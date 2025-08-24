Trung Sơn sẵn sàng cho năm học mới

Chuẩn bị cho năm học mới 2025- 2026, các trường học của xã Trung Sơn- xã miền núi đặc biệt khó khăn của tỉnh đang nỗ lực vượt khó, hoàn thiện những phần việc cuối cùng về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học; ổn định đội ngũ cán bộ, giáo viên để sẵn sàng đón học sinh tựu trường.

Lãnh đạo xã Trung Sơn kiểm tra công tác chuẩn bị năm học mới tại Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Trung Sơn A.

Cùng với các trường học trong tỉnh, Trường Mầm non Trung Sơn đang khẩn trương hoàn tất mọi công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất, trang thiết bị, đồ dùng học tập, sẵn sàng đón năm học mới. Thầy giáo Nguyễn Văn Hậu, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Để chuẩn bị cho năm học mới ngay từ đầu tháng 8, Ban Giám hiệu nhà trường đã có kế hoạch rà soát, tu sửa cơ sở vật chất, trang thiết bị, trang trí trường, lớp, vệ sinh, khử khuẩn trong và ngoài lớp học. Vệ sinh đồ dùng, đồ chơi các lớp, để sẵn sàng chuẩn bị cho trẻ một môi trường khang trang, Xanh - Sạch - Đẹp và an toàn trước khi bước vào năm học.

Giáo viên Trường Mầm non Trung Sơn chuẩn bị các đồ dùng học tập.

Trang trí góc học tập tại Trường Mầm non Trung Sơn.

Năm học 2025- 2026, Trường Mầm non Trung Sơn có 16 nhóm, lớp với 342 học sinh. 38 cán bộ , giáo viên trên chuẩn trình độ đào tạo, đạt tỷ lệ 100%. Trường đặc biệt quan tâm nâng cao chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục cho học sinh vùng sâu, vùng xa, học sinh có hoàn cảnh khó khăn một cách thiết thực, hiệu quả.

Tại Trường Tiểu học Trung Sơn B, không khí bận rộn, khẩn trương chuẩn bị cho năm học mới đang được cán bộ, giáo viên nhà trường triển khai. Cô giáo Ngô Thị Minh Nhung, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Nhà trường đã tập trung 100% giáo viên đầu tháng 8 thực hiện điều tra phổ cập, tập huấn CSDL ngành, giáo dục kỹ năng công dân số, dạy tăng cường Tiếng Việt cho học sinh DTTS trước khi vào lớp 1. Năm học mới, trường có 10 lớp với 196 học sinh, trong đó có 26 học sinh mới vào lớp 1. Để chuẩn bị công tác đón năm học mới và ngày khai giảng, các thầy, cô giáo đã tập trung vệ sinh trường, lớp, các trang thiết bị dạy học, thay biểu bảng, pano, biển trường, mua sắm trang thiết bị dạy học, sách cho thư viện... Tuy nhiên, trường hiện thiếu giáo viên bộ môn Tin học và Công nghệ; thiếu các phòng chức năng, hệ thống nhà điều hành, phòng học bộ môn ( Âm nhạc, Mỹ thuật).

Dạy tăng cường Tiếng Việt cho học sinh DTTS trước khi vào lớp 1 tại Trường Tiểu học Trung Sơn B.

Đồng chí Xa Đình Anh, Trưởng phòng VH- XH xã Trung Sơn cho biết: Năm học 2025- 2026, xã có 4 trường với gần 1.290 học sinh. 3/4 trường đã đạt chuẩn quốc gia. Mặc dù là địa phương vùng núi đặc biệt khó khăn, nhưng nhờ sự đầu tư đồng bộ, cơ sở vật chất tại các điểm trường cơ bản đáp ứng nhu cầu dạy và học.

Các thầy cô giáo Trường Tiểu học Trung Sơn B vệ sinh phòng học Tiếng Anh.

Tuy nhiên, số lượng cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên của một số trường hiện vẫn còn thiếu so với quy định tại Thông tư số 20/2023/TT-BGDĐT, ngày 30/10/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và các trường chuyên biệt công lập; cơ cấu, chất lượng đội ngũ giáo viên chưa đồng đều giữa các trường; một số trường còn thiếu phòng học bộ môn theo qui định...- đồng chí Xa Đình Anh cho biết thêm.

Với sự chuẩn bị chu đáo về mọi mặt, toàn thể giáo viên và học sinh trên địa bàn xã sẽ đón một năm học mới với tâm thế hân hoan, nhiều niềm vui; cố gắng đạt nhiều thành tích cao trong dạy và học.

Ngọc Tuấn