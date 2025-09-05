Giáo dục
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Tưng bừng ngày khai trường

Trong tiết trời mùa Thu, ánh nắng chan hoà buổi sáng ngày 5/9, gần 1 triệu học sinh ở tất cả các cấp học trên địa bàn tỉnh đã tham gia lễ khai giảng đặc biệt đón chào năm học mới. Đây là lần đầu tiên, 1.957 cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh cùng chào cờ, hát Quốc ca trong lễ khai giảng năm học mới được truyền hình trực tuyến từ Trung tâm hội nghị Quốc gia. Báo và phát thanh, truyền hình Phú Thọ trân trọng gửi tới quý độc giả không khí hân hoan đón chào năm học mới tại một số trường học trên địa bàn tỉnh.

Tưng bừng ngày khai trường

Năm học 2025-2026, Trường Mầm non Thu Cúc 2, xã Thu Cúc có 215 học sinh, trong đó 98% là con em đồng bào dân tộc Dao, Mường.

Tưng bừng ngày khai trường

Học sinh Trường THCS Tô Hiệu, phường Vĩnh Phúc hân hoan trong ngày khai giảng năm học mới.

Tưng bừng ngày khai trường

Trường Mầm non Hoa Hồng, xã Lạc Sơn tổ chức các hoạt động vui chơi đón bé trong Ngày hội Toàn dân đưa trẻ đến trường.

Tưng bừng ngày khai trường

Cô và trò Trường THPT Yên Lập, xã Yên Lập háo hức đón lễ khai giảng đặc biệt.

Tưng bừng ngày khai trường

Cô giáo Trường Tiểu học Ngô Quyền, phường Vĩnh Phúc đón học sinh vào lớp 1.

Tưng bừng ngày khai trường

Tiết mục văn nghệ của học sinh Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc chào mừng khai giảng năm học mới.

Tưng bừng ngày khai trường

Cờ đỏ sao vàng tung bay trong ngày khai trường ở Trường THPT Chuyên Hoàng Văn Thụ.

Tưng bừng ngày khai trường

Phụ huynh xã Minh Đài đưa con đến lớp trong ngày khai giảng

Tưng bừng ngày khai trường

Cô giáo Trường Tiểu học Sơn Đông chăm sóc học sinh trong buổi khai giảng.

Tưng bừng ngày khai trường

Tại điểm trường vùng cao TH&THCS Ba Khan - xã Tân Mai, các em học sinh nghiêm trang thực hiện nghi lễ chào cờ trong ngày khai giảng năm học mới.

Tưng bừng ngày khai trường

Các em học sinh Trường THCS Kim Đồng, xã Tân Lạc chăm chú theo dõi chương trình khai giảng trực tuyến từ điểm cầu Trung tâm Hội nghị Quốc gia.

Tưng bừng ngày khai trường

Niềm vui của phụ huynh, học sinh phường Hoà Bình trong ngày “Toàn dân đưa trẻ tới trường”.

Nhóm PV


Nhóm PV

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Khai giảng năm học mới Trung tâm hội nghị phát thanh truyền hình Trường học Buổi sáng Không khí Học sinh Đầu tiên Quốc gia Mùa thu
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Tin liên quan

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Tổng Biên tập: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

POWERED BY
Việt Long