Triển khai có hiệu quả Nghị quyết 57 của Bộ chính trị để nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh

Sáng 28/10, đồng chí chí Trần Duy Đông – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị nghe Sở Khoa học và Công nghệ - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo báo cáo tình hình, kết quả thực hiện các nhiệm vụ theo Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về phát triển Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Huy Ngọc – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh.

Trong bối cảnh tỉnh Phú Thọ mới đi vào vận hành và thực hiện các nhiệm vụ sắp xếp, tổ chức hoạt động theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp, các nội dung, nhiệm vụ triển khai Nghị quyết 57 được Tỉnh uỷ, UBND tỉnh chỉ đạo và các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, cụ thể.

Thực hiện nhiệm vụ Trung ương giao, tổng số nhiệm vụ đến ngày 25/10/2025 là 147 nhiệm vụ. Đã hoàn thành 82 nhiệm vụ, đạt tỷ lệ 55,78%; đang thực hiện 65 nhiệm vụ, tỷ lệ 44,22%.

Tỉnh Phú Thọ nằm trong nhóm các tỉnh, thành phố hoàn thành 100% các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao có hạn ở thời điểm hiện tại và thuộc nhóm dẫn đầu cả nước.

Cụ thể: Thực hiện các nhiệm vụ giai đoạn 1, tỉnh Phú Thọ tiếp tục duy trì trạng thái Xanh cấp tỉnh; duy trì ổn định trạng thái Xanh đối với 100% cấp xã. Tỷ lệ hồ sơ nộp trực tuyến hằng ngày của tỉnh hiện ở mức 90%-93%, thuộc nhóm dẫn đầu cả nước.

Các nhiệm vụ giai đoạn 2: Phú Thọ là địa phương có kết quả nằm trong Top 1 cả nước; các nhiệm vụ của 4 khối cấp tỉnh (khối Đảng, khối HĐND, khối MTTQ, khối UBND) và cấp xã, phường trên toàn tỉnh hoàn thành đạt 97,9%. Tính đến thời điểm hiện tại, có 67/148 xã, phường đạt trạng thái Xanh giai đoạn 2.

Kết quả đánh giá Bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia thời điểm ngày 25/10/2025, Phú Thọ xếp thứ 14/34 tỉnh, thành phố. Tỷ trọng kinh tế số trong GRDP trung bình năm 2024 của tỉnh Phú Thọ (sau hợp nhất) đạt khoảng 20%...

Về đổi mới sáng tạo, theo kết quả công bố tháng 10/2025 của Bộ Khoa học và Công nghệ, Phú Thọ xếp thứ 15/34 tỉnh, thành phố về Chỉ số ĐMST cấp địa phương (PII). Một số chỉ số về hạ tầng số, chi cho nghiên cứu phát triển (R&D) tỉ lệ học sinh tham gia nghiên cứu khoa học kỹ thuật, chỉ số xuất khẩu tăng...

Tại hội nghị, đại diện các sở, ngành báo cáo kết quả, tiến độ thực hiện nhiệm vụ của ngành mình; phân tích kỹ những tồn tại, hạn chế và khó khăn, vướng mắc, đồng thời thảo luận, đề xuất các nhiệm vụ, dự án, chương trình đột phá về chuyển đổi số trong các ngành, lĩnh vực: Cải cách hành chính; Giáo dục và Đào tạo; Y tế; Du lịch; Giao thông; Nông nghiệp và Môi trường...

Kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông nhấn mạnh, nhiệm vụ phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số Quốc gia và Đề án 06 là lĩnh vực rộng, nhiệm vụ mới và khó. Tuy vậy, thời gian qua, các cấp, ngành trong tỉnh đã vào cuộc quyết liệt triển khai và đạt dược những kết quả tích cực bước đầu.

Quán triệt đến những khó khăn, tồn tại cần khắc phục nhằm tạo đột phá trong hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao theo Nghị quyết số 57-NQ/TW, Kế hoạch số 02-KH/BCĐTW, Nghị quyết số 71/NQ-CP và Đề án 06, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh xác định giai đoạn quý IV năm 2025 và năm 2026 là thời điểm then chốt để tăng tốc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra và yêu cầu các ngành chức năng, cơ quan đơn vị liên quan rà soát, hoàn thiện và ban hành các cơ chế, chính sách nhằm tháo gỡ khó khăn, tạo hành lang pháp lý đồng bộ, thuận lợi cho phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trên địa bàn.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở ngành phải thay đổi tư duy, coi phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trên địa bàn là nhiệm vụ chính trị quan trọng, là động lực để đưa công tác quản lý Nhà nước, phục vụ người dân và doanh nghiệp được tốt lên.

Người đứng đầu các sở, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương phải vào cuộc, nêu cao trách nhiệm để chỉ đạo hoàn thành các nhiệm vụ.

Trước mắt, các sở ngành phải nghiên cứu phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ lựa chọn các nhiệm vụ cụ thể, rõ việc, rõ sản phẩm đưa vào nhiệm vụ trọng tâm năm 2025-2026, khẩn trương ban hành sớm để triển khai thực hiện, đặc biệt ưu tiên đầu tư các nhiệm vụ có tác động trực tiếp đến người dân.

Năm 2026, tỉnh triển khai các dự án đột phá xây dựng, nâng cấp hoàn thiện Trung tâm dữ liệu của tỉnh; tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật, nâng cao hiệu quả hoạt động tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, Trung tâm Ứng dụng và Đổi mới sáng tạo.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông yêu cầu các nhiệm vụ của Trung ương giao tại các Nghị quyết, Kế hoạch, các ngành phải tập trung hoàn thành; tổ chức các đoàn công tác đi học tập kinh nghiệm cách làm hay, mô hình hiệu mới, hiệu quả để áp dụng triển khai tại tỉnh.

Tập trung đồng bộ hóa các quy trình thủ tục hành chính; hoàn thiện cơ sở dữ liệu các ngành, lĩnh vực, bảo đảm tiết kiệm đầu tư và thời gian; định hướng phát triển du lịch số, kinh doanh thương mại điện tử, các sản phẩm OCOP, hoàn thành 90 ngày làm sạch dữ liệu đất đai...

