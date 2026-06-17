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Từ hôm nay 17/6, thí sinh bắt đầu thực hành đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học

Từ ngày 17-21/6, Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ GD&ĐT mở để thí sinh thực hành đăng ký, điều chỉnh và bổ sung nguyện vọng xét tuyển đại học. Đây là bước tập dượt quan trọng giúp thí sinh làm quen với quy trình đăng ký trực tuyến, kiểm tra thông tin cá nhân và kịp thời phát hiện các lỗi phát sinh trước khi bước vào đợt đăng ký chính thức.

Từ hôm nay 17/6, thí sinh bắt đầu thực hành đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học

Sau kỳ thi tốt nghiệp THPT, các em học sinh cần thực hành đăng ký, điều chỉnh và bổ sung nguyện vọng xét tuyển đại học. Ảnh: VGP/Thu Trang

Theo kế hoạch tuyển sinh năm 2026 của Bộ GD&ĐT, từ ngày 17-21/6, thí sinh có thể đăng nhập Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung để thực hành đăng ký, điều chỉnh và bổ sung nguyện vọng xét tuyển đại học. Kết quả thực hành chỉ mang tính chất tập dượt và sẽ không được sử dụng trong xét tuyển chính thức.

Việc tham gia đợt thực hành giúp thí sinh làm quen với giao diện hệ thống, đồng thời kiểm tra thông tin cá nhân, diện ưu tiên và phát hiện sớm các lỗi thường gặp như quên mật khẩu, sai mã trường, mã ngành hoặc mã phương thức xét tuyển.

Năm 2026, tất cả thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học trực tuyến trên Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ GD&ĐT. Sau khi kết thúc đợt thực hành, toàn bộ dữ liệu làm thử sẽ được xóa.

Từ ngày 2/7 đến 17 giờ ngày 14/7, thí sinh thực hiện đăng ký, điều chỉnh và bổ sung nguyện vọng xét tuyển chính thức trên hệ thống. Từ ngày 15/7 đến 17 giờ ngày 21/7, thí sinh nộp lệ phí xét tuyển trực tuyến theo số lượng nguyện vọng đã đăng ký.

Đáng lưu ý, tất cả nguyện vọng xét tuyển, kể cả các nguyện vọng đủ điều kiện trúng tuyển theo phương thức xét tuyển sớm, đều phải được đăng ký trên Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung mới được công nhận trong quá trình xét tuyển.

Theo Chinhphu.vn


Theo Chinhphu.vn

 Từ khóa: Đăng ký Nguyện vọng xét tuyển Thí sinh Đại học Tuyển sinh Phát hiện Kiểm tra thông tin cá nhân Hỗ trợ kịp thời
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Sức trẻ Vân Sơn

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