Trường Đại học Hùng Vương tổ chức hoạt động tri ân Kỷ niệm 78 năm ngày Thương binh liệt sĩ

Hướng tới Kỷ niệm 78 năm ngày Thương binh liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2025), ngày 21/7, Trường Đại học Hùng Vương tổ chức các hoạt động tri ân các anh hùng liệt sĩ, thương bệnh binh, gia đình chính sách, các Mẹ Việt Nam Anh hùng... nhằm thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” – truyền thống quý báu của dân tộc Việt Nam.

PGS.TS Phan Thị Tình - Phó Hiệu trưởng nhà trường cùng cán bộ, sinh viên đến thăm hỏi, tặng quà các thương, bệnh binh nặng tại Trung tâm điều dưỡng người có công tỉnh Phú Thọ.

Trong khuôn khổ chương trình, đoàn cán bộ, giảng viên và sinh viên nhà trường đã đến thăm viếng, đặt vòng hoa và thắp hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ thành phố Việt Trì (cũ). Trong không khí trang nghiêm, thành kính, đoàn đã dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ công lao to lớn của các thế hệ cha anh đã hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc. Các thành viên trong đoàn cũng đã thắp hương tại từng phần mộ liệt sĩ, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới những người con ưu tú đã ngã xuống vì sự nghiệp cách mạng.

Tiếp nối hoạt động ý nghĩa đó, nhà trường đã tổ chức đoàn đến thăm, tặng quà và động viên các thương, bệnh binh đang được chăm sóc tại Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh Phú Thọ. Đây là dịp để thầy và trò Nhà trường được tri ân, chia sẻ, đồng thời tiếp thêm nghị lực, niềm tin cho các thương, bệnh binh tiếp tục sống vui, sống khỏe và là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ.

Đại diện lãnh đạo, cán bộ, giảng viên và sinh viên thăm hỏi, tặng quà mẹ VNAH do Trường Đại học Hùng Vương nhận phụng dưỡng suốt đời.

Cùng ngày, Trường Đại học Hùng Vương cũng đã đến thăm, trao quà tri ân Mẹ Việt Nam Anh hùng mà Nhà trường nhận phụng dưỡng từ năm 2015. Tình cảm chân thành và sự quan tâm của thầy cô, sinh viên là nguồn động viên to lớn đối với các mẹ trong cuộc sống thường ngày.

Bên cạnh đó, nhà trường tổ chức buổi gặp mặt, tri ân các cán bộ, giảng viên là con em các gia đình chính sách, con liệt sĩ, thương binh, người có công đang công tác tại Trường. Đây là hoạt động thể hiện sự quan tâm, sẻ chia, góp phần vun đắp tinh thần đoàn kết, gắn bó trong đội ngũ cán bộ, giảng viên Nhà trường.

Thông qua chuỗi hoạt động kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, Trường Đại học Hùng Vương tiếp tục khẳng định vai trò giáo dục truyền thống cách mạng, lòng biết ơn, trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với lịch sử dân tộc. Những việc làm thiết thực và nhân văn ấy không chỉ góp phần làm lan tỏa giá trị tốt đẹp trong cộng đồng mà còn hun đúc tinh thần yêu nước, lý tưởng sống cao đẹp cho sinh viên Nhà trường – những chủ nhân tương lai của đất nước.

Ninh Giang