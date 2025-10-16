Từ mô hình “6 rõ” đến chính quyền vì dân ở xã Nật Sơn

Ngay sau khi mô hình chính quyền địa phương hai cấp đi vào hoạt động, Ủy ban nhân dân xã Nật Sơn (tỉnh Phú Thọ) đã khẩn trương ổn định bộ máy, kiện toàn đội ngũ và triển khai nhiệm vụ theo tinh thần đổi mới, kỷ cương, sáng tạo. Dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Chủ tịch UBND xã, mô hình làm việc “6 rõ” - rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm và rõ thẩm quyền đã trở thành phương châm hoạt động của chính quyền cơ sở.

Cán bộ Trung tâm phục vụ hành chính công xã Nật Sơn hướng dẫn người dân tra cứu thông tin các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã

Xã Nật Sơn được thành lập trên cơ sở sáp nhập 4 xã Xuân Thủy, Hùng Sơn, Bình Sơn và Đú Sáng. Với diện tích tự nhiên hơn 154 km2, dân số gần 29 nghìn người. Trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm tới 96,85%. Nật Sơn là xã miền núi có địa bàn rộng, dân cư phân tán, việc tiếp cận các dịch vụ hành chính công còn nhiều hạn chế. Chính vì vậy, yêu cầu cải cách hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết công việc, phục vụ người dân tốt hơn là nhiệm vụ cấp bách.

Xuất phát từ thực tế đó, ngay từ những ngày đầu triển khai thực hiện mô hình chính quyền hai cấp, UBND xã đã quán triệt tinh thần làm việc “hết việc, không hết giờ”, cán bộ sẵn sàng làm thêm giờ để đảm bảo mọi hồ sơ của người dân được xử lý kịp thời, đúng quy định. Đồng thời, triển khai thực hiện mô hình làm việc “6 rõ” cho toàn bộ hoạt động của chính quyền cơ sở. Một điểm nổi bật trong thực hiện mô hình “6 rõ” là việc bố trí bàn, bố trí cán bộ hướng dẫn, hỗ trợ người dân ngay tại Trung tâm. Anh Bùi Đức Toàn, nguyên là công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Bình Sơn cũ, được phân công phụ trách khâu tiếp nhận, rà soát hồ sơ. Với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực chứng thực, hộ tịch, anh Toàn tận tình giúp người dân kiểm tra tính hợp lệ của giấy tờ trước khi bấm số thứ tự tự động. Ông Bùi Văn Xiển, ở xóm Ngheo, khi đến làm thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chia sẻ: Tôi được hướng dẫn cụ thể từng bước, cán bộ nói năng nhẹ nhàng, làm việc rất có trách nhiệm nên thấy yên tâm và tin tưởng.

Anh Bùi Đức Toàn (phải) nhiệt tình hướng dẫn, giúp đỡ người dân rà soát hồ sơ trước khi thực hiện giao dịch hành chính

Cũng như ông Xiền, bà Bùi Thị Thuận ở xóm Mát đến làm thủ tục phân chia tài sản cho các con cũng được tiếp đón, giải thích chu đáo. Những chuyển biến này khiến người dân cảm nhận rõ tinh thần phục vụ “vì dân” của đội ngũ cán bộ xã mới.

Theo đồng chí Đinh Công Phụng, Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Nật Sơn, mô hình “6 rõ” đã tạo ra sự chuyên môn hóa cao, mỗi cán bộ phụ trách một lĩnh vực cụ thể nên tinh thần trách nhiệm, hiệu quả công việc được nâng lên rõ rệt. “Thời gian đầu, áp lực công việc rất lớn, mỗi bộ hồ sơ chứng thực đất đai phải mất 20 - 30 phút mới xử lý xong. Nhưng nay, nhờ trình độ, kỹ năng và tinh thần làm việc chủ động của cán bộ, thời gian giải quyết đã rút xuống còn khoảng 10 -15 phút mỗi hồ sơ” anh Phụng cho biết.

Anh Bạch Mạnh Hà - cán bộ phụ trách hồ sơ Chứng thực đồng tình với cách làm “rõ người, rõ việc” trong thực hiện giao dịch hành chính

Với những cố gắng, nỗ lực đó tính từ ngày 01/7 đến 13/10/2025, Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Nật Sơn đã tiếp nhận 2.719 hồ sơ, trong đó 88,7% được xử lý trực tuyến. Đáng chú ý, 2.389 hồ sơ, chiếm tỷ lệ 87,8% được giải quyết trước hạn, 150 hồ sơ đúng hạn và chỉ còn 184 hồ sơ đang trong thời gian xử lý. Toàn bộ 405 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền cấp xã đều được niêm yết công khai và cập nhật trên Cổng dịch vụ công tỉnh Phú Thọ và Cổng thông tin điện tử của xã. 100% cán bộ có chữ ký số và tài khoản làm việc trên hệ thống văn bản điều hành. Trong 3 tháng đầu hoạt động theo mô hình chính quyền hai cấp, xã đã ban hành 531 văn bản điện tử, toàn bộ được ký số và gửi nhận trực tuyến, khẳng định bước tiến mạnh mẽ trong chính quyền số ở cấp cơ sở. Anh Bạch Mạnh Hà, cán bộ phụ trách hồ sơ chứng thực, chia sẻ: Trước đây, một bộ hồ sơ phải làm đi làm lại vì sai sót nhỏ. Giờ nhờ thực hiện mô hình “rõ người, rõ việc”, ai phụ trách lĩnh vực nào nắm chắc chuyên môn về lĩnh vực đó, nên hồ sơ ít bị trả lại, người dân đỡ mất công đi lại”. Còn chị Bùi Thị Thanh Loan, công chức phụ trách lĩnh vực hộ tịch, cho biết: Chúng tôi luôn tâm niệm phục vụ nhân dân là phục vụ chính mình. Mỗi ngày tiếp nhận và xử lý nhiều hồ sơ khác nhau nhưng nhờ tinh thần làm việc tập thể, ai cũng nỗ lực hết sức, chỉ khi nào làm hết việc mới về.

Chị Bùi Thị Thanh Loan mỗi ngày tiếp nhận và xử lý nhiều hồ sơ nhưng với tinh thần “6 rõ” luôn cũng nỗ lực hết sức với phương châm “làm hết việc chứ không làm hết giờ”

Những kết quả đạt được từ mô hình “6 rõ” không chỉ giúp Nật Sơn giảm thiểu tình trạng chậm trễ trong giải quyết các thủ tục hành chính mà còn tạo dựng niềm tin của nhân dân vào chính quyền cơ sở. Dù còn nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ và trình độ dân trí... Nhưng tập thể lãnh đạo và cán bộ công chức xã Nật Sơn vẫn quyết tâm giữ vững phương châm “làm việc hết việc, không hết giờ” nhằm xây dựng một nền hành chính chuyên nghiệp, minh bạch và vì dân phục vụ.

Mạnh Hùng