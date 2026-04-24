Tuổi trẻ Phú Thọ hướng về cội nguồn dân tộc

Những ngày tháng Ba âm lịch, dòng người từ khắp mọi miền thành kính hướng về Khu di tích lịch sử Đền Hùng để tưởng nhớ công lao của các Vua Hùng. Giữa không gian linh thiêng ấy, màu áo xanh tình nguyện của tuổi trẻ Phú Thọ nổi bật trên từng nẻo đường, góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp, văn minh, nghĩa tình trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương.

Lãnh đạo Tỉnh Đoàn thăm hỏi, tặng quà lực lượng đoàn viên, thanh niên tham gia làm nhiệm vụ tình nguyện tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng.

Dẫu ngày mưa hay nắng, những bước chân tình nguyện vẫn bền bỉ trên hành trình lên núi Nghĩa Lĩnh. Những chiếc áo xanh thấm đẫm mồ hôi nhưng luôn nở nụ cười thân thiện, sẵn sàng hỗ trợ, hướng dẫn du khách thập phương. Sự tận tâm và tinh thần trách nhiệm của đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) góp phần khắc họa hình ảnh đẹp về con người Đất Tổ trong lòng du khách.

Là địa bàn trung tâm của lễ hội, Đoàn xã Hy Cương đã chủ động xây dựng kế hoạch, triển khai nhiều hoạt động thiết thực, thể hiện lòng thành kính với các Vua Hùng, đồng thời phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ trong gìn giữ, lan tỏa giá trị văn hóa truyền thống.

Đoàn xã đã huy động trên 800 lượt ĐVTN, học sinh và lực lượng thanh niên tình nguyện tham gia phục vụ lễ hội với nhiều phần việc thiết thực, hiệu quả. Cụ thể như: số hóa thông tin di tích lịch sử Đền Hùng bằng mã QR; ra quân vệ sinh môi trường tại các tuyến đường và khu vực xung quanh Đền Hùng; thành lập các đội hình thanh niên tình nguyện hỗ trợ hướng dẫn du khách; phối hợp đảm bảo an ninh trật tự, phân luồng giao thông tại các điểm đông người; tổ chức tuyên truyền cho ĐVTN, thiếu nhi về ý nghĩa lịch sử của ngày Giỗ Tổ; huy động ĐVTN tham gia các chương trình văn hóa, văn nghệ và thể dục thể thao.

Đoàn viên, thanh niên xã Hy Cương nhiệt tình hỗ trợ, giúp đỡ du khách thập phương.

Đồng chí Lê Thị Đào - Bí thư Đoàn xã Hy Cương cho biết: “Là một người trẻ sinh ra trên quê hương Đất Tổ, tôi luôn cảm thấy tự hào khi được sống và cống hiến tại nơi gắn liền với cội nguồn dân tộc Việt Nam. Tham gia tình nguyện dịp Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm nay, mặc dù thời gian hoạt động dài, khối lượng công việc lớn, nhưng ĐVTN đều thể hiện tinh thần xung kích, sẵn sàng nhận nhiệm vụ, góp phần vào thành công của sự kiện và giữ gìn hình ảnh quê hương văn minh, thân thiện".

Không chỉ riêng Hy Cương, các tổ chức Đoàn ở các xã, phường khu vực lân cận cũng đồng loạt ra quân, duy trì hoạt động xuyên suốt mùa lễ hội. Đặc biệt, ĐVTN khối trường học đã phát huy rõ nét tinh thần xung kích, tình nguyện thông qua nhiều hoạt động ý nghĩa hướng về cội nguồn. Từ hỗ trợ du khách đến tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục truyền thống, mỗi phần việc đều thể hiện trách nhiệm, niềm tự hào và lòng tri ân sâu sắc Tổ tiên. Qua đó, góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của tuổi trẻ học đường năng động, trách nhiệm trong mùa lễ hội.

Nhằm phát huy vai trò của tuổi trẻ, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Phú Thọ đã chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền và tổ chức các hoạt động hưởng ứng Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm Bính Ngọ 2026. Nội dung tuyên truyền được triển khai sâu rộng, tập trung vào truyền thống thời đại Hùng Vương, ý nghĩa thiêng liêng của ngày Giỗ Tổ, góp phần bồi đắp lòng yêu nước, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, khơi dậy khát vọng cống hiến trong thế hệ trẻ.

Đoàn viên, thanh niên Trường Cao đẳng Nghề Phú Thọ tham gia các hoạt động vệ sinh, thu gom rác, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng.

Các hình thức tuyên truyền cũng được đổi mới, linh hoạt, từ sinh hoạt chi đoàn chuyên đề, tọa đàm, nói chuyện truyền thống đến việc đẩy mạnh truyền thông trên nền tảng số với nhiều sản phẩm như video, infographic, tin, bài lan tỏa rộng rãi trong ĐVTN và Nhân dân.

Theo thống kê, gần 2.000 ĐVTN đã tham gia các hoạt động trong dịp lễ hội. Bên cạnh đó, lực lượng tình nguyện còn tích cực tham gia bảo vệ môi trường, thu gom rác thải tại các khu vực đông người, góp phần giữ cảnh quan xanh - sạch - đẹp; phối hợp với các đơn vị tài trợ phát nước uống, quạt phục vụ du khách.

Đồng chí Nguyễn Thành Luân - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn khẳng định: ĐVTN đã phát huy rõ vai trò xung kích, tình nguyện, trở thành lực lượng nòng cốt tham gia hỗ trợ tổ chức các hoạt động tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng. Dù khối lượng công việc lớn, áp lực cao, song các bạn trẻ luôn giữ tinh thần trách nhiệm, thái độ tận tình, văn minh khi hướng dẫn, hỗ trợ du khách thập phương. Qua đó không chỉ góp phần đảm bảo trật tự, an toàn mà còn lan tỏa hình ảnh đẹp về tuổi trẻ đất Tổ năng động, nghĩa tình, góp phần vào thành công chung của mùa lễ hội.

Đức Anh