Tuyên án chung thân đối với bị cáo vận chuyển 718,18 gram ma túy qua địa phận tỉnh Phú Thọ

TAND tỉnh Phú Thọ (Cơ sở 3) vừa mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Đình Lưu (SN 1981), trú tại xã Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”.

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 14h ngày 12/12/2024, Nguyễn Đình Lưu đang ở quán bán hàng thì được một người quen xã hội tên Quyết (trú tại Ninh Bình, chưa rõ địa chỉ cụ thể) đến thuê vận chuyển ma túy từ khu vực Mai Châu về Bắc Ninh với giá 10 triệu đồng. Mặc dù biết rõ đây là hành vi vi phạm pháp luật, Lưu vẫn đồng ý thực hiện.

Tòa án nhân dân tỉnh Phú Thọ (Cơ sở 3) mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Đình Lưu.

Lưu đã một mình điều khiển xe máy đến khu vực rừng già thuộc địa phận xã Pà Cò, tỉnh Phú Thọ theo hướng dẫn của Quyết. Tại đây, Lưu đã nhận ma túy từ một người đàn ông lạ mặt. Khoảng 18h cùng ngày, Lưu quay xe trở về Bắc Ninh khi đi đến địa phận xã Toàn Thắng tỉnh Phú Thọ thì bị lực lượng chức năng phát hiện, yêu cầu dừng xe kiểm tra. Biết mình đang vận chuyển ma túy, Lưu tăng ga bỏ chạy. Trong quá trình chạy trốn, bị cáo đã ném chiếc hộp đựng ma túy xuống đất nhằm phi tang nhưng nhanh chóng bị tổ công tác khống chế, bắt giữ. Khám xét chiếc hộp do Lưu ném, cơ quan chức năng phát hiện 10 túi nilon chứa các viên nén màu hồng, xanh cùng một bánh hình hộp chữ nhật bọc nhiều lớp nilon và giấy nến, bên trong chứa chất bột màu trắng. Giám định xác định toàn bộ số tang vật là ma túy, với tổng trọng lượng 718,18gram, trong đó có 395,53gram Methamphetamine và 322,65gram Heroin.

Tại phiên tòa, Nguyễn Đình Lưu khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Sau khi xem xét toàn diện vụ án, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo mức án tù Chung thân theo điểm h, khoản 4, Điều 250 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”. Nguyễn Đình Lưu được xác định là đối tượng có nhân thân xấu với 7 tiền án, chủ yếu liên quan đến tội “Trộm cắp tài sản”. Cụ thể, từ năm 2000 đến năm 2019, Lưu nhiều lần bị các tòa án ở Bắc Ninh (cũ), Thái Nguyên (cũ) xét xử, tổng cộng phải chịu nhiều mức án tù với tổng thời gian thi hành lên tới hơn 20 năm.

Riêng đối với đối tượng tên Quyết là người đã thuê Lưu vận chuyển ma túy do chưa rõ nhân thân, lai lịch, cơ quan điều tra sẽ tiếp tục xác minh, làm rõ. Khi có đủ căn cứ, sẽ xử lý theo quy định của pháp luật.

Mạnh Hùng