Trung tâm Điều dưỡng người có công quan tâm thực hiện tốt các chính sách cho thương binh, bệnh binh

Trung tâm Điều dưỡng người có công (phường Phong Châu) hiện đang quản lý, chăm sóc 28 thương binh, bệnh binh có tỷ lệ thương tật từ 81% trở lên. Để đảm bảo sức khỏe cho các đối tượng, lãnh đạo Trung tâm đã chỉ đạo phòng chuyên môn, cán bộ, viên chức tăng cường kiểm tra sức khỏe, thường xuyên lấy mẫu bệnh phẩm, bố trí cán bộ phục vụ các thương binh, bệnh binh đi khám, điều trị tại các tuyến bệnh viện.
Đoàn công tác của Bộ Quốc phòng cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà cho thương binh, bệnh binh nhân dịp kỷ niệm 78 năm Ngày thương binh liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2025)
Theo đó, từ đầu năm đến nay, Trung tâm đã tổ chức được 40 chuyến đưa, đón với hơn 140 lượt thương binh, bệnh binh được đi khám, chữa bệnh tại các tuyến bệnh viện. Trung tâm thực hiện chi trả đúng, đầy đủ các loại trợ cấp, chế độ ưu đãi thường xuyên, tiền quà Chủ tịch nước tặng thương binh, bệnh binh nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn, với tổng số tiền hơn 1,7 tỷ đồng.
Trung tâm tổ chức thăm khám cho thương binh, bệnh binh.
Trung tâm tổ chức điều trị vật lý trị liệu cho thương binh, bệnh binh đến điều dưỡng.
Bên cạnh đó, thực hiện nhiệm vụ điều dưỡng luân phiên đối với thương binh, bệnh binh, Trung tâm đã chủ động liên hệ với các địa phương, sắp xếp đưa, đón đối tượng đến điều dưỡng theo chỉ tiêu được giao. Đến nay, Trung tâm đã tổ chức được 2 đợt, với 120 thương binh, bệnh binh đến điều dưỡng, đạt 16% kế hoạch. Sau mỗi đợt điều dưỡng, sức khỏe và tinh thần của thương binh, bệnh binh được nâng lên rõ rệt, từ đó giúp người có công tiếp tục sống vui, sống khỏe, sống thọ, sống có ích, tiếp lửa cho thế hệ trẻ tiếp tục sự nghiệp cách mạng của Đảng.
Giờ vui chơi thể thao của thương binh, bệnh binh điều dưỡng tại Trung tâm.
Huy Thắng
