Truyền thông quốc tế đưa tin đậm nét về ngày làm việc đầu tiên Đại hội Đảng XIV

Đoàn Chủ tịch phiên trù bị Đại hội XIV của Đảng. Ảnh: TTXVN

Sự kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam (Đại hội XIV) bắt đầu ngày làm việc đầu tiên 19/1 tại Hà Nội đã thu hút sự quan tâm rộng rãi của các hãng thông tấn và cơ quan truyền thông lớn trên thế giới.

Nhiều bài viết tập trung phân tích ý nghĩa của đại hội đối với tiến trình lựa chọn lãnh đạo cấp cao, định hướng phát triển kinh tế-xã hội, cũng như vai trò và vị thế của Việt Nam trong bối cảnh khu vực và toàn cầu nhiều biến động.

Hãng thông tấn AFP (Pháp) nhấn mạnh ý nghĩa then chốt của đại hội, đề cập tới các ưu tiên trong 5 năm tới như thúc đẩy khu vực tư nhân, chuyển đổi số, đổi mới công nghệ, cũng như thúc đẩy tăng trưởng kinh tế hằng năm đạt 10% trở lên trong giai đoạn 2026-2030.

Hãng lưu ý rằng mô hình lãnh đạo tập thể tiếp tục là một đặc trưng quan trọng của hệ thống chính trị Việt Nam. Hãng tin AP của Mỹ cũng thông tin về sự kiện quan trọng này của Việt Nam cùng những nội dung chính sẽ được các đại biểu thảo luận.

Trong khi đó, hãng tin BBC của Anh nhấn mạnh rằng Đại hội XIV là nơi đưa ra những quyết định quan trọng nhất của hệ thống chính trị Việt Nam trong 5 năm tới, từ chính sách kinh tế, đối ngoại cho đến công tác cán bộ.

Đại biểu dự phiên họp trù bị. Ảnh: TTXVN

Báo Financial Times (FT) nhìn nhận Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam diễn ra trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam - một trong những nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất thế giới - đang phải thích ứng với căng thẳng thương mại toàn cầu và những thay đổi sâu sắc của môi trường kinh tế quốc tế.

FT đánh giá Việt Nam đang đứng trước nhu cầu chuyển dịch mô hình phát triển từ dựa nhiều vào xuất khẩu và đầu tư nước ngoài sang tăng cường sức chống chịu nội tại của nền kinh tế.

Theo FT, các cải cách bộ máy nhà nước, việc đề cao vai trò của khu vực kinh tế tư nhân và mục tiêu tăng trưởng hai con số phản ánh nỗ lực của ban lãnh đạo trong việc hiện thực hóa khát vọng trở thành quốc gia phát triển vào năm 2045.

Ở góc nhìn về triển vọng phát triển kinh tế, tờ China Daily của Trung Quốc nhận định Đại hội XIV diễn ra khi Việt Nam đang nổi lên như một “điểm sáng tăng trưởng” của Đông Nam Á.

Báo này dẫn số liệu cho thấy Việt Nam đạt mức tăng trưởng GDP hơn 8% trong năm qua, cao nhất ASEAN, và cho rằng các văn kiện trình đại hội đã lần đầu tiên đặt khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo vào vị trí trung tâm của chiến lược phát triển quốc gia trong 5 năm tới.

Đại biểu tham quan trưng bày ảnh của Thông tấn xã Việt Nam. Ảnh: TTXVN

Theo các hãng truyền thông nước ngoài, Đại hội XIV có vai trò quyết định trong việc xác định định hướng chính trị và kinh tế của Việt Nam cho phần còn lại của thập kỷ.

Các cải cách hành chính quy mô lớn, nỗ lực tinh giản bộ máy và thúc đẩy đầu tư hạ tầng mà Việt Nam thực hiện trong thời gian qua cho thấy định hướng ưu tiên tăng trưởng nhanh đi đôi với bảo đảm an ninh và ổn định chính trị.

Đại hội XIV không chỉ mang ý nghĩa chính trị nội bộ, mà còn là sự kiện được cộng đồng quốc tế theo dõi sát sao. Các quyết sách và nhân sự được lựa chọn tại Đại hội được dự báo sẽ định hình con đường phát triển của Việt Nam trong nhiều năm tới, trong bối cảnh đất nước đang đứng trước cả cơ hội lớn lẫn thách thức phức tạp của môi trường quốc tế.

Chủ đề của Đại hội XIV là: “Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, chung sức, đồng lòng quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030; tự cường, tự tin, tiến mạnh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, vì hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.”

Tham dự đại hội có 1.586 đại biểu, đại diện cho hơn 5,6 triệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đại hội sẽ thảo luận và thông qua 4 văn kiện chính, gồm Báo cáo chính trị; Báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn qua 40 năm đổi mới; Báo cáo tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII.

Một trong những nội dung trọng tâm của Đại hội XIV là bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Theo Vietnam+