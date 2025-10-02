Xã hội
Tuyến xe buýt số 01 đến xã Yên Trị tạm ngừng hoạt động do có đoạn đường ngập sâu

Do ảnh hưởng mưa bão, Quốc lộ 12 đoạn qua phố Lâm Hoá, xã Lạc Sơn bị ngập từ 0,8 - 1m, khiến phương tiện không thể lưu thông.

Tuyến xe buýt số 01 (phường Hoà Bình - xã Yên Trị) tạm ngừng hoạt động do đường ngập sâu.

Sở Xây dựng tỉnh Phú Thọ cho biết, tuyến xe buýt số 01 (phường Hoà Bình - xã Yên Trị) chỉ có thể vận hành trong phạm vi từ phường Hoà Bình đến phố Lâm Hoá, xã Lạc Sơn và ngược lại.

Để bảo đảm an toàn, Sở Xây dựng đề nghị các địa phương thông báo cho người dân chủ động kế hoạch đi lại. UBND xã Lạc Sơn tăng cường lực lượng chức năng cảnh báo nguy hiểm tại khu vực ngập. Công ty TNHH ô tô buýt Hoà Bình phối hợp với chính quyền địa phương sớm khôi phục hoạt động tuyến ngay khi đủ điều kiện an toàn.

