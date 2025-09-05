Tưng bừng ngày khai trường

Trong tiết trời mùa Thu, ánh nắng chan hoà buổi sáng ngày 5/9, gần 1 triệu học sinh ở tất cả các cấp học trên địa bàn tỉnh đã tham gia lễ khai giảng đặc biệt đón chào năm học mới. Đây là lần đầu tiên, 1.957 cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh cùng chào cờ, hát Quốc ca trong lễ khai giảng năm học mới được truyền hình trực tuyến từ Trung tâm hội nghị Quốc gia. Báo và phát thanh, truyền hình Phú Thọ trân trọng gửi tới quý độc giả không khí hân hoan đón chào năm học mới tại một số trường học trên địa bàn tỉnh.

Năm học 2025-2026, Trường Mầm non Thu Cúc 2, xã Thu Cúc có 215 học sinh, trong đó 98% là con em đồng bào dân tộc Dao, Mường.

Học sinh Trường THCS Tô Hiệu, phường Vĩnh Phúc hân hoan trong ngày khai giảng năm học mới.

Trường Mầm non Hoa Hồng, xã Lạc Sơn tổ chức các hoạt động vui chơi đón bé trong Ngày hội Toàn dân đưa trẻ đến trường.

Cô và trò Trường THPT Yên Lập, xã Yên Lập háo hức đón lễ khai giảng đặc biệt.

Cô giáo Trường Tiểu học Ngô Quyền, phường Vĩnh Phúc đón học sinh vào lớp 1.

Tiết mục văn nghệ của học sinh Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc chào mừng khai giảng năm học mới.

Cờ đỏ sao vàng tung bay trong ngày khai trường ở Trường THPT Chuyên Hoàng Văn Thụ.

Phụ huynh xã Minh Đài đưa con đến lớp trong ngày khai giảng

Cô giáo Trường Tiểu học Sơn Đông chăm sóc học sinh trong buổi khai giảng.

Tại điểm trường vùng cao TH&THCS Ba Khan - xã Tân Mai, các em học sinh nghiêm trang thực hiện nghi lễ chào cờ trong ngày khai giảng năm học mới.

Các em học sinh Trường THCS Kim Đồng, xã Tân Lạc chăm chú theo dõi chương trình khai giảng trực tuyến từ điểm cầu Trung tâm Hội nghị Quốc gia.

Niềm vui của phụ huynh, học sinh phường Hoà Bình trong ngày “Toàn dân đưa trẻ tới trường”.

Nhóm PV