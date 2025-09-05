Tưng bừng ngày khai trường

{title}
{publish}
{head}
Trong tiết trời mùa Thu, ánh nắng chan hoà buổi sáng ngày 5/9, gần 1 triệu học sinh ở tất cả các cấp học trên địa bàn tỉnh đã tham gia lễ khai giảng đặc biệt đón chào năm học mới. Đây là lần đầu tiên, 1.957 cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh cùng chào cờ, hát Quốc ca trong lễ khai giảng năm học mới được truyền hình trực tuyến từ Trung tâm hội nghị Quốc gia. Báo và phát thanh, truyền hình Phú Thọ trân trọng gửi tới quý độc giả không khí hân hoan đón chào năm học mới tại một số trường học trên địa bàn tỉnh.
Năm học 2025-2026, Trường Mầm non Thu Cúc 2, xã Thu Cúc có 215 học sinh, trong đó 98% là con em đồng bào dân tộc Dao, Mường.
Học sinh Trường THCS Tô Hiệu, phường Vĩnh Phúc hân hoan trong ngày khai giảng năm học mới.
Trường Mầm non Hoa Hồng, xã Lạc Sơn tổ chức các hoạt động vui chơi đón bé trong Ngày hội Toàn dân đưa trẻ đến trường.
Cô và trò Trường THPT Yên Lập, xã Yên Lập háo hức đón lễ khai giảng đặc biệt.
Cô giáo Trường Tiểu học Ngô Quyền, phường Vĩnh Phúc đón học sinh vào lớp 1.
Tiết mục văn nghệ của học sinh Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc chào mừng khai giảng năm học mới.
Cờ đỏ sao vàng tung bay trong ngày khai trường ở Trường THPT Chuyên Hoàng Văn Thụ.
Phụ huynh xã Minh Đài đưa con đến lớp trong ngày khai giảng
Cô giáo Trường Tiểu học Sơn Đông chăm sóc học sinh trong buổi khai giảng.
Tại điểm trường vùng cao TH&THCS Ba Khan - xã Tân Mai, các em học sinh nghiêm trang thực hiện nghi lễ chào cờ trong ngày khai giảng năm học mới.
Các em học sinh Trường THCS Kim Đồng, xã Tân Lạc chăm chú theo dõi chương trình khai giảng trực tuyến từ điểm cầu Trung tâm Hội nghị Quốc gia.
Niềm vui của phụ huynh, học sinh phường Hoà Bình trong ngày “Toàn dân đưa trẻ tới trường”.
Nhóm PV
baophutho.vn Ngày 18/9, Trường Đại học Hùng Vương tổ chức vòng chung khảo Cuộc thi “Ý tưởng nghiên cứu khoa học sinh viên” năm học 2025-2026. Đây là hoạt...
baophutho.vn Những năm gần đây, Trường THPT Minh Hòa, xã Minh Hòa đã có nhiều đổi mới tích cực trong công tác dạy và học thông qua việc đẩy mạnh chuyển đổi...
baophutho.vn Đề án “Tăng cường tiếng Việt cho trẻ em mầm non, học sinh tiểu học vùng dân tộc thiểu số, giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2025” của...
Từ thời điểm ngày 31/10 trở đi, học sinh vi phạm kỷ luật sẽ bị nhắc nhở, phê bình hoặc viết bản tự kiểm điểm, thay vì các hình thức kỷ luật được áp dụng từ nhiều năm qua như:...
baophutho.vn Trong những năm qua, xã Long Cốc đã nỗ lực nâng cao chất lượng giáo dục ở cả ba cấp/bậc học, từng bước khẳng định sự chuyển biến tích cực trong...
baophutho.vn Thực hiện chủ trương dạy học 2 buổi/ngày từ năm học 2025-2026, các trường tiểu học và THCS xã Minh Đài đã triển khai nhiều giải pháp phù hợp...
baophutho.vn Tại phường Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ, một người lính già đã lặng lẽ, âm thầm và bền bỉ làm một công việc đặc biệt: tình nguyện điều tiết giao...