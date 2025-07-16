Trường Cao đẳng Công nghệ - Ngoại thương ký kết hợp tác thỏa thuận toàn diện

{title}
Ngày 8/7 vừa qua, Trường Cao đẳng Công Nghệ Ngoại Thương và Công ty Cổ phần Phát triển nhân lực ITM đã chính thức ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện trong đào tạo ngành Ngôn ngữ Nhật (hệ Cao đẳng tự học có hướng dẫn).
Sự kiện này đánh dấu bước phát triển quan trọng trong việc nâng cao chất lượng đào tạo, đồng thời mở ra nhiều cơ hội việc làm và định hướng nghề nghiệp vững chắc cho sinh viên ngành ngôn ngữ Nhật.
Lễ ký kết hợp tác giữa Trường Cao đẳng Công nghệ - Ngoại thương và Công ty ITM
Hợp tác nâng cao chất lượng đào tạo tiếng Nhật
Trước nhu cầu học tiếng Nhật ngày càng tăng tại khu vực miền Trung, Trường Cao đẳng Công nghệ - Ngoại thương đã chủ động triển khai chiến lược hợp tác với Công ty Cổ phần Phát triển nhân lực ITM, hướng đến việc xây dựng chương trình đào tạo tiếng Nhật chuyên sâu dành cho sinh viên ngành Ngôn ngữ Nhật.
Điểm nổi bật của chương trình là mô hình học tập linh hoạt, đặc biệt với hình thức đào tạo từ xa, giúp sinh viên dễ dàng tiếp cận kiến thức mọi lúc, mọi nơi - phù hợp với nhiều điều kiện cá nhân khác nhau.
Thông qua sự hợp tác này, sinh viên không chỉ được trang bị nền tảng ngôn ngữ vững chắc, mà còn có cơ hội tiếp cận mô hình đào tạo theo chuẩn Nhật Bản - chú trọng kỹ năng mềm, phong cách làm việc chuyên nghiệp và khả năng ứng dụng thực tiễn. Đây chính là bước đệm quan trọng giúp sinh viên tự tin hòa nhập vào môi trường doanh nghiệp Nhật ngay sau khi tốt nghiệp.
Tăng cường kết nối doanh nghiệp, mở rộng cơ hội việc làm cho sinh viên
Theo thỏa thuận hợp tác, hai bên sẽ phối hợp tổ chức các chương trình đào tạo chuyên sâu ngành Ngôn ngữ Nhật, đặc biệt là mô hình “tự học có hướng dẫn”, giúp sinh viên nâng cao khả năng ngôn ngữ và giao tiếp thực tế, đáp ứng nhu cầu nhân lực chất lượng cao.
Bên cạnh đó, Trường Cao đẳng Công Nghệ Ngoại Thương và Công ty ITM sẽ cùng triển khai các hoạt động truyền thông và tư vấn tuyển sinh, nhằm thu hút nguồn học viên phù hợp và hỗ trợ sinh viên định hướng nghề nghiệp hiệu quả trong tương lai.
Thỏa thuận hợp tác không chỉ mang lại lợi ích thiết thực cho sinh viên ngành Ngôn ngữ Nhật, mà còn góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của Trường Cao đẳng Công nghệ - Ngoại Thương.
Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực đào tạo và kết nối nguồn nhân lực Nhật Bản
Sự kết hợp giữa nền tảng học thuật và kinh nghiệm thực tiễn từ doanh nghiệp sẽ tạo nên môi trường học tập phong phú, thực tế hơn cho người học. Đồng thời, sinh viên cũng có thêm nhiều cơ hội việc làm hấp dẫn sau tốt nghiệp, đặc biệt tại các doanh nghiệp cần nguồn nhân lực sử dụng tiếng Nhật, thông qua sự hỗ trợ từ Công ty Cổ phần Phát triển nhân lực ITM.
Lễ ký kết giữa Trường Cao đẳng Công nghệ - Ngoại Thương và Công ty Cổ phần Phát triển nhân lực ITM mở ra bước tiến mới trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao ngành Ngôn ngữ Nhật. Việc kết hợp giữa nền tảng đào tạo bài bản của nhà trường và kinh nghiệm thực tiễn từ doanh nghiệp sẽ mang lại giá trị thiết thực cho sinh viên, đồng thời góp phần đáp ứng tốt hơn nhu cầu nhân lực trong thời kỳ hội nhập.
Sự kiện hợp tác mở ra bước tiến mới trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao ngành Ngôn ngữ Nhật
