Tuổi trẻ Đất Tổ hướng về Đại hội

Những ngày này, trên khắp quê hương Đất Tổ, từ các phường trung tâm đến địa bàn vùng sâu, miền núi đều rực rỡ cờ hoa, khẩu hiệu tuyên truyền chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng của toàn Đảng bộ, toàn quân và toàn dân trong tỉnh. Hòa chung không khí thi đua sôi nổi chào mừng Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030, tuổi trẻ toàn tỉnh đã và đang nỗ lực thực hiện nhiều công trình, phần việc cụ thể, thiết thực, góp phần lan tỏa những giá trị nhân văn, vì cộng đồng cũng như gửi gắm niềm tin của thế hệ trẻ vào sự lãnh đạo của Đảng.

Đoàn thanh niên xã Hùng Việt bàn giao công trình “vẽ tranh tuyên truyền giao thông” tại cổng Trường Tiểu học Phú Lạc cho nhà trường.

Nhiều phần việc thiết thực

Thiết thực chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030, Tỉnh đoàn đã chỉ đạo các tổ chức đoàn trực thuộc đẩy mạnh thực hiện, phát động các phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên thanh niên và tổ chức tốt các hoạt động chào mừng Đại hội Đảng các cấp như: Tập trung phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người dân, đoàn viên thanh niên, tham gia xây dựng kết cấu hạ tầng, chỉnh trang đô thị, gắn biển các công trình chào mừng đại hội, tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh... Các hoạt động tuyên truyền đã giúp cán bộ, đoàn viên thanh niên và người dân nhận thức sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng của Đại hội Đảng bộ các cấp, góp phần động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phát huy tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường và sức mạnh đại đoàn kết dân tộc.

Tuổi trẻ toàn tỉnh những ngày này đang tích cực ra quân triển khai các hoạt động thu gom, phân loại, xử lý rác thải tại các khu dân cư, chợ trung tâm, chỉnh trang cảnh quan khuôn viên nhà văn hóa, trường học, công sở... Những con đường sạch đẹp, những hàng rào xanh mát, những tuyến đường hoa rực rỡ sắc màu là minh chứng sống động cho tinh thần thi đua, góp sức vào sự thành công của Đại hội Đảng bộ tỉnh. Đồng chí Đỗ Trường Thọ - Bí thư Đoàn xã Bản Nguyên cho biết: Thiết thực chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025 - 2030, Đoàn xã đã triển khai các hoạt động như Ngày thứ Bảy tình nguyện, Ngày Chủ nhật xanh, xây dựng tuyến đường hoa... thu hút đông đảo đoàn viên tham gia. Sức trẻ với những đôi tay thoăn thoắt phát quang bụi rậm, thu gom rác thải, làm sạch đường làng, đã góp phần tạo diện mạo sạch đẹp cho quê hương”.

Trong dịp này, nhiều hoạt động hội thao, văn hoá, văn nghệ do các cấp, ngành, địa phương tổ chức cũng đã thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia tạo khí thế sôi nổi, cổ vũ thanh niên và Nhân dân đẩy mạnh các phong trào thi đua chào mừng sự kiện chính trị trọng đại cũng như góp sức xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp.

Hướng tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I, mỗi tổ chức đoàn, mỗi cá nhân đoàn viên thanh niên đều có những hoạt động, phần việc cụ thể, ý nghĩa thể hiện tinh thần xung kích, trách nhiệm của tuổi trẻ với quê hương, đất nước, với Đảng. Những lá đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ trong mùa tuyển quân năm nay của đoàn viên thanh niên trong tỉnh càng khẳng định tinh thần tự giác, ý thức, trách nhiệm của tuổi trẻ đối với quê hương, đất nước. Đáng lưu ý, trước đó, việc huy động 600 đoàn viên thanh niên với 1.300 ngày công tham gia hỗ trợ giải phóng mặt bằng, chặt hạ cây cối, di dời nhà cửa... thực hiện Dự án đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên của Tỉnh đoàn thanh niên hay tham gia hỗ trợ người dân tại các Trung tâm Phục vụ hành chính công, cùng chính quyền các địa phương vận hành hiệu quả mô hình chính quyền hai cấp và thúc đẩy chuyển đổi số từ cơ sở... cũng là những phần việc ý nghĩa của tuổi trẻ tỉnh nhà chào mừng sự kiện chính trị quan trọng của tỉnh.

Tỉnh đoàn Thanh niên cùng các đơn vị trao quà cho học sinh khó khăn tại chương trình khánh thành xây dựng phòng học tại điểm trường Ngù Mái, Trường TH&THCS Hiền Lương, xã Đà Bắc.

Nêu cao tinh thần xung kích

Tỉnh đoàn đã đẩy mạnh tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đến ĐV-TN thông qua các hình thức: Sinh hoạt chi đoàn, treo băng rôn, tuyên truyền trên các nền tảng mạng xã hội... Từ đó, tạo sự thống nhất về tư tưởng, nhận thức và hành động; cổ vũ đoàn viên, thanh niên phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo của tuổi trẻ.

Theo Bí thư Tỉnh Đoàn Bùi Đức Giang, sau sáp nhập, quy mô tổ chức có sự điều chỉnh, nhưng tinh thần xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ Đất Tổ tiếp tục được phát huy, phù hợp với điều kiện mới. Chào mừng Đại hội Đảng các cấp, Tỉnh đoàn đã phát động thực hiện nhiều công trình thanh niên giáo dục truyền thống, lan tỏa lý tưởng cách mạng đang được triển khai sôi nổi như: Chỉnh trang khu di tích lịch sử, xây dựng các tuyến đường cờ, pa-nô cổ động chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh. Các cơ sở Đoàn đã ra quân đồng loạt thực hiện các phong trào như: Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát; chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; xây dựng các tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp...

Các hoạt động được tổ chức tại Hội trại Thanh thiếu nhi xã Yên Lạc với chủ đề: “Tuổi trẻ Yên Lạc tự hào, vững tin theo Đảng” là hoạt động thiết thực chào mừng thành công Đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025- 2030.

Cùng với đó, các cơ sở Đoàn cũng triển khai sôi nổi các hoạt động tình nguyện với các chương trình, hoạt động đa dạng, phong phú gắn với nhu cầu của đời sống xã hội như: Tặng quà học sinh nghèo vượt khó, hộ gia đình chính sách, tặng công trình “Thắp sáng đường quê”... Điển hình, giữa tháng 9 vừa qua, tại xã Đà Bắc, Tỉnh đoàn phối hợp với chính quyền địa phương, các đơn vị tổ chức khánh thành xây dựng phòng học tại điểm trường Ngù Mái, Trường TH&THCS Hiền Lương với kinh phí 300 triệu đồng và tặng 80 suất quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn... Đoàn thanh niên xã Hùng Việt phối hợp cùng các đơn vị khánh thành, bàn giao các công trình chung tay xây dựng nông thôn mới nâng cao cho khu dân cư gồm: “Thắp sáng đường quê” ở khu Dốc Ngát, “khu vui chơi thiếu nhi” ở khu An Ninh và “vẽ tranh tuyên truyền giao thông” tại cổng Trường Tiểu học Phú Lạc...

Sự kiện trọng đại của Đảng bộ tỉnh đang đến gần, trên mảnh đất Phú Thọ, màu áo xanh tình nguyện đang tỏa đi khắp nẻo đường, ngõ xóm với những việc làm cụ thể, thiết thực, góp sức mình vào hành trình xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Những phần việc, công trình thanh niên được khánh thành trong dịp này là hoạt động thiết thực chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025- 2030 của tuổi trẻ toàn tỉnh. Thời gian tới, nhiều công trình thanh niên khác sẽ tiếp tục được triển khai, lan tỏa tinh thần xung kích, sáng tạo và tình nguyện của tuổi trẻ, đóng góp thiết thực vào sự phát triển bền vững của địa phương, khẳng định rõ nét vai trò tiên phong trong việc xây dựng và làm đẹp quê hương, tạo dấu ấn đậm nét với Nhân dân và củng cố niềm tin của cấp ủy, chính quyền vào sự phát triển bền vững của tỉnh.

Lệ Oanh