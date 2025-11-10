Trung tâm Công tác xã hội Vĩnh Phúc tăng cường công tác tuyên truyền lưu động

Góp phần cùng ngành Y tế Phú Thọ chung tay thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, đảm bảo mỹ quan đô thị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh, Trung tâm Công tác xã hội Vĩnh Phúc đang đẩy mạnh triển khai hình thức tuyên truyền lưu động ngăn ngừa, thu gom người lang thang; trợ giúp, tiếp nhận các trường hợp cần bảo vệ khẩn cấp vào nuôi dưỡng tại Trung tâm. Đợt tuyên truyền này được triển khai trên địa bàn 36 xã, phường thuộc khu vực tỉnh Vĩnh Phúc cũ.

Tuyên truyền lưu động tại các khu vực đông dân cư nhằm ngăn ngừa người lang thang ăn xin.

Mục đích của hoạt động tuyên truyền nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành động của người dân trên địa bàn tỉnh trong việc ngăn ngừa, giải quyết tình trạng người lang thang... tại các khu vực thường xuất hiện người lang thang xin ăn, xin tiền. Đặc biệt trong những tháng cuối năm 2025, nhân dịp chuẩn bị đón năm mới 2026.

Thực tế hiện nay trên địa bàn tỉnh vẫn còn tình trạng người lang thang xin ăn, xin tiền, gồm những người bị bệnh lý rối nhiễu tâm trí, đi lang thang, đi không biết đường về nhà và nhóm người lang thang có chủ đích, gồm người đóng giả người khuyết tật lang thang hát rong, người lợi dụng người khuyết tật, trẻ em để xin tiền người đi đường...

Đặc biệt, tại các khu vực có đèn tín hiệu giao thông, chợ, bến xe..., hoạt động của một số đối tượng được tổ chức bài bản, có người trợ giúp đưa, đón đi xin ăn, xin tiền; thường xuyên thay đổi địa bàn, thay đổi phương thức hoạt động khi có sự xuất hiện của lực lượng chức năng.

Tuyên truyền lưu động dọc các tuyến phố chính, khu vực có đèn tín hiệu giao thông

Thông qua tuyên truyền, Trung tâm Công tác xã hội Vĩnh Phúc phối hợp với UBND các xã, phường tiến hành thu gom, phân loại các trường hợp lang thang, có kế hoạch trả về địa phương nơi cư trú, bàn giao lại cho gia đình theo quy định của pháp luật, đồng thời cam kết không để tái diễn.

Ngoài ra, Trung tâm Công tác xã hội Vĩnh Phúc còn tổ chức tiếp nhận, chăm sóc, nuôi dưỡng, đảm bảo an toàn cho các trường hợp cần bảo vệ khẩn cấp, như trẻ em bị bỏ rơi; trẻ em mồ côi cả cha và mẹ; trẻ em không có nguồn nuôi dưỡng; trẻ em có cha, mẹ đang chấp hành án phạt tù; nạn nhân bị xâm hại, bạo lực, ngược đãi; người lang thang không biết đường về nhà, không khai thác được thông tin người thân, nơi cư trú...

Long Dương