Trên công trường Thủy điện Hòa Bình mở rộng: “Không lùi một bước trước thời tiết”

Trên công trường Nhà máy Thủy điện Hòa Bình mở rộng những ngày này, hàng trăm kỹ sư, công nhân vẫn miệt mài làm việc xuyên ngày, đêm. Những cột mốc kỹ thuật quan trọng liên tiếp được chinh phục, tiếp thêm động lực để dự án về đích đúng hẹn, phát điện Tổ máy số 1 vào ngày 19/8 như chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Đồng chí Cao Phan Kỷ, Tư vấn giám sát trưởng công trình Nhà máy Thuỷ điện Hoà Bình mở rộng, Ban Quản lý dự án điện 1, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (bên phải) giám sát công trình.

Tăng tốc để về đích đúng hẹn

Mùa mưa - thời điểm thử thách nhất trong năm đối với các dự án thủy điện miền núi nhưng trên công trường Dự án Thủy điện Hòa Bình mở rộng vẫn không hề chùng nhịp. Trái lại, khí thế thi công tại đây khẩn trương, quyết liệt hơn bao giờ hết.

Những ngày Thuỷ điện Hoà Bình đang tiến hành xả lũ với 2 cửa xả đáy liên tiếp, theo chân đồng chí Cao Phan Kỷ, Tư vấn giám sát trưởng công trình, Ban Quản lý dự án điện 1, Tập đoàn Điện lực Việt Nam vào thăm gian máy của Nhà máy Thuỷ điện Hoà Bình mở rộng. Trong khu vực dự án, gần 1.000 cán bộ, kỹ sư, công nhân của các đơn vị chủ đầu tư, tư vấn, Liên danh nhà thầu đang chia ca làm việc 24/7, bám sát từng hạng mục với tinh thần “không lùi một bước trước thời tiết”.

Tại vị trí nhà máy nơi “trái tim” của toàn công trình, tiếng máy móc, tiếng trao đổi kỹ thuật vang lên không ngớt. Anh Trương Quang Hùng, Giám sát an toàn lao động của nhà thầu Lilama 10, chia sẻ: “Tiến độ yêu cầu gắt nhưng an toàn phải tuyệt đối. Từ khâu lắp đặt thiết bị, kéo cáp điện đến hoàn thiện các hệ thống kỹ thuật, chúng tôi đều áp dụng mô hình 3ca, 4 kíp, chia người ra làm liên tục cả ngày lẫn đêm.”

Với hơn 500 người được huy động, Lilama 10 đang là một trong những đơn vị chủ lực thi công phần thiết bị, trong khi nhà thầu Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn đảm nhận các hạng mục xây dựng dân dụng. Sự phối hợp đồng bộ giữa các đơn vị giúp tiến độ tổng thể không bị chồng chéo, hạn chế tối đa gián đoạn.

Cột mốc ấn tượng

Một trong những dấu ấn quan trọng nhất được ghi nhận trong tháng 7 chính là việc hạ đặt thành công rotor Tổ máy số 1, thiết bị có trọng lượng lên tới 585 tấn, đóng vai trò là phần quay chủ lực của hệ thống phát điện.

Vào lúc 11 giờ 20 phút ngày 6/7, sau nhiều giờ thi công căng thẳng, rotor của tổ máy số 1 đã được hạ đặt chính xác tuyệt đối vào stator, đánh dấu cột mốc kỹ thuật bản lề trong tiến trình lắp đặt tổ máy. Đây là công việc đòi hỏi mức độ chính xác rất cao, gần như không cho phép sai số.

Theo đồng chí Cao Phan Kỷ, Tư vấn giám sát trưởng công trình Nhà máy Thuỷ điện Hoà Bình mở rộng,Ban Quản lý dự án điện 1, Tập đoàn Điện lực Việt Nam: “Thành công của việc hạ đặt rotor không chỉ là một bước tiến về mặt kỹ thuật mà còn tạo đà cho toàn dự án chuyển sang giai đoạn chạy thử, hoàn thiện tổ máy số 1. Chúng tôi đang phấn đấu phát điện đúng mốc 19/8 như Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo”.

Hiện khối lượng xây dựng toàn dự án đã đạt khoảng 90%. Các hạng mục đều đang được triển khai với cường độ cao và giám sát chặt chẽ, đảm bảo tiêu chí chất lượng - tiến độ - an toàn tuyệt đối.

Nhiều hạng mục đồng loạt về đích

Theo báo cáo từ Ban Quản lý dự án, tiến độ thi công Dự án Nhà máy Thủy điện Hòa Bình mở rộng đang được đẩy nhanh, nhiều hạng mục then chốt đã hoàn thành, bảo đảm yêu cầu kỹ thuật, sẵn sàng cho giai đoạn vận hành.

Theo đó, ngoài hoàn thành lắp đặt tuabin, stato, roto tổ máy số 1, toàn bộ công tác đào và gia cố hố móng kênh vào và cửa lấy nước cũng như công tác đổ bê tông kết cấu cửa lấy nước đến cao trình 123m đã hoàn tất. Việc lắp đặt và thử khô toàn bộ hệ thống cửa van vận hành cửa van sửa chữa và hệ thống lưới chắn rác đảm bảo yêu cầu kỹ thuật đủ điều kiện để bàn giao đưa vào sử dụng.

Đối với các công trình ngầm đã hoàn thành toàn bộ công tác đào, gia cố, lắp đặt thép lót, đổ bê tông kết cấu giếng đứng số 1, số 2; đường hầm dẫn nước số 1, số 2 đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, hiện nhà thầu đang tổ chức thi công nút hầm phụ.

Đội ngũ nhà thầu cũng đã hoàn thành công tác đào, gia cố, đổ bê tông kết cấu nhà máy, hiện đang thi công sơn, ốp lát hoàn thiện buồng phòng công nghệ. Hoàn thành lắp đặt thử khô hệ thống cửa van vận hành hạ lưu đủ điều kiện đưa vào sử dụng. Hoàn thành lắp đặt kiểm định nghiệm thu đưa vào sử dụng cẩu trục chân dê cửa lấy nước, cẩu trục chân dê hạ lưu nhà máy, hai cẩu trục gian máy.

Trạm GIS và hai máy biến áp 500kV cùng đường dây đấu nối với lưới điện quốc gia đã cơ bản hoàn thành lắp đặt.

Ngoài ra, các hệ thống phụ trợ như: hệ thống bơm tiêu thoát nước nhà máy, hệ thống chữa cháy, thông gió, khí bù, xử lý nước thải công nghiệp và sinh hoạt... cũng đã được lắp đặt hoàn chỉnh.

Hiện nay, các nhà thầu đang tập trung đẩy nhanh tiến độ đào và gia cố kênh xả, hoàn thiện cảnh quan môi trường, tiến hành chạy thử các hệ thống và thực hiện các thí nghiệm trước khi chạy thử không tải tổ máy số 1. Các kỹ sư, công nhân đang tiếp tục lắp đặt tuabin tổ máy 2, tổ hợp Roto và stato tổ máy 2 và dự kiến sẽ hòa lưới quốc gia vào cuối tháng 11 hoặc đầu tháng 12.

Khi hoàn thành, dự án sẽ bổ sung gần 500 MW công suất cho hệ thống điện quốc gia, giúp tăng công suất đỉnh, điều tiết tần số, giảm áp lực cho các tổ máy hiện hữu.

Không chỉ là một công trình trọng điểm về năng lượng, Dự án Thuỷ điện Hoà Bình mở rộng còn là biểu tượng của tinh thần lao động miệt mài, sự phối hợp hiệu quả giữa các lực lượng trong ngành điện và xây dựng. Những giọt mồ hôi trên công trường hôm nay chính là năng lượng thắp sáng Tổ quốc ngày mai.

Hồng Trung