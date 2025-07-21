Xã hội
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Trung tâm Điều dưỡng người có công quan tâm thực hiện tốt các chính sách cho thương binh, bệnh binh

Trung tâm Điều dưỡng người có công (phường Phong Châu) hiện đang quản lý, chăm sóc 28 thương binh, bệnh binh có tỷ lệ thương tật từ 81% trở lên. Để đảm bảo sức khỏe cho các đối tượng, lãnh đạo Trung tâm đã chỉ đạo phòng chuyên môn, cán bộ, viên chức tăng cường kiểm tra sức khỏe, thường xuyên lấy mẫu bệnh phẩm, bố trí cán bộ phục vụ các thương binh, bệnh binh đi khám, điều trị tại các tuyến bệnh viện.

Trung tâm Điều dưỡng người có công quan tâm thực hiện tốt các chính sách cho thương binh, bệnh binh

Đoàn công tác của Bộ Quốc phòng cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà cho thương binh, bệnh binh nhân dịp kỷ niệm 78 năm Ngày thương binh liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2025)

Theo đó, từ đầu năm đến nay, Trung tâm đã tổ chức được 40 chuyến đưa, đón với hơn 140 lượt thương binh, bệnh binh được đi khám, chữa bệnh tại các tuyến bệnh viện. Trung tâm thực hiện chi trả đúng, đầy đủ các loại trợ cấp, chế độ ưu đãi thường xuyên, tiền quà Chủ tịch nước tặng thương binh, bệnh binh nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn, với tổng số tiền hơn 1,7 tỷ đồng.

Trung tâm Điều dưỡng người có công quan tâm thực hiện tốt các chính sách cho thương binh, bệnh binh

Trung tâm tổ chức thăm khám cho thương binh, bệnh binh.

Trung tâm Điều dưỡng người có công quan tâm thực hiện tốt các chính sách cho thương binh, bệnh binh

Trung tâm tổ chức điều trị vật lý trị liệu cho thương binh, bệnh binh đến điều dưỡng.

Bên cạnh đó, thực hiện nhiệm vụ điều dưỡng luân phiên đối với thương binh, bệnh binh, Trung tâm đã chủ động liên hệ với các địa phương, sắp xếp đưa, đón đối tượng đến điều dưỡng theo chỉ tiêu được giao. Đến nay, Trung tâm đã tổ chức được 2 đợt, với 120 thương binh, bệnh binh đến điều dưỡng, đạt 16% kế hoạch. Sau mỗi đợt điều dưỡng, sức khỏe và tinh thần của thương binh, bệnh binh được nâng lên rõ rệt, từ đó giúp người có công tiếp tục sống vui, sống khỏe, sống thọ, sống có ích, tiếp lửa cho thế hệ trẻ tiếp tục sự nghiệp cách mạng của Đảng.

Trung tâm Điều dưỡng người có công quan tâm thực hiện tốt các chính sách cho thương binh, bệnh binh

Giờ vui chơi thể thao của thương binh, bệnh binh điều dưỡng tại Trung tâm.

Huy Thắng


Huy Thắng

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Trung tâm Điều dưỡng người có công Thương binh bệnh binh Chính sách Sức khỏe thực hiện tốt Khám chữa bệnh Bệnh viện Chủ tịch nước quan tâm
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Thầm lặng sau nỗi đau da cam

Thầm lặng sau nỗi đau da cam
2025-08-09 11:05:00

baophutho.vn Chiến tranh lùi xa nhưng hậu quả vẫn ẩn hiện trong nhiều gia đình nạn nhân nhiễm chất độc da cam. Thầm lặng đằng sau nỗi đau ấy là những người...

Văn hóa tri ân

Văn hóa tri ân
2025-07-21 09:43:00

baophutho.vn Tháng 7 về, trong lòng mỗi người dân Đất Tổ lại dâng trào cảm xúc thiêng liêng, thành kính tri ân các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh,...

Tin liên quan

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Tổng Biên tập: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

POWERED BY
Việt Long