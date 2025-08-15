Trưng bày chuyên đề “Cách mạng Tháng Tám năm 1945 - Mốc son lịch sử”

Chào mừng Kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, từ ngày 18/8 đến 19/9, Bảo tàng Hùng Vương tổ chức trưng bày chuyên đề “Cách mạng Tháng Tám năm 1945 - Mốc son lịch sử” với hơn 300 hình ảnh, tư liệu, hiện vật được lưu giữ tại các cơ sở của Bảo tàng Hùng Vương.

Các em học sinh tìm hiểu về những đóng góp của quân và dân Phú Thọ trong các cuộc kháng chiến thông qua các hình ảnh trưng bày tại Bảo tàng Hùng Vương

Các hình ảnh, tư liệu, hiện vật được trưng bày theo 4 chủ đề: Cách mạng Tháng Tám 1945 – Mốc son lịch sử; Phú Thọ kháng chiến chống thực dân Pháp (1945-1954); Phú Thọ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc (1955-1975); Phú Thọ đổi mới và phát triển. Nhiều hình ảnh, tư liệu, hiện vật quý được trưng bày về đời sống của Nhân dân trước cách mạng Tháng Tám; hình ảnh một số thủ lĩnh các phong trào yêu nước của Nhân dân Việt Nam; sự ra đời của Đảng Cộng sản Đông Dương; các chi bộ Đảng đầu tiên và các địa điểm treo cờ Đảng của tỉnh...

Thông qua đó nhằm tôn vinh thắng lợi vĩ đại của của Cách mạng Tháng Tám, khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đặc biệt là Chủ tịch Hồ Chí Minh, giáo dục truyền thống yêu nước, tinh thần cách mạng, niểm tự hào dân tộc, tinh thần đoàn kết, khát vọng hòa bình, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc với các thế hệ cha anh. Đồng thời, tạo niềm tin của Nhân dân vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, hội nhập quốc tế, góp phần đưa đất nước bước vào kỷ nguyên hùng cường và thịnh vượng.

Bên cạnh hoạt động trưng bày, Bảo tàng Hùng Vương còn tổ chức chiếu phim Tư liệu về Cách mạng Tháng Tám; phim tư liệu có nội dung Chủ tịch Hồ Chí Minh độc tuyên ngôn độc lập ngày 2/9/1945 và tổ chức Giờ học lịch sử cho học sinh trên địa bàn tỉnh.

Phương Thanh