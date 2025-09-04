Tuổi trẻ Công an Phú Thọ học và làm theo lời Bác

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và 6 điều Bác Hồ dạy đã trở thành kim chỉ nam cho lực lượng Công an nhân dân (CAND) nói chung và tuổi trẻ Công an Phú Thọ nói riêng. Những lời dạy thiêng liêng ấy đã chuyển hóa thành những hành động thiết thực, cụ thể, thể hiện qua tinh thần “vì Nhân dân phục vụ”, sự nhiệt huyết với công việc và sự chủ động trong việc bảo vệ an ninh trật tự.

Đại úy Vũ Chí Công hướng dẫn người dân làm TTHC tận tình, chu đáo

Kết luận số 01 của Bộ Chính trị đã đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đi vào chiều sâu, chuyển mạnh từ “học tập” sang “làm theo” bằng những việc làm thiết thực, cụ thể hàng giờ, hàng ngày. Đối với cán bộ, chiến sĩ công an, điều này thể hiện rõ nét qua việc nâng cao chất lượng công tác tiếp dân, hướng dẫn làm TTHC tận tình, chu đáo; hay việc có mặt kịp thời tại hiện trường khi có vụ việc xảy ra.

Những hành động đó đã củng cố niềm tin và sự quý mến của người dân đối với lực lượng Công an. Ông Vũ Văn Tọ, một người dân xã Tề Lỗ chia sẻ: “Các cán bộ Công an xã Tề Lỗ nói chung và Đại úy Vũ Chí Công - Phó Trưởng Công an xã Tề Lỗ nói riêng, luôn thể hiện sự nhiệt tình, tinh thần trách nhiệm cao, gần dân, sát dân, hết lòng vì người dân. Tôi thường thấy Đại úy Công cùng các cán bộ trong xã xuống địa bàn tuyên truyền, vận động người dân xây dựng ý thức giữ gìn an ninh trật tự, gắn bó đoàn kết, hỗ trợ nhau”.

Đại úy Vũ Chí Công cùng các cán bộ trong xã xuống địa bàn tuyên truyền, vận động người dân xây dựng ý thức giữ gìn an ninh trật tự

Qua đó, cán bộ, chiến sĩ luôn giữ vững bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành tuyệt đối với Đảng, Nhà nước và Nhân dân. Họ nêu cao tinh thần tận tụy, không quản ngại khó khăn, gian khổ, hy sinh để đảm bảo an ninh trật tự, mang lại cuộc sống bình yên cho người dân. Nhờ vậy, ngày càng có nhiều tấm gương tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo lời Bác.

Đại úy Vũ Chí Công - Phó Trưởng Công an xã Tề Lỗ, là một trong những tấm gương sáng của tuổi trẻ Công an Phú Thọ. Với tinh thần xung kích, tình nguyện, anh luôn tiên phong, nêu gương trong mọi hoạt động, từ công tác chuyên môn đến các phong trào quần chúng. Bà Nguyễn Thị Mận, thôn Nhân Lý, xã Tề Lỗ, bày tỏ sự tin tưởng: “Sau khi có công an chính quy về trực tiếp xã Tề Lỗ, tình hình an ninh trật tự được cải thiện rõ rệt, rất tốt. Riêng đồng chí Công là người rất có tâm huyết, nhiệt tình, năng động. Bất cứ khi có công việc hay vụ việc gì xảy ra, đồng chí dốc hết tâm huyết chia sẻ và giúp đỡ bà con Nhân dân”.

Đại úy Vũ Chí Công, Phó Trưởng Công an xã Tề Lỗ, là một trong những tấm gương sáng của tuổi trẻ Công an Phú Thọ.

Xuất thân từ gia đình thuần nông, với khát khao cống hiến, Đại úy Vũ Chí Công đã thi đỗ Học viện An ninh nhân dân năm 2009. Sau hơn 10 năm công tác, anh đã trải qua nhiều vị trí và luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Châm ngôn “Không khoan nhượng trước tội phạm” đã trở thành mục tiêu và kim chỉ nam trong suốt quá trình học tập và công tác của anh.

Anh chia sẻ: “Thực hiện nhiệm vụ tại địa phương gặp rất nhiều khó khăn về cơ sở vật chất và cán bộ, chiến sĩ. Nhưng với sự đoàn kết, thống nhất cao của Ban chỉ huy Công an xã, chúng tôi luôn hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, đảm bảo tình hình an ninh trật tự luôn ổn định để phục vụ sự phát triển kinh tế của địa phương”.

Sau hơn 10 năm công tác, Đại úy Vũ Chí Công đã trải qua nhiều vị trí và luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao

Với những nỗ lực không ngừng, Đại úy Vũ Chí Công đã được nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an và Giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh vì có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm. Năm 2023, anh vinh dự được Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, tỉnh Vĩnh Phúc Tuyên dương Gương mặt trẻ tiêu biểu tỉnh Vĩnh Phúc năm 2023.

Những bài học sâu sắc từ lời dạy của Bác chính là động lực để Đại úy Vũ Chí Công và nhiều đồng đội khác của lực lượng Công an Phú Thọ quyết tâm cao hơn nữa, tất cả vì sự bình yên và hạnh phúc của Nhân dân.

Ngọc Thắng