Tự hào ngôi trường mang tên Bác

Là ngôi trường vinh dự được mang tên Bác kính yêu, năm học 2024-2025, thầy và trò Trường THPT Nguyễn Tất Thành gặt hái được nhiều kết quả ấn tượng, khẳng định chất lượng đào tạo và sự đồng hành sát sao từ phía nhà trường, giáo viên và phụ huynh.

Trường THPT Nguyễn Tất Thành là trường học đạt chuẩn Quốc gia

Nâng cao chất lượng giáo dục

Những năm qua, Trường THPT Nguyễn Tất Thành tập trung đẩy mạnh phong trào thi đua “Dạy tốt - Học tốt”, qua đó đã đưa việc “dạy thực chất, học thực chất” ngày càng đi vào chiều sâu, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Với mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, nhà trường đã đẩy mạnh phong trào thi đua “Dạy tốt - Học tốt”. Ban giám hiệu nhà trường đã thường xuyên vận động cán bộ, giáo viên phát huy tinh thần đoàn kết, không ngừng sáng tạo, quyết tâm nâng cao chất lượng giáo dục; cử giáo viên tham gia đầy đủ các lớp tập huấn chuyên môn do Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tổ chức.

Trong mỗi tiết dạy, giáo viên luôn khích lệ tinh thần học tập chăm chỉ, sáng tạo của học sinh. Nhà trường chú trọng việc siết chặt kỷ luật, kỷ cương trường, lớp, gắn trách nhiệm cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Đồng thời thực hiện đồng bộ các giải pháp như: Đảm bảo nền nếp dạy và học, soạn giảng, chấm trả bài đúng quy định; đổi mới kiểm tra đánh giá; quản lý học sinh chặt chẽ; tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy, phát huy tính tự lực sáng tạo của học sinh; cải tiến sinh hoạt chuyên môn; chú ý bồi dưỡng học sinh giỏi song song với phụ đạo học sinh yếu; đẩy mạnh khai thác thí nghiệm thực hành, tăng giờ học tại các phòng bộ môn, tổ chức tốt các tiết học.

Từ việc khơi dậy tinh thần trách nhiệm, năng lực của thầy và trò, chất lượng dạy, học của nhà trường không ngừng được nâng cao qua từng năm học. Năm học 2024-2025, nhà trường có 43,88% học sinh đạt học lực Tốt, 53,91% học sinh đạt loại Khá, nhà trường có học sinh giỏi cấp tỉnh và 100% học sinh thi đỗ tốt nghiệp THPT năm 2025. Có điểm trung bình các môn thi thứ hai trong số 16 trường tư thục của tỉnh Phú Thọ (sau hợp nhất) trong Kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2025.

Thầy giáo Nguyễn Văn Thư - Hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Năm học 2025-2026, trường có hơn 1.300 học sinh, trong đó có 11 lớp 10 với 495 học sinh. Thầy và trò nhà trường tiếp tục đổi mới sáng tạo trong dạy và học, chú trọng trong nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục. Thực hiện hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua của ngành, gắn với việc rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống của mỗi cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường”.

Cô và trò Trường THPT Nguyễn Tất Thành thi đua dạy tốt, học tốt

Nhiều hoạt động giáo dục toàn diện, hiệu quả

Không chỉ tập trung nâng cao chất lượng giáo dục đại trà và mũi nhọn, trường còn tổ chức tốt các hoạt động giáo dục kỹ năng sống, văn hóa – văn nghệ, thể dục thể thao. Đoàn Thanh niên nhà trường đã tổ chức thành công nhiều sân chơi hấp dẫn như Giải bóng đá nam tranh Cúp Nguyễn Tất Thành, Hội thi Tìm kiếm tài năng âm nhạc, hoạt động trải nghiệm với chủ đề “Văn hóa dân gian – Tết truyền thống”... thu hút đông đảo học sinh tham gia. Đứng đầu trong công tác đoàn thanh niên là đồng chí Tạ Hồng Phong (Bí thư Đoàn trường) luôn gương mẫu, tiên phong trong mọi phong trào.

Công tác giáo dục đạo đức, nền nếp học sinh được chú trọng. Các vi phạm nội quy, mất trật tự lớp học... giảm rõ rệt nhờ vào sự sát sao của giáo viên chủ nhiệm. Đội ngũ cán bộ, giáo viên nhà trường được đánh giá có chuyên môn tốt, tâm huyết, luôn nỗ lực đổi mới phương pháp dạy học. Trong năm học vừa qua, nhiều tiết dạy hội giảng được xếp loại giỏi, hiệu quả cao; nhiều giáo viên trẻ có tiến bộ rõ rệt trong công tác chủ nhiệm và chuyên môn. Nhà trường đổi mới đột phá trong công tác dạy bồi dưỡng, rèn luyện kỹ năng như kỹ năng sống, kỹ năng giao tiếp bằng Tiếng Anh; kỹ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn nhằm phát triển toàn diện học sinh. Các thầy, cô giáo có những bước đổi mới trong dạy học và đem lại hiệu quả cao như các cô giáo Bùi Thanh Hoa, Lê Thị Đợi, Quách Phan Thanh Nguyệt, Phùng Thị Uyên, thầy giáo Đinh Nguyễn Khuyến.

Trường THPT Nguyễn Tất Thành tích cực giáo dục kỹ năng sống cho học sinh

Công tác thi đua – khen thưởng được triển khai công khai, dân chủ; phong trào thi đua dạy tốt – học tốt lan tỏa rộng khắp trong toàn trường. Các tổ chức đoàn thể như Chi đoàn giáo viên, Ban thanh tra nhân dân... cũng hoạt động hiệu quả, góp phần xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, thân thiện.

Năm học mới sắp bắt đầu, niềm vui náo nức đang hiện rõ trên mỗi gương mặt thầy cô giáo Trường THPT Nguyễn Tất Thành- một “ địa chỉ” tin cậy của tỉnh Phú Thọ. Mong rằng, mỗi thầy cô và các em học sinh ngày càng cố gắng, tiến bộ hơn nữa để mãi mãi xứng đáng được vinh dự giảng dạy và học tập tại ngôi trường mang tên Bác.

Hạnh Thúy