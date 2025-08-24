Từ “vùng đất hoang” đến thỏi nam châm hút FDI: Câu chuyện Bá Thiện II và vị thế mới của Phú Thọ

Khu công nghiệp Bá Thiện II tại Phú Thọ đang nổi lên như một hình mẫu về phát triển công nghiệp bền vững. Từ một dự án khởi đầu với nhiều khó khăn, nay đã trở thành ‘ngôi nhà thứ hai’ của hàng chục doanh nghiệp nước ngoài đến từ nhiều quốc gia, Bá Thiện II không chỉ khẳng định vị thế của Phú Thọ trên bản đồ công nghiệp miền Bắc, mà còn để lại những kinh nghiệm quý báu cho việc quy hoạch và phát triển các khu công nghiệp trong giai đoạn mới.

Một góc KCN Bá Thiện II

Chặng đường chông gai: “Xúc tiến đầu tư trên giấy”

Được cấp Giấy chứng nhận đầu tư năm 2009, đúng vào giai đoạn khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu xảy ra, dòng vốn FDI đột ngột giảm mạnh khiến việc triển khai bị gián đoạn như hàng loạt dự án KCN khác trên cả nước. Đến năm 2011, khi tình hình kinh tế thế giới bắt đầu phục hồi, dự án mới chính thức được khởi công. "Thời điểm đó, KCN Bá Thiện II vẫn là một quả đồi hoang. Hành trang của chúng tôi khi đi xúc tiến đầu tư chỉ có một tập bản vẽ thiết kế hạ tầng. Việc thuyết phục các nhà đầu tư nước ngoài nhiều lúc tưởng chừng đi vào ngõ cụt," ông Trịnh Văn Quang, Giám đốc điều hành VinaCPK, hồi tưởng.

Chính sự kiên định và quyết tâm vượt khó đã tạo nên bước ngoặt. Ban lãnh đạo VinaCPK đã “liều lĩnh” đưa các điều khoản phạt tiến độ vào hợp đồng, cam kết bàn giao mặt bằng sạch cho nhà đầu tư. Lời cam kết mạnh mẽ ấy, dù chỉ “trên giấy”, đã chinh phục được niềm tin của những đối tác khó tính. Năm 2012, Tập đoàn Nippon Paint (Nhật Bản) chính thức ký kết hợp đồng, trở thành nhà đầu tư tiên phong, mở đường cho một làn sóng đầu tư mới.

Trưởng cơ quan đại diện Báo Nhân Dân tại các tỉnh, thành phía Bắc tới thăm quan và tìm hiểu mô hình phát triển KCN Bá Thiện II.

Cột mốc này đánh dấu sự chuyển mình mạnh mẽ của KCN Bá Thiện II. Từ một đại công trường ngổn ngang, nơi đây dần nhộn nhịp với sự hiện diện của hàng chục doanh nghiệp quốc tế. “Sau khi Nippon Paint tin tưởng, họ đã giới thiệu cho rất nhiều doanh nghiệp Nhật Bản khác đang tìm kiếm địa điểm đầu tư,” ông Quang chia sẻ. Chính “tiếng lành đồn xa” này đã thu hút sự chú ý của cộng đồng doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam, dù cơ sở hạ tầng lúc bấy giờ vẫn còn chưa hoàn thiện.

“Cái gốc” của sức hấp dẫn: Hạ tầng chuẩn quốc tế và dịch vụ chuyên nghiệp

Thành công của KCN Bá Thiện II không chỉ đến từ sự nỗ lực của chủ đầu tư, mà còn nằm ở chiến lược phát triển đúng đắn, lấy hạ tầng đồng bộ, chất lượng cao làm nền tảng. Tọa lạc tại trung tâm vùng kinh tế năng động bậc nhất miền Bắc, KCN Bá Thiện II sở hữu vị trí chiến lược: cách Hà Nội chỉ 50km, sân bay quốc tế Nội Bài hơn 20km, và kết nối thuận tiện với các cảng biển lớn.

Trên diện tích 309 ha, VinaCPK đã đầu tư hệ thống hạ tầng KCN Bá Thiện II đạt chuẩn quốc tế.

Trên diện tích 309 ha, VinaCPK đã đầu tư hệ thống hạ tầng đạt chuẩn quốc tế: Hệ thống giao thông nội bộ rộng từ 19,5m đến 39m, được xây dựng bằng bê tông chất lượng cao để hạn chế gián đoạn sản xuất do sửa chữa; nguồn cấp điện ổn định và mạng lưới viễn thông hiện đại; đặc biệt, nhà máy xử lý nước thải tập trung công suất 10.000m3/ngày đêm, áp dụng công nghệ tiên tiến của Nhật Bản và Singapore, đảm bảo xử lý chất thải đạt chuẩn quốc tế, đáp ứng yêu cầu của các ngành công nghệ cao.

Hệ thống giao thông nội bộ KCN Bá Thiện II rộng từ 19,5m đến 39m.

Nhận thức được những rào cản hành chính ban đầu mà các nhà đầu tư nước ngoài thường gặp phải, VinaCPK đã triển khai mô hình “một cửa” (one-stop service) hiệu quả. Đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp sẽ phối hợp trực tiếp với các sở, ban, ngành địa phương để hỗ trợ nhà đầu tư hoàn tất các thủ tục pháp lý như giấy phép đầu tư, giấy phép xây dựng, đánh giá tác động môi trường...

"Chúng tôi muốn các nhà đầu tư coi Bá Thiện II là “ngôi nhà thứ hai” của họ tại Việt Nam. Việc hỗ trợ tận tình này giúp họ tiết kiệm thời gian, chi phí, và tập trung vào hoạt động sản xuất," ông Quang nhấn mạnh.

“Điểm đến” của các ông lớn toàn cầu

Đến nay, KCN Bá Thiện II đã trở thành điểm đến của 76 doanh nghiệp, trong đó có 71 doanh nghiệp FDI, với tổng vốn đầu tư đăng ký vượt 1 tỷ USD. Tỷ lệ lấp đầy đạt 98% diện tích đất sạch, một con số ấn tượng trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu nhiều biến động.

Lễ ký kết hợp đồng thuê đất giữa giữa VinaCPK với công ty TNHH EV Advanced Material Vina (EVAM) của Hàn Quốc ngày 22/8/2025.

Nhiều tập đoàn lớn, ứng dụng công nghệ hiện đại đã chọn Bá Thiện II làm bến đỗ, tạo nên một cộng đồng sản xuất đa quốc gia. Tiêu biểu có thể kể đến Polaris (Hoa Kỳ) - Tập đoàn sản xuất động cơ xe máy, ô tô hàng đầu thế giới đã đầu tư 40 triệu USD vào nhà máy đầu tiên tại Phú Thọ; Nippon Paint (Nhật Bản) - “Người mở đường” cho làn sóng đầu tư Nhật Bản; Assa Abloy (Thụy Điển) - Tập đoàn hàng đầu về giải pháp cửa thông minh; VPIC1 (Đài Loan), TAL (Hong Kong), New Flex, SoLuM (Hàn Quốc)...

Sự hiện diện của những tên tuổi này không chỉ khẳng định uy tín của KCN Bá Thiện II mà còn biến nơi đây thành một mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

Bí quyết thu hút: Sự đồng hành của chính quyền và lợi thế chiến lược

Trong câu chuyện thành công của Bá Thiện II, không thể không nhắc đến vai trò quan trọng của chính quyền tỉnh Vĩnh Phúc (trước đây) và tỉnh Phú Thọ (sau khi sáp nhập địa giới hành chính). "Ngay từ đầu, chúng tôi đã nhận được sự quan tâm sát sao của lãnh đạo tỉnh, sự phối hợp hỗ trợ rất lớn từ các sở ngành, các cấp chính quyền của địa phương có liên quan. Nhiều vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, thủ tục pháp lý hay hạ tầng kết nối đã được tháo gỡ kịp thời," ông Quang khẳng định.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông thăm và làm việc tại Khu công nghiệp Bá Thiện II

Sự hỗ trợ này được thể hiện rõ qua chia sẻ của ông Matthew Justin Kantrud, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Polaris Việt Nam: "Ban đầu, chúng tôi có chút lo lắng về thủ tục hành chính, nhưng thực tế hoàn toàn ngược lại. Lãnh đạo tỉnh đã trực tiếp gặp gỡ, lắng nghe và chủ động phối hợp để hỗ trợ chúng tôi vượt qua những khó khăn ban đầu."

Dự án lắp ráp động cơ ô tô và xe máy của Công ty TNHH Nhà máy Polaris Việt Nam được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư vào tháng 3/2023.

Ông Matthew cũng chỉ ra những lý do Polaris chọn Bá Thiện II: Vị trí gần Hà Nội, sân bay Nội Bài và cảng Hải Phòng, thuận lợi cho việc vận chuyển; nằm ở trung tâm ngành công nghiệp ô tô mạnh, nơi tập trung các đối tác và nhà cung cấp, tạo ra một hệ sinh thái thuận lợi cho sản xuất. Hạ tầng đồng bộ và quản lý chuyên nghiệp để dễ dàng nhận được những phản hồi tích cực từ các doanh nghiệp đang hoạt động tại đây.

Ông Matthew Justin Kantrud, Tổng giám đốc Polaris Việt Nam bày tỏ sự hài lòng về quá trình đầu tư tại KCN Bá Thiện II, đồng thời khẳng định sự đồng hành của chính quyền địa phương là yếu tố then chốt giúp dự án của Polaris nhanh chóng đi vào ổn định sản xuất.

Hướng tới tương lai bền vững

Sự phát triển của KCN Bá Thiện II đã mang lại những đóng góp tích cực cho kinh tế – xã hội địa phương. Hơn 25.000 lao động có việc làm ổn định, phần lớn là người dân tại chỗ. Thu nhập được cải thiện, đồng thời kéo theo sự phát triển của các ngành dịch vụ, thương mại, y tế, giáo dục...

Với tầm nhìn dài hạn, VinaCPK không chỉ dừng lại ở việc tiếp tục hoàn thiện công tác GPMB cho dự án KCN Bá Thiện 2 để có mặt bằng sạch kịp thời giữ chân các nhà đầu tư mới đang quan tâm mà song song với đó, công ty cũng đang chuẩn bị các điều kiện để triển khai những dự án KCN mới, hướng đến mô hình “xanh – an toàn – số hóa”, ưu tiên thu hút các dự án công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ và sản xuất sạch.

KCN Bá Thiện II đã và hướng đến mô hình “xanh – an toàn – số hóa”, ưu tiên thu hút các dự án công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ và sản xuất sạch.

Để tiếp tục thu hút FDI, ông Quang đưa ra một số kiến nghị trọng tâm đối với tỉnh Phú Thọ: Duy trì sự ổn định và nhất quán về chính sách; đẩy nhanh tiến độ quy hoạch và đầu tư hạ tầng kết nối để giảm chi phí, rút ngắn thời gian cho doanh nghiệp; rút ngắn thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả cơ chế “một cửa”; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao thông qua mô hình “nhà trường – doanh nghiệp – chính quyền”, đồng thời cải thiện điều kiện sống, nhà ở cho người lao động.

Có thể nói, KCN Bá Thiện II không chỉ là một dự án thành công mà còn là minh chứng sống động cho sự kết hợp hiệu quả giữa nỗ lực của doanh nghiệp và sự đồng hành của chính quyền địa phương. Câu chuyện về một “vùng đất hoang” trở thành thỏi nam châm hút FDI đang khẳng định vị thế của Phú Thọ trên bản đồ công nghiệp Việt Nam.

Trạm xử lý nước thải tập trung của KCN Bá Thiện II.

Với sự kiện ký kết hợp đồng thuê đất với Công ty TNHH EV Advanced Material Vina (EVAM) của Hàn Quốc vào ngày 22/8/2025, KCN Bá Thiện II tiếp tục chứng minh sức hấp dẫn của mình đối với các nhà đầu tư nước ngoài, cũng như cho thấy môi trường đầu tư ngày càng ổn định của tỉnh Phú Thọ mới, tạo dựng được niềm tin của các doanh nghiệp FDI.

EVAM là doanh nghiệp chuyên sản xuất bản mạch điện tử chất lượng cao cho ngành công nghiệp ô tô, sẽ mang đến những giải pháp công nghệ tiên tiến, góp phần củng cố vị thế của KCN nói riêng, tỉnh Phú Thọ nói chung trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ngọc Thắng