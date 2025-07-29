Truyền thông Indonesia dự đoán kết quả của U23 Việt Nam tại chung kết

Tờ Suara mới đây dự đoán U23 Việt Nam sẽ nhận nỗi buồn trước U23 Indonesia trong trận chung kết U23 Đông Nam Á.

U23 Việt Nam đang trên đường chinh phục danh hiệu vô địch U23 Đông Nam Á lần thứ 3 liên tiếp, khi gặp đối thủ nhiều duyên nợ U23 Indonesia ở chung kết.

Mới đây, tờ Suara đã có bài viết nhận định về cặp đấu giữa U23 Indonesia và U23 Việt Nam. Theo đó, kênh truyền thông này dự đoán đội bóng “xứ vạn đảo” sẽ đánh bại thầy trò HLV Kim Sang Sik nhờ 2 lợi thế sau: "Đội tuyển U23 Indonesia sở hữu hai lợi thế đáng gờm để đánh bại Việt Nam trong trận chung kết Giải vô địch U23 Đông Nam Á 2025."

"Đầu tiên là lối chơi tấn công tổng lực mà Gerald Vanenburg đã áp dụng ngay từ trận đấu đầu tiên của bảng A. Thứ hai, lợi thế khi được chơi trên sân nhà, cụ thể là Sân vận động chính Gelora Bung Karno, Jakarta. Do đó, khả năng cao là đội tuyển Indonesia sẽ vô địch Giải vô địch U23 Đông Nam Á 2025."

Truyền thông Indonesia đang rất tự tin vào một chiến thắng trước đoàn quân của HLV Kim Sang Sik.

Rõ ràng, truyền thông Indonesia có lý do chính đáng để tin vào một chiến thắng trước U23 Việt Nam. Tuy nhiên, nếu nhìn lại lịch sử đối đầu thì “những chiến binh sao vàng” mới là đội thể hiện sự áp đảo.

Trong 6 lần chạm trán gần nhất, U23 Việt Nam giành tới 5 chiến thắng và chỉ để thua duy nhất 1 trận trước U23 Indonesia, ghi được 12 bàn và chỉ thủng lưới đúng 1 lần.

Ưu thế đối đầu gần như tuyệt đối đang nghiêng hẳn về phía đội bóng áo đỏ, đặc biệt là chiến thắng quan trọng ở trận chung kết U23 Đông Nam Á 2023 trên đất Thái Lan. Đây chắc chắn sẽ là điểm tựa tinh thần lớn cho thầy trò HLV Kim Sang Sik trước cuộc tái ngộ sắp tới.

U23 Việt Nam đang có lịch sử đối đầu vượt trội và đang là đội duy nhất toàn thắng tại giải đấu.

Màn so tài rất được mong đợi giữa U23 Việt Nam và U23 Indonesia sẽ diễn ra vào lúc 20h00 ngày 29/7 (theo giờ Việt Nam).

Nguồn thethao247