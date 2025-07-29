Trường THPT Xuân Hòa - Điểm sáng bậc trung học phổ thông

Nhìn lại chặng đường gần 40 năm đã qua, các thế hệ thầy và trò nhà trường THPT Xuân Hòa (Phúc Yên) luôn tự hào với những kết quả đã được trong quá trình xây dựng và phát triển. Những thành tích đạt được làm động lực thúc đẩy các thế hệ thầy và trò hôm nay và ngày mai tiếp tục thi đua “thầy dạy tốt, trò học tôt” xứng đáng với trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2.

Luôn duy trì vị trí cao trong các trường THPT công lập

Trường THPT Xuân Hòa (Phúc Yên) được thành lập năm 1987. Vượt lên khó khăn bằng kinh nghiệm thực tiễn và chiều sâu chuyên môn được đào tạo, các thế hệ thầy cô giáo đã phát huy sở trường chuyên môn đào tạo ra những lớp người có trình độ năng lực và phẩm chất tốt. Từ đó, thu hút ngày cảng đông đảo học sinh các địa phương khu vực xung quanh đến học; trường đạt chuẩn quốc gia mức độ I năm 2013; đạt trườngchuẩn quốc gia mức độ 2 năm 2023.

Đến nay, cơ sở vật chất nhà trường khang trang đồng bộ, hệ thống 30 phòng học được kiên cố hoá đảm bảo học 1 ca/ngày; phòng điều hành, phòng chức năng, thí nghiệm, phòng truyền thống, thư viện, phòng máy vi tính, khu tập luyện TDTT, giáo dục thể chất... được trang bị đầy đủ thiết bị, thí nghiệm, sách giáo khoa cùng hơn 5.000 bản sách tham khảo phục vụ nhu cầu thiết yếu tìm hiểu kiến thức của giáo viên và học sinh. 5 năm học gần đây, học sinh tăng gần gấp 1,5 lần so với năm học 2019 - 2020. Điều nay cho thấy uy tín của nhà trường với xã hội.

Hiệu trưởng Trường THPT Xuân Hòa Nguyễn Thị Châu Yên trao phần thưởng của nhà trường cho học sinh có thành tích xuất sắc năm học 2024-2025.

Để có chất lượng học tốt, nhà trường luôn quan tâm nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên. Với phương châm “rèn thầy trước, luyện trò sau”, “thầy có giỏi thì trò mới giỏi”; nhà trường chú trọng nâng cao chất lựợng đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên; chủ động phát động phong trào thi đua lao động sáng tạo giữa các tổ, khối, lớp trong trường. Tạo điều kiện cho giáo viên đi học nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên môn; tăng cường công tác kiểm tra giáo án, bài giảng trên lớp của giáo viên bộ môn; đến nay trong số 39 cán bộ, giáo viên, 100% giáo viên đạt chuẩn, trong đó trên chuẩn chiếm hơn 50%. Phát huy tính tích cực của phong trào thi đua “Hai tốt”, phong trào nữ giáo viên “Giỏi việc trường - Đảm việc nhà” gắn với các cuộc vận động lớn của ngành giáo dục đề ra như: Xây dựng “Nhà trường văn hóa - Nhà giáo mẫu mực - Học sinh thanh lịch”, “ Trường học thân thiện - học sinh tích cực”, “kỷ cương - tình thương - trách nhiệm”, “Xây dựng nhà trường xanh - sạch - đẹp”, “Xây dựng trường học hạnh phúc”... đồng thời khai thác các nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, thư viện; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ tin học vào giảng dạy. Tích cực đổi mới phương pháp dạy học và phương pháp đánh giá; khuyến khích giáo viên viết tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi, viết tài liệu luyện thi đại học; thường xuyên kiểm tra bài tập trên lớp và bài tập về nhà của học sinh... Nhờ đó, chất lượng giáo dục đại trà và giáo dục mũi nhọn của nhà trường ngày càng tăng cao, năm sau tăng hơn năm trước.

Những năm gần đây, công tác tuyển sinh vào lớp 10 của trường luôn được duy trì nghiêm túc, chặt chẽ điểm chuẩn vào lớp 10 khá cao so với các trường THPT trong tỉnh và đảm bảo chỉ tiêu Sở GD&ĐT giao. Điều này đã phản ánh uy tín xã hội cũng như chất lượng giáo dục toàn diện của nhà trường. Nhiều năm liền nhà trường có tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp đạt 100%; đặc biệt tỷ lệ học sinh đỗ đại hoc, cao đẳng cao và tỷ lệ học sinh giỏi của nhà trường liên tục xếp vị trí tốp đầu của các trường THPT trong tỉnh.

Năm học 2024-2025, toàn trường có 124 giải học sinh giỏi cấp tỉnh (4 giải Nhất, 27 giải Nhì, 37 giải Ba, 56 giải khuyến khích). Trường cũng để lại dấu ấn trong các hội thi sáng tạo. Trong Ngày hội STEM năm học 2024-2025, học sinh lớp 10A3 chế tạo thành công thiết bị phát hiện cháy - rò rỉ khí gas, giúp phát hiện sớm và giảm nguy cơ cháy nổ. Dự án nhận được đánh giá cao nhờ tính ứng dụng và khả năng triển khai trong thực tế. Dự án “Điện xanh đảo xa” của lớp 12A3 đem lại thông điệp bảo vệ môi trường bền vững. Ngoài ra, dự án “Sữa chua và rượu trái cây lên men tự nhiên” hay “Tháp nghiêng Pisa” từ que kem thể hiện sự khéo léo và hiểu biết của học sinh. Trường cũng tổ chức rất thành công chương trình “Kỹ năng số khu vực ASEAN” với hai chủ đề “Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội; Dấu chân, danh tiếng và danh tính số”, giúp học sinh nhận thức rõ trách nhiệm và hành vi trên không gian mạng...

Đoàn viên, thanh niên nhà trường tham gia hoạt động tiếp sức mùa thi năm học 2024 - 2025

Tiếp tục nâng cao chất lượng - xây dựng trường học hạnh phúc

Nhà giáo Nguyễn Thị Châu Yên, Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Để duy trì nâng cao chất lượng trong các năm học tiếp theo, nhà trường coi trọng phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý đảm bảo chất lượng thực hiện chương trình giáo dục của Bộ GDĐT và tỉnh (Chường trình giáo dục phổ thông 2018); tăng cường tập huấn, bồi dưỡng thường xuyên nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên. Đẩy mạnh chuyển đổi số, đổi mới cơ chế quản lý giáo dục; thực hiện quản trị trường học “dân chủ, kỷ cương, nền nếp”; công khai kế hoạch công tác, lịch làm việc, thời khóa biểu trên website của đơn vị; tổ chức tốt các phong trào thi đua. Tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống; bảo đảm an toàn trường học; chủ động, linh hoạt thực hiện kế hoạch năm học. Thực hiện tốt chủ đề năm học: “Kỷ cương trách nhiệm, đổi mới không ngừng, nâng cao chất lượng”; bám sát 5 mục tiêu, trụ cột “Lấy người học làm trung tâm, nhà trường là bệ đỡ, thầy cô là động lực, gia đình là điểm tựa, xã hội là nền tảng”.

Theo đó, nhà trường tiếp tục bám sát mục tiêu đào tạo của tỉnh, vận dụng sát, hiệu quả quan điểm mục tiêu giáo dục của tỉnh với thực tế của địa phương. Tranh thủ các nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất theo hướng chuẩn hoá, hiện đại hoá; không ngừng đổi mới, cải tiến phương pháp giáo dục và giảng dạy; đẩy mạnh chuyển đổi số, áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ mới vào dạy và học. Đẩy mạnh phong trào phát huy sáng kiến kinh nghiệm trong bồi dưỡng đào tạo nâng cao trình độ về mọi mặt cho cán bộ, giáo viên. Đổi mới công tác quản lý, kiểm nghiệm chất lượng giáo dục; triển khai đồng bộ và chất lượng từng mặt giáo dục. Duy trì và nâng cao chất lượng tuyển sinh lớp 10; thực hiện môi trường học tập thân thiện, tích cực; xây dựng sự tín nhiệm của nhà trường với xã hội và các bậc phụ huynh, học sinh. Tạo dựng môi trường học tập rèn luyện có nền nếp, kỷ cương, có chất lượng giáo dục cao, để mỗi học sinh đều có cơ hội phát triển tối đa năng lực cá nhân.

Tình thầy trò tại trường THPT Xuân Hòa luôn gắn kết trong học tập, nghiên cứu khoa học

Nhà giáo Ưu tú Trần Thị Phương Loan - người có 18 năm miệt mài cống hiến cho sự nghiệp trồng người. Cô Loan từng đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, Giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp tỉnh. Cô Loan có một đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh và ba sáng kiến cấp cơ sở được công nhận. Trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, cô đã dìu dắt 167 lượt học sinh đoạt giải cấp tỉnh, trong đó có 7 giải nhất, 39 giải nhì, 63 giải ba. Cô Loan tâm sự: “Tôi rất hạnh phúc vì đã có sáng kiến giúp nhiều em học sinh đoạt giải cao các kỳ thi giỏi cấp tỉnh. Tôi sẽ tiếp tục găn sbó, sáng tạo cống hiến cho nhà trường và học sinh, xây dựng ngôit rường hạnh phcú thực sự”

