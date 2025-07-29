Truyền thông Indonesia dự đoán kết quả của U23 Việt Nam tại chung kết

{title}
{publish}
{head}
Tờ Suara mới đây dự đoán U23 Việt Nam sẽ nhận nỗi buồn trước U23 Indonesia trong trận chung kết U23 Đông Nam Á.
U23 Việt Nam đang trên đường chinh phục danh hiệu vô địch U23 Đông Nam Á lần thứ 3 liên tiếp, khi gặp đối thủ nhiều duyên nợ U23 Indonesia ở chung kết.
Mới đây, tờ Suara đã có bài viết nhận định về cặp đấu giữa U23 Indonesia và U23 Việt Nam. Theo đó, kênh truyền thông này dự đoán đội bóng “xứ vạn đảo” sẽ đánh bại thầy trò HLV Kim Sang Sik nhờ 2 lợi thế sau: "Đội tuyển U23 Indonesia sở hữu hai lợi thế đáng gờm để đánh bại Việt Nam trong trận chung kết Giải vô địch U23 Đông Nam Á 2025."
"Đầu tiên là lối chơi tấn công tổng lực mà Gerald Vanenburg đã áp dụng ngay từ trận đấu đầu tiên của bảng A. Thứ hai, lợi thế khi được chơi trên sân nhà, cụ thể là Sân vận động chính Gelora Bung Karno, Jakarta. Do đó, khả năng cao là đội tuyển Indonesia sẽ vô địch Giải vô địch U23 Đông Nam Á 2025."
Truyền thông Indonesia đang rất tự tin vào một chiến thắng trước đoàn quân của HLV Kim Sang Sik.
Rõ ràng, truyền thông Indonesia có lý do chính đáng để tin vào một chiến thắng trước U23 Việt Nam. Tuy nhiên, nếu nhìn lại lịch sử đối đầu thì “những chiến binh sao vàng” mới là đội thể hiện sự áp đảo.
Trong 6 lần chạm trán gần nhất, U23 Việt Nam giành tới 5 chiến thắng và chỉ để thua duy nhất 1 trận trước U23 Indonesia, ghi được 12 bàn và chỉ thủng lưới đúng 1 lần.
Ưu thế đối đầu gần như tuyệt đối đang nghiêng hẳn về phía đội bóng áo đỏ, đặc biệt là chiến thắng quan trọng ở trận chung kết U23 Đông Nam Á 2023 trên đất Thái Lan. Đây chắc chắn sẽ là điểm tựa tinh thần lớn cho thầy trò HLV Kim Sang Sik trước cuộc tái ngộ sắp tới.
U23 Việt Nam đang có lịch sử đối đầu vượt trội và đang là đội duy nhất toàn thắng tại giải đấu.
Màn so tài rất được mong đợi giữa U23 Việt Nam và U23 Indonesia sẽ diễn ra vào lúc 20h00 ngày 29/7 (theo giờ Việt Nam).
Nguồn thethao247
Chiến thắng ngược 3-2 của bóng chuyền nữ Việt Nam trước Thái Lan tại chung kết chặng 2 SEA V-League 2025 chấm dứt chuỗi 40 lần thất bại của đội tuyển.
baophutho.vn Sau 2 ngày thi đấu sôi nổi, hấp dẫn, tối 10/8, tại Nhà luyện tập và thi đấu tỉnh, Giải bóng bàn trẻ, thiếu niên, nhi đồng các CLB tỉnh Phú Thọ...
baophutho.vn 19h30 ngày 10/8, trên SVĐ Việt Trì, tỉnh Phú Thọ đã diễn ra trận đấu tâm điểm ở lượt trận thứ 2 tại Bảng B - Giải Bóng đá Vô địch Đông Nam Á -...
baophutho.vn Chiều 10/8, Đội tuyển nữ Myanmar đã bước vào trận đấu thứ 2 trong khuôn khổ Bảng B - Giải Bóng đá Vô địch Đông Nam Á - Asean MSIG Serenity Cup...
Matheus Cunha, Bryan Mbeumo, Benjamin Sesko được kỳ vọng giúp HLV Ruben Amorim giải quyết triệt để vấn đề và làm "lột xác" hàng công Man Utd.
baophutho.vn Ngày 9/8, tại giải Vô địch Điền kinh Quốc gia năm 2025 tổ chức ở thành phố Đà Nẵng, vận động viên Tạ Ngọc Tưởng của Phú Thọ đã lập nên kỳ tích...
baophutho.vn Sáng 9/8, CLB Bóng bàn Đoan Hùng tổ chức khai mạc Giải bóng bàn trẻ, thiếu niên, nhi đồng các CLB tỉnh Phú Thọ mở rộng năm 2025 tranh cup UNREX...
baophutho.vn Sau hơn 1 tuần tranh tài sôi nổi tại Nhà thi đấu Thể dục - Thể thao tỉnh Nghệ An, Đội tuyển Đá cầu Phú Thọ vừa khép lại Giải Vô địch Đá cầu trẻ...
Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) vừa công bố danh sách các quốc gia đăng cai tổ chức vòng loại Giải vô địch U17 nam châu Á 2026.
Chiều 27/7, đội tuyển cầu mây nữ Việt Nam đã xuất sắc giành chức vô địch thế giới nội dung 4 người sau khi lội ngược dòng đánh bại Thái Lan với tỷ số 2-1 tại trận chung kết...
Hendrio ghi cú đúp giúp Hà Nội FC giành chiến thắng 6-2 trước CLB Hải Phòng ở trận giao hữu trước thềm mùa giải 2025/2026.
Lịch thi đấu bóng đá Việt Nam hôm nay 26/7 nhận được sự quan tâm khi Ninh Bình FC có trận đấu quan trọng để giành suất vào chung kết.