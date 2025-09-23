Từng bước nâng cao đời sống cho đồng bào dân tộc

Với đặc thù xã miền núi, có trên 81% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) sinh sống, vì vậy, xã Xuân Đài đã từng bước cụ thể hóa và vận dụng tốt các chính sách dân tộc của Đảng, Nhà nước vào thực tiễn của địa phương, đem lại hiệu quả, làm thay đổi căn bản diện mạo quê hương.

Xuân Đài là xã miền núi thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Sau khi sáp nhập 3 xã: Xuân Đài, Kim Thượng, Xuân Sơn, Đảng bộ, chính quyền địa phương đã luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện chính sách dân tộc, đồng thời triển khai nhiều chủ trương đặc thù như: Hỗ trợ phát triển sản phẩm nông - lâm nghiệp chủ lực theo chuỗi liên kết; huy động nguồn lực đầu tư hạ tầng then chốt giai đoạn 2021-2025.

Sản phẩm chè “Sương sớm Xuân Sơn” của gia đình anh Hà Văn Tâm đã được công nhận sản phẩm OCOP 3 sao của tỉnh

Nhờ đó, diện mạo nông thôn miền núi đã có những chuyển biến rõ nét. Hạ tầng kinh tế - xã hội ngày càng hoàn thiện; y tế, giáo dục được nâng cao; đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào từng bước được cải thiện. Trong đó, đã xuất hiện nhiều gương sản xuất kinh doanh giỏi, trở thành hạt nhân lan tỏa trong phát triển kinh tế như anh Hà Văn Tâm, Hà Văn Quỳnh... Mỗi tấm gương điển hình là minh chứng cho khát vọng vươn lên và phát triển bền vững của địa phương. Cùng với đó, xã cũng tập trung huy động mọi nguồn lực và nâng cao hiệu quả quản lý đầu tư, lồng ghép các chương trình, dự án trên địa bàn để phát huy hiệu quả tổng hợp, đồng bộ từ các nguồn vốn; đảm bảo không chồng chéo, trùng lặp.

Hiện tại trên địa bàn xã có trên 200 hộ sản xuất, kinh doanh. Tạo việc làm thường xuyên cho trên 50 lao động, tiêu thụ sản phẩm hàng hoá cho đồng bào các dân tộc thiểu số, xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng thiết yếu cho các xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn, vùng sâu, vùng xa, tham gia tích cực vào các hoạt động, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân.

Xã Xuân Đài còn được biết đến như mảnh đất của những hộ sản xuất, kinh doanh giỏi, dám nghĩ, dám làm. Họ đã mạnh dạn đưa tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp, phát triển kinh tế hộ gia đình, tạo việc làm cho lao động địa phương. Điển hình là gia đình anh Hà Văn Tâm - Giám đốc HTX dịch vụ nông nghiệp Xuân Đài với 32 thành viên. Sản phẩm chè “Sương sớm Xuân Sơn” đã được công nhận là sản phẩm OCOP 3 sao của tỉnh. Anh Tâm cho biết: “Tôi cùng với 32 thành viên của các hộ dân ở Xuân Đài, Kim Thượng cũ tập trung mở rộng thương hiệu chè và thành lập HTX và đầu tư quy mô máy móc phục vụ việc thu mua, chế biến chè cho bà con ngay tại cơ sở. Đồng thời chúng tôi định hướng việc chăm sóc chè, hỗ trợ để bà con nắm được tiến bộ KHKT để đưa giống chè có chất lượng ra thị trường”.

Giữa núi rừng hùng vĩ của Vườn Quốc gia Xuân Sơn câu chuyện khởi nghiệp của anh Hà Văn Quỳnh là minh chứng cho khát vọng vươn lên từ gian khó. Anh Quỳnh cùng gia đình đã mạnh dạn mở Homestay ngay trên chính mảnh đất quê hương. Mô hình Homestay Quỳnh Nga không chỉ đón rất nhiều lượt khách mỗi năm mà còn tạo việc làm, mang lại thu nhập ổn định cho nhiều bà con trong bản. Đến nay, đã có thêm hơn 10 hộ dân khác dám thay đổi xây dựng mô hình du lịch cộng đồng. Những mô hình kinh tế mới, hiệu quả nơi đây đã trở thành động lực quan trọng, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn, từng bước nâng cao đời sống cho người dân.

Anh Hà Văn Quỳnh - Chủ mô hình Homestay Quỳnh Nga đã mang lại thu nhập cho nhiều bà con địa phương trong làm du lịch

Bên cạnh đó, xã sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn tín dụng chính sách, theo hướng mở rộng đối tượng vay đến các dự án sản xuất, kinh doanh tạo sinh kế cho đồng bào; đảm bảo nguồn vốn tín dụng chính sách để hộ DTTS, hộ nghèo, cận nghèo phát triển sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm, tăng thu nhập, cải thiện đời sống. Tích cực tuyên truyền, vận động người dân lao động sản xuất, thực hiện hiệu quả các nguồn vốn vay, cây, con giống Nhà nước hỗ trợ, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng các kiến thức khoa học công nghệ mới vào sản xuất nhằm tăng năng xuất, chất lượng sản phẩm hàng hóa, ổn định đời sống phát triển kinh tế hộ gia đình vươn lên thoát nghèo.

Đồng bào các dân tộc xã Xuân Đài ngày càng tin tưởng vào sự lãnh đạo, quản lý, điều hành của chính quyền địa phương, để từ đó chung tay xây dựng đời sống văn hóa, phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo bền vững.

Đinh Tú