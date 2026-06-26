Từ Nghị quyết 57 đến những đổi thay ở Đông Thành

Về xã Đông Thành hôm nay, đằng sau những đổi thay trong phát triển kinh tế - xã hội và đời sống của người dân là sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia (Nghị quyết 57).

Khởi động từ nhận thức

Ngay sau khi Nghị quyết 57 được ban hành, Đảng ủy xã Đông Thành xác định đây là cuộc chuyển đổi toàn diện, đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị. Từ nhận thức đó, việc quán triệt, tuyên truyền và cụ thể hóa nghị quyết được triển khai bài bản, tạo sự thống nhất từ cấp ủy, chính quyền đến từng cán bộ, đảng viên và các khu dân cư trên địa bàn.

Cán bộ xã Đông Thành thực hiện ký số văn bản trên hệ thống điện tử, góp phần nâng cao hiệu quả giải quyết công việc và đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động hành chính.

Các hội nghị chuyên đề được tổ chức kịp thời; nội dung Nghị quyết 57 được đưa vào sinh hoạt chi bộ thường kỳ. Hệ thống truyền thanh cơ sở, trang thông tin điện tử và các nhóm điều hành trên nền tảng số được phát huy hiệu quả trong công tác tuyên truyền.

Đông Thành còn tập trung cụ thể hóa tinh thần của nghị quyết thành những nhiệm vụ, chỉ tiêu gắn với điều kiện thực tiễn của địa phương. Hàng chục văn bản lãnh đạo, chỉ đạo về chuyển đổi số đã được ban hành, tạo cơ sở để các cơ quan, đơn vị triển khai thống nhất, đồng bộ.

Điểm đáng chú ý là tư duy chuyển đổi số ở Đông Thành thay đổi rõ nét. Nếu trước đây việc triển khai chủ yếu hướng đến hoàn thành kế hoạch thì nay chuyển sang lấy hiệu quả thực chất làm thước đo; từ chú trọng quy trình sang hướng tới kết quả phục vụ người dân. Mọi nhiệm vụ đều được đặt trong mục tiêu nâng cao chất lượng quản lý, điều hành, giảm thời gian và chi phí cho tổ chức, cá nhân khi thực hiện các thủ tục hành chính.

Đồng chí Nguyễn Chí Thành - Bí thư Đảng ủy xã Đông Thành cho biết: Thực hiện Nghị quyết 57, địa phương xác định chuyển đổi số không đơn thuần là ứng dụng công nghệ mà trước hết là thay đổi tư duy lãnh đạo, quản lý và phương thức phục vụ Nhân dân. Vì vậy, xã tập trung nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, lấy hiệu quả phục vụ người dân làm mục tiêu xuyên suốt trong quá trình triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số.

Từ quan điểm chỉ đạo đó, các nhiệm vụ về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được triển khai đồng bộ từ cấp xã đến các khu dân cư, từng bước hình thành môi trường làm việc số trong các cơ quan, đơn vị, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân. Đến nay, 100% cán bộ, công chức sử dụng chữ ký số trong xử lý văn bản, hồ sơ công việc; việc gửi nhận, xử lý văn bản trên môi trường điện tử được thực hiện thường xuyên, góp phần thay đổi căn bản phương thức làm việc từ thủ công sang số hóa.

Các nền tảng số dùng chung của Trung ương và của tỉnh được khai thác hiệu quả. Hệ thống quản lý văn bản và điều hành, hệ thống một cửa điện tử, Sổ tay đảng viên điện tử từng bước đi vào nền nếp. Đặc biệt, 40 tổ công nghệ số cộng đồng được duy trì hoạt động tại 100% khu dân cư, trở thành những “cánh tay nối dài” của chính quyền trong tuyên truyền, hướng dẫn người dân tiếp cận công nghệ, sử dụng dịch vụ số và thanh toán không dùng tiền mặt.

Lan tỏa lợi ích số

Những kết quả rõ nét nhất được thể hiện trong hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công xã. Hầu hết thủ tục hành chính được tiếp nhận, giải quyết trên môi trường điện tử, giúp người dân giảm thời gian đi lại và chờ đợi. Đến nay, tỷ lệ hồ sơ tiếp nhận trực tuyến đạt 99%; tỷ lệ số hóa hồ sơ gần 100%; toàn bộ kết quả giải quyết thủ tục hành chính được cấp dưới dạng điện tử.

Chuyển đổi số cũng đang tạo ra những thay đổi trong phát triển kinh tế địa phương. Nhiều hợp tác xã, cơ sở sản xuất chú trọng xây dựng thương hiệu, truy xuất nguồn gốc và quảng bá sản phẩm trên môi trường số. Xã phối hợp hỗ trợ Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp tiếp cận các giải pháp đổi mới sáng tạo, hoàn thiện hồ sơ đăng ký mã số, mã vạch và truy xuất nguồn gốc sản phẩm.

Đáng chú ý, sản phẩm dầu lạc của địa phương được hỗ trợ xây dựng nhãn hiệu, thiết kế bộ nhận diện thương hiệu, tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại và giới thiệu tại các sự kiện về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo quy mô quốc gia. Dù kinh tế số còn ở giai đoạn đầu, những kết quả này đã mở thêm cơ hội đưa sản phẩm địa phương đến với thị trường rộng lớn hơn, từng bước nâng cao giá trị nông sản.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Đông Thành hướng dẫn người dân sử dụng điện thoại thông minh đăng ký danh mục thủ tục hành chính.

Xã hội số cũng đang hình thành ngày càng rõ nét. Thực hiện phong trào “Bình dân học vụ số”, xã tổ chức nhiều hoạt động hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt và các ứng dụng số thiết yếu. Lực lượng công an, đoàn thanh niên cùng các tổ công nghệ số cộng đồng thường xuyên xuống cơ sở tuyên truyền, hướng dẫn người dân nhận diện các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng, bảo vệ dữ liệu cá nhân và sử dụng internet an toàn.

Bên cạnh những kết quả, quá trình triển khai Nghị quyết 57 ở Đông Thành vẫn còn một số khó khăn. Hạ tầng công nghệ thông tin tại một số khu dân cư chưa thật sự đồng bộ; kỹ năng số của một bộ phận người dân, nhất là người cao tuổi còn hạn chế. Đây là những vấn đề địa phương đang tiếp tục tập trung khắc phục thông qua đầu tư hạ tầng, tăng cường tập huấn và phát huy vai trò của các tổ công nghệ số cộng đồng.

Từ những chuyển biến trong phương thức quản lý, điều hành đến những thay đổi trong đời sống của người dân, có thể thấy Nghị quyết 57 đang dần được hiện thực hóa bằng những kết quả cụ thể ở Đông Thành. Chuyển đổi số không chỉ góp phần xây dựng nền hành chính hiện đại, nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân mà còn mở ra hướng phát triển mới cho kinh tế địa phương, tạo nền tảng để Đông Thành phát triển nhanh, bền vững trong kỷ nguyên số.

Hương Giang