Triển khai Dự án Đầu tư xây dựng khu tái định cư khu Ao Vạnh - Bờ Trò - Gò Đen

Ngày 19/8, tỉnh Phú Thọ long trọng tổ chức Nghi thức triển khai Dự án Đầu tư xây dựng khu tái định cư khu Ao Vạnh - Bờ Trò - Gò Đen, phường Vân Phú, thuộc Dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng. Tới dự có các đồng chí: Bùi Thị Minh - Phó Bí thư Tỉnh ủy; Phan Trọng Tấn - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Bùi Thị Thu Hằng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh. Cùng dự có đại diện Ban Quản lý Dự án đường sắt (Bộ Xây dựng); lãnh đạo một số sở, ban, ngành, đơn vị của tỉnh; lãnh đạo phường Vân Phú và các xã, phường trên địa bàn tỉnh có Dự án đi qua.

Dự án Đầu tư xây dựng khu tái định cư khu Ao Vạnh - Bờ Trò - Gò Đen, phường Vân Phú là 1 trong số 7 công trình, dự án trên địa bàn tỉnh và 250 công trình, dự án của cả nước được chọn để khánh thành, khởi công chào mừng Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2025).

Dự án tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng có tổng chiều dài khoảng 419 km, có kế hoạch khởi công vào tháng 12/2025 và hoàn thành chậm nhất vào năm 2030. Dự án có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với Quốc gia nhằm xây dựng một tuyến đường sắt mới hiện đại, đồng bộ, đáp ứng nhu cầu vận tải nội địa và liên vận quốc tế giữa Việt Nam và Trung Quốc.

Tuyến đường sắt đi qua địa phận tỉnh Phú Thọ có chiều dài gần 100km, qua địa bản 20 xã, phường. Theo thống kê sơ bộ, tổng số hộ của toàn tỉnh thuộc diện tái định cư phục vụ xây dựng Dự án là trên 1.800 hộ, dự kiến xây dựng 36 khu tái định cư. Khu tái định cư khu Ao Vạnh - Bờ Trò - Gò Đen có quy mô 8,1 ha, bố trí cho khoảng 110 hộ dân tái định cư. Hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư được đầu tư đồng bộ với tổng mức đầu tư khoảng 90 tỷ đồng, gồm các hạng mục san nền, đường giao thông, hệ thống cấp nước, thoát nước, cấp điện, chiếu sáng...

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Trọng Tấn nhấn mạnh: Dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng là dự án giao thông trọng điểm Quốc gia, có ý nghĩa chiến lược trong phát triển kinh tế - xã hội của đất nước nói chung và tỉnh Phú Thọ nói riêng, mở ra một chặng đường phát triển mới cho tỉnh Phú Thọ và cho cả vùng.

Tỉnh Phú Thọ xác định giải phóng mặt bằng (GPMB) là nhiệm vụ trọng tâm, là chìa khóa thành công của Dự án. Việc triển khai đầu tư xây dựng khu tái định cư khu Ao Vạnh - Bờ Trò - Gò Đen có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đây là khu tái định cư đầu tiên của Dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, giúp ổn định đời sống Nhân dân trong khu vực bị ảnh hưởng, góp phần đảm bảo tiến độ GPMB tuyến đường sắt.

Để hoàn thành khu tái định cư đúng tiến độ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Trọng Tấn yêu cầu: Ban Quản lý dự án Khu vực Phú Thọ (chủ đầu tư) thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của chủ đầu tư, quản lý chặt chẽ tiến độ, chất lượng công trình, đảm bảo đúng quy định. Phối hợp chặt chẽ với phường Vân Phú và các sở, ngành, đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thành công tác bồi thường, GPMB; chỉ đạo quyết liệt, sát sao nhằm đẩy nhanh tiến độ thi công xây dựng; tăng cường kiểm tra, đôn đốc, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai.

Đảng ủy, UBND phường Vân Phú phối hợp chặt chẽ với Ban Quản lý dự án Khu vực Phú Thọ thực hiện tốt công tác bồi thường, GPMB; tăng cường công tác quản lý Nhà nước về đất đai, quy hoạch, đầu tư, xây dựng trên địa bàn quản lý; tổ chức giao đất tái định cư cho người dân đúng quy định, đảm bảo công khai, minh bạch. Đồng thời, chỉ đạo thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự, tạo điều kiện thuận lợi cho chủ đầu tư Dự án và các đơn vị thi công xây dựng công trình.

Đồng chí mong muốn các hộ gia đình, người dân khu vực đồng tình, chia sẻ, thấy được ý nghĩa, tầm quan trọng của Dự án đối với phát triển kinh tế - xã hội để sớm bàn giao mặt bằng, đảm bảo tiến độ thi công Dự án.

