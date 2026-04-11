Trung Quốc phát hiện hệ thống kênh dẫn nước 4.000 năm tuổi

Phụ trách hoạt động khai quật, nhà khảo cổ học Ma Long cho biết hệ thống gồm 2 mương nhân tạo mới từ đầu triều đại nhà Hạ, mỗi mương rộng khoảng 3m, dài trên 120m.

Hai con mương có hình dạng nhất quán, thể hiện trình độ quy hoạch, thiết kế và tiêu chuẩn kỹ thuật cao. (Nguồn: Xinhua)

Một hệ thống kênh dẫn nước nhân tạo có niên đại khoảng 4.000 năm đã được khai quật ở tỉnh Hà Nam, miền Trung nước này, cung cấp bằng chứng quan trọng về năng lực tổ chức cấp nhà nước và quy hoạch đô thị của triều nhà Hạ (2070 trước Công nguyên-1600 trước Công nguyên), triều đại sớm nhất được biết đến của Trung Quốc.

Ngày 9/4, nhà chức trách Trung Quốc cho biết hệ thống kênh trên nằm tại khu di tích Vương Thành Cương và đã được công bố tại một diễn đàn giới thiệu những phát hiện khảo cổ học mới nhất của tỉnh Hà Nam.

Phụ trách hoạt động khai quật, nhà khảo cổ học Ma Long cho biết hệ thống gồm 2 mương nhân tạo mới từ đầu triều đại nhà Hạ, mỗi mương rộng khoảng 3m, dài trên 120m.

Chạy theo hướng Bắc-Nam, 2 mương này được nối với một con hào rộng khoảng 10m, tạo thành một hệ thống cấp, thoát nước và phân vùng không gian hoàn chỉnh.

Theo ông Ma Long, 2 con mương có hình dạng nhất quán, thể hiện trình độ quy hoạch, thiết kế và tiêu chuẩn kỹ thuật cao. Ước tính để xây dựng chúng, một lực lượng lao động đông đảo được tổ chức chặt chẽ đã phải đào bới hàng nghìn mét khối đất.

Ngoài các con mương và hào, nhiều kênh nhỏ hơn, rộng từ 0,3-1m, cũng được phát hiện. Các kênh này được nối với từng công trình hoặc lò nung riêng lẻ, cho phép thoát nước mưa và nước thải nhanh chóng, nhờ đó giữ cho môi trường sống luôn khô ráo.

Ông Yang Wensheng, Phó Giám đốc Viện Di sản Văn hóa và khảo cổ học tỉnh Hà Nam, cho biết hệ thống kênh dẫn nước nhân tạo quy mô lớn và có cấu trúc phân cấp như vậy cho thấy ngay từ thời nhà Hạ, khu Vương Thành Cương đã có năng lực tổ chức thống nhất và các thực tiễn kỹ thuật được tiêu chuẩn hóa. Đây là bằng chứng khảo cổ quan trọng cho thấy sự phát triển của quá trình hình thành nhà nước sơ khai.

Công tác khai quật và nghiên cứu sâu hơn vẫn đang được tiến hành.

Nguồn TTXVN