Tuyến xe buýt 03 Vĩnh Yên - Sông Lô hoạt động trở lại

Sau hơn 10 ngày gián đoạn đột ngột, gây ảnh hưởng lớn đến việc đi lại của hàng nghìn công nhân, người lao động và người dân, tuyến xe buýt VP-03 từ Vĩnh Yên đến Sông Lô và chiều ngược lại đã chính thức hoạt động trở lại từ ngày 24/7. Sự việc này là kết quả của nỗ lực khắc phục từ đơn vị vận hành và sự vào cuộc kịp thời của cơ quan chức năng.

Trước đó, Báo và Phát thanh, truyền hình Phú Thọ đã nhận được phản ánh qua đường dây nóng về việc tuyến xe buýt số 03, chạy từ bến xe Vĩnh Yên đi Sông Lô và ngược lại, bất ngờ dừng hoạt động từ ngày 9/7. Điều đáng nói là nhiều hành khách, đặc biệt là công nhân các khu công nghiệp, đã mua vé tháng nhưng không nhận được bất kỳ thông báo chính thức nào.

Theo báo cáo nhanh gửi Sở Xây dựng tỉnh Phú Thọ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HPT Vĩnh Phúc (đơn vị liên danh vận hành tuyến), nguyên nhân của sự việc là do tranh chấp nội bộ. Cụ thể, từ ngày 9-23/7, ông Nguyễn Cường Trung, một đối tác hợp tác kinh doanh của công ty, cùng một số người khác đã thu giữ chìa khóa và yêu cầu các tài xế dừng hoạt động. Thậm chí, khi Công ty cố gắng đưa xe hoạt động trở lại vào sáng 23/7, nhóm đối tượng trên đã dùng xe ô tô chặn không cho xe xuất bến. Vụ việc chỉ được giải quyết khi Công ty HPT trình báo lên cơ quan công an.

Hiện tại, 3 trong số 8 xe của tuyến VP-03 đang bị cơ quan cảnh sát điều tra tạm giữ để phục vụ công tác điều tra. Tuy nhiên, để đảm bảo việc đi lại cho hành khách, Công ty HPT đã nhanh chóng điều động 5 xe còn lại và sử dụng thêm một xe dự phòng từ tuyến VP-10 để tăng cường. Như vậy, từ ngày 24/7, tuyến xe buýt VP-03 đã chính thức hoạt động trở lại với 6 xe. Công ty cam kết sẽ bố trí đủ 7 xe để đảm bảo tần suất và số lượt chạy theo đúng quy định từ ngày 25/7.

Việc hoạt động trở lại của tuyến xe buýt VP-03 là tin vui cho hàng nghìn công nhân, người lao động và người dân, những người đã phải đối mặt với nhiều khó khăn trong việc di chuyển suốt gần nửa tháng qua. Vụ việc cũng cho thấy vai trò quan trọng của báo chí trong việc phản ánh, bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân, đồng thời thúc đẩy các cơ quan chức năng vào cuộc giải quyết vấn đề một cách kịp thời.

Ngọc Thắng