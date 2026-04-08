Triển khai quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp, phấn đấu tăng trưởng hai con số

Chiều 8/4, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị hành chính tháng 3 nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội quý I năm 2026. Hội nghị tập trung vào ba chỉ tiêu trọng tâm gồm: Tăng trưởng kinh tế, thu ngân sách, tình hình phân bổ và tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công.

Đồng chí Trần Duy Đông - Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và đồng chí Bùi Đức Hinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đồng chủ trì hội nghị.

Tham dự có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Ủy viên UBND tỉnh; lãnh đạo các Ban của Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ngành; thủ trưởng các cơ quan ngành dọc Trung ương trên địa bàn tỉnh. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới các xã, phường trong tỉnh.

Qúy I năm 2026, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo, điều hành quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội. Tỉnh chủ động ban hành nhiều chương trình, kế hoạch cụ thể; linh hoạt ứng phó với biến động từ bên ngoài; đồng thời đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và tích cực tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.

Nhờ đó, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh đạt được nhiều kết quả tích cực. Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) quý I năm 2026 ước tăng trên 9,15% so với cùng kỳ, cao hơn mức bình quân chung của cả nước (7,83%), xếp thứ 11/34 tỉnh, thành phố và đứng thứ 3/9 trong khu vực Trung du và miền núi phía Bắc.

Tuy nhiên, vẫn thấp hơn kịch bản tăng trưởng phấn đấu là 10,7%. Thu ngân sách nhà nước ước đạt 19,9 nghìn tỷ đồng, bằng 34,4% dự toán HĐND tỉnh giao, cao hơn kịch bản tăng trưởng đề ra.

Giải ngân vốn đầu tư công đạt trên 2.700 tỷ đồng, tương đương 13,7% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, xếp thứ 10/34 địa phương. Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu ước đạt gần 35,9 tỷ USD.

Trong 3 tháng đầu năm, toàn tỉnh thu hút khoảng 704 triệu USD vốn FDI, tăng gấp 7 lần so với cùng kỳ; vốn đầu tư trong nước đạt trên 9,6 nghìn tỷ đồng. Sản xuất công nghiệp duy trì đà tăng trưởng khá, tập trung vào một số ngành, lĩnh vực chủ lực.

Sản xuất nông nghiệp được triển khai thuận lợi, bảo đảm tiến độ. Các địa phương, chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án hạ tầng, đặc biệt là các dự án giao thông trọng điểm, kết nối các khu, cụm công nghiệp.

Các lĩnh vực y tế, văn hóa - xã hội tiếp tục chuyển biến tích cực. Tỉnh đã tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đồng thời tích cực chuẩn bị các điều kiện tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm 2026.

Tại hội nghị, 14 ý kiến của lãnh đạo các sở, ngành và 7 ý kiến từ các địa phương đã tập trung thảo luận về công tác thu ngân sách, nuôi dưỡng nguồn thu; trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác giải phóng mặt bằng; kinh nghiệm phân bổ, sử dụng vốn nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân đầu tư công.

Nhiều ý kiến cũng đề cập đến tác động của giá xăng dầu tăng đối với thi công các dự án; những tồn tại trong giải quyết thủ tục hành chính và đề xuất các giải pháp khắc phục.

Đồng thời, kiến nghị xem xét bổ sung biên chế hoặc hợp đồng lao động cho trung tâm dịch vụ công cấp xã; hỗ trợ kinh phí thủy lợi nội đồng; khắc phục thiệt hại do dịch tả lợn châu Phi.

Lãnh đạo các sở, ngành tham luận tại hội nghị.

Phát biểu kết luận, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông nhấn mạnh: Những kết quả đạt được trong Quý I/2026 là tích cực, quan trọng. Tốc độ tăng trưởng kinh tế mặc dù là tích cực nhưng thấp hơn mục tiêu phấn đấu là 10,7%.

Trong đó, khu vực công nghiệp và dịch vụ tăng trưởng thấp hơn kịch bản, lần lượt là 12,74% (mục tiêu 15,5%) và 7,61% (mục tiêu 9,7%). Giải ngân vốn đầu tư công thấp hơn mục tiêu đề ra là 15%. Trong đó, tỷ lệ giải ngân của 3 Ban QLDA không đạt kỳ vọng...

Nhấn mạnh quan điểm điều hành là kiên định mục tiêu tăng trưởng hai con số theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV và các nghị quyết của tỉnh, với yêu cầu “quý sau cao hơn quý trước”. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu phát huy tinh thần đoàn kết, quyết tâm cao, hành động quyết liệt; lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ làm thước đo đánh giá năng lực lãnh đạo, quản lý.

UBND tỉnh sẽ tăng cường kiểm tra, đánh giá chất lượng chỉ đạo, điều hành và thực thi công vụ; kiên quyết điều chuyển, thay thế các vị trí không hoàn thành nhiệm vụ.

Đồng thời, tiếp tục phân công nhiệm vụ theo nguyên tắc “6 rõ”; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với kiểm tra, giám sát và bảo đảm nguồn lực thực hiện.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ và của tỉnh; tập trung triển khai quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp về tăng trưởng hai con số. Trong đó tập trung thúc đẩy giải ngân đầu tư công, phấn đấu đạt 100% trong năm 2026.

Để hoàn thành nhiệm vụ trên, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, cơ quan đơn vị, địa phương chủ động quyết liệt, tập trung giải quyết công tác GPMB, bồi thường tái định cư cho các dự án. Tăng cường tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đặc biệt là cải cách thủ tục hành chính.

Quyết tâm thực hiện thí điểm về thủ tục hành chính “Luồng Xanh 24 giờ” và “Lộ Xanh 50%”. Quyết liệt, khẩn trương triển khai các dự án tồn đọng theo thẩm quyền của tỉnh. Rà soát để sử dụng có hiệu quả các trụ sở làm việc hiện có, cũng như rà soát xử lý các cơ sở nhà đất dôi dư theo quy định.

Tiếp tục duy trì kỷ luật kỷ cương về quản lý tài chính ngân sách, chống thất thu, mở rộng nguồn thu. Tập trung đảm bảo an ninh năng lượng cả trước mắt và lâu dài, đảm bảo cung ứng đủ điện, xăng dầu cho sản xuất kinh doanh, tuyệt đối không để thiếu điện. Đẩy mạnh đấu tranh phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, vi phạm quyền sở hữu trí tuệ...

Về nhiệm vụ trước mắt, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị tập trung chuẩn bị thật tốt các điều kiện để tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm 2026. Rà soát và có giải pháp cụ thể để khắc phục tình trạng thiếu giáo viên, mất cân đối cơ cấu bộ môn; đồng thời, tập trung chuẩn bị tốt cho kỳ thi tốt nghiệp THPT và công tác tuyển sinh các cấp học sắp tới.

Tiếp tục nâng cao chất lượng khám chữa bệnh tại các tuyến. Đẩy mạnh việc thực hiện hồ sơ sức khỏe điện tử, mục tiêu phải nâng tỷ lệ dân số được quản lý sức khỏe từ 65% hiện nay lên mức cao hơn trong năm 2026. Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ chính sách cho người có công, đối tượng bảo trợ xã hội và hộ nghèo.

Về QPAN, duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Tăng cường đấu tranh với các loại tội phạm, nhất là tội phạm công nghệ cao, lừa đảo qua mạng và tội phạm ma túy. Chủ động các phương án phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, đặc biệt tại các khu cụm công nghiệp và khu dân cư tập trung.

Tiếp tục làm tốt công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; nhanh chóng ổn định tổ chức bộ máy sau bầu cử, kiện toàn các chức danh lãnh đạo để bắt tay ngay vào thực hiện các mục tiêu tăng trưởng hai con số như đề án đã thông qua.

Tại hội nghị, Sở Tài chính báo cáo, xin ý kiến về chủ trương tháo gỡ khó khăn để mở rộng xưởng gia công giày da xuất khẩu tại xã Tam Dương của Công ty CP Thương mại tổng hợp Vĩnh Thịnh; Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo đề án thành lập Trường THPT Quang Trung; Sở Nội vụ báo cáo dự thảo nghị quyết và đề án cải cách hành chính, tinh giản thủ tục hành chính.

Đinh Vũ