“TV360 PHÁT SÓNG ĐỘC QUYỀN BUNDESLIGA TẠI VIỆT NAM”

TV360 - nền tảng truyền hình trực tuyến của Viettel Telecom - vừa đạt được thỏa thuận sở hữu quyền phát sóng độc quyền toàn bộ giải bóng đá Bundesliga tại Việt Nam trong 3 mùa liên tiếp, từ 2025 đến 2028.

Thông qua hợp tác trực tiếp với Bundesliga International (DFL), TV360 sẽ mang đến cho người hâm mộ trọn vẹn 306 trận đấu mỗi mùa, đồng thời mở ra cơ hội kết nối giữa các tài năng bóng đá Việt Nam và những câu lạc bộ hàng đầu nước Đức.

TV360 công bố phát sóng độc quyền toàn bộ giải bóng đá Bundesliga tại Việt Nam

KHÁC BIỆT VƯỢT TRỘI VỀ CÔNG NGHỆ VÀ TÍNH NĂNG: CHỈ CÓ TRÊN TV360

TV360 sở hữu nền tảng công nghệ tối ưu hóa trải nghiệm người dùng, với những tính năng vượt trội. Xem đồng thời 4 trận đấu là tính năng độc quyền cho người dùng muốn theo dõi nhiều cặp đấu hấp dẫn diễn ra cùng thời điểm. Các tính năng tương tác thời gian thực như bình luận trực tiếp, dự đoán tỷ số và tương tác với bình luận viên, giúp tăng tính kết nối của giải đấu. Công nghệ AI gợi ý nội dung cá nhân hóa theo người dùng cho phép tự động đề xuất trận đấu, nội dung theo sở thích cá nhân. Ngoài ra, khán giả được miễn phí hoàn toàn Data 4G/5G Viettel khi xem Bundesliga trên ứng dụng TV360, mượt mà trên mọi thiết bị từ điện thoại, máy tính bảng đến Smart TV hay Android box.

Bà Helga Margarete Barth- Đại sứ CHLB Đức tại Việt Nam (giữa) và ông Kevin Sim (ngoài cùng bên trái)- Giám đốc khu vực châu Á- Thái Bình Dương của Bundesliga tham dự sự kiện công bố

CƠ HỘI ĐI ĐỨC XEM BUNDESLIGA

Không chỉ mang giải đấu đỉnh cao châu Âu đến gần hơn với người hâm mộ, TV360 còn triển khai hàng loạt ưu đãi đặc biệt cho khách hàngtrong mùa giải Bundesliga. Tiêu biểu là chương trình khuyến mãi lớn “Xem Bundesliga – Săn vé đi Đức cùng TV360”. Từ ngày 12/8 đến 12/11/2025, chỉ cần đăng ký/lắp đặt bất kỳ gói cước nào của TV360, người dùng sẽ được tham gia quay số trúng thưởng với nhiều phần quà hấp dẫn, gồm:

- Giải Nhất:01 cặp vé đi Đức xem trực tiếp Bundesliga

- Giải Nhì:10 điện thoại OPPO Reno14 F 5G

- Giải Ba:05 áo đấu có chữ ký của các cầu thủ Bundesliga nổi tiếng

Gói cước linh hoạt cho mọi người dùng:

- Gói VSport (30.000đ/tháng): Dành cho người dùng di động - xem trọn vẹn các trận đấu Bundesliga.

- Gói Đẳng cấp (50.000đ/tháng): Dùng trên đa thiết bị: điện thoại, Smart TV, máy tính bảng, Box TV360.

XEM BUNDESLIGA CÙNG NGƯỜI NỔI TIẾNG

TV360 phối hợp với Bundesliga tổ chức chuỗi sự kiện gắn kết cộng đồng người hâm mộ bóng đá. Với các phiên Livestream “Xem Bundesliga cùng sao”, người hâm mộ cùng các khách mời nổi tiếng chia sẻ bình luận, dự đoán, tương tác trong chuỗi 8 chương trình.

Ông Kevin Sim - Giám đốc khu vực châu Á - Thái Bình Dương của Bundesliga trao tặng biểu trưng Cúp Bundesliga cho bà Nguyễn Hà Thành - Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Viễn thông Viettel

Bundesliga Watch Party là sự kiện xem chung offline giao lưu cùng bình luận viên, KOL nổi tiếng, chiêm ngưỡng Cúp Bundesliga - Meisterschale đến Việt Nam.

TV360 sẽ sản xuất và phát sóng độc quyền series “Hành trình tới Bundesliga”ghi lại quá trình cầu thủ trẻ, huấn luyện viên của CLB Thể Công - Viettel sang Đức, tham gia tập huấn, trải nghiệm môi trường bóng đá đỉnh cao tại các CLB thuộc Bundesliga. Đây là hoạt động mang tính giáo dục, truyền cảm hứng, thể hiện vai trò của TV360 trong việc đồng hành cùng phát triển tài năng bóng đá trẻ Việt Nam.

Bà Helga Margarete Barth - Đại sứ CHLB Đức tại Việt Nam, ông Kevin Sim - Giám đốc khu vực châu Á - Thái Bình Dương của Bundesliga và bà Nguyễn Hà Thành - Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Viễn thông Viettel cùng các vị khách mời chúc mừng sự kiện

Người hâm mộ cũng có cơ hội chiêm ngưỡng Cúp Bundesliga, đồng thời tham gia minigame, nhận tư vấn và trải nghiệm dịch vụ TV360. Suốt mùa giải, khán giả còn được đồng hành cùng loạt hoạt động tương tác sôi động như đua Top Fan Club, dự đoán tỷ số nhận thưởng trên ứng dụng TV360.

Ông Kevin Sim, Giám đốc khu vực châu Á - Thái Bình Dương của Bundesliga, cho biết: “Trong 5 năm qua, số lượng n gười hâm mộ Bundesliga tại Việt Nam tăng hơn một phần ba, minh chứng cho đam mê mãnh liệt với bóng đá của đất nước này. Với sự hiện diện truyền thông mạnh mẽ và đổi mới trong cách thức truyền tải nội dung của Viettel, chúng tôi có cơ hội mở rộng phạm vi tiếp cận và đưa người hâm mộ Việt Nam đến gần hơn với các câu lạc bộ, cầu thủ và những câu chuyện làm nên sự đặc biệt của Bundesliga.”

Bà Nguyễn Hà Thành - Phó Tổng Giám đốc Viettel Telecom, chia sẻ: “Bằng lợi thế độc quyền, nền tảng công nghệ hiện đại và hệ sinh thái số toàn diện, TV360 cam kết không chỉ phát sóng Bundesliga mà còn tạo nên một hành trình sống trọn cùng đam mê bóng đá Đức cho người Việt.”

VỀ BUNDESLIGA

Bundesligalà giải đấu bóng đá chuyên nghiệp hàng đầu nước Đức, được thành lập từ năm 1963. Bundesliga là biểu tượng của sự cuồng nhiệt, tốc độ và chất Đức nguyên bản.Đây được coi là Giải đấu của những kỷ lục ghi bàn bởi trong gần nửa thế kỷ, không ai phá vỡ được kỷ lục 40 bàn thắng trong một mùa giải của huyền thoại Gerd Müller. Đến mùa 2020-2021, Robert Lewandowski phá vỡ kỷ lục với 41 bàn thắng. Bundesliga là một trong những giải đấu có số lượng khán giả trung bình trên sân cao nhất thế giới, với gần 40.000 người mỗi trận. Con số này cao hơn đáng kể so với Serie A hay La Liga. Đặc biệt sân vận động Signal Iduna Park (Dortmund) với 81.000 chỗ ngồi luôn cháy vé mỗi trận.

Bundesliga là bệ phóng cho nhiều tài năng trẻ. Youssoufa Moukoko của Borussia Dortmund là cầu thủ trẻ nhất lịch sử ghi bàn tại Bundesliga khi mới 16 tuổi 28 ngày. Một số câu lạc bộ nổi bật nhất của Bundesliga có thể kể đến Bayern Munich, Borussia Dortmund, RB Leipzig, Bayer Leverkusen... Giải đấu quy tụ dàn cầu thủ đẳng cấp quốc tế. Bundesliga được phát sóng tại hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ.

VỀ TV360 - NỀN TẢNG OTT THỂ THAO BẢN QUYỀN HÀNG ĐẦU VIỆT NAM

Với hơn 13 triệu người dùng thường xuyên, khả năng đáp ứng 4 triệu người xem đồng thời, TV360 hiện là nền tảng truyền hình giải trí hàng đầu tại Việt Nam, sở hữu bản quyền và quyền phát sóng các giải đấu bóng đá quốc tế lớn như: World Cup, Euro, Champions League và giờ đây là Bundesliga.

Với hệ sinh thái đa nền tảng - bao gồm app, web, Smart TV, Box TV360 và hệ thống kênh bán Viettel trên toàn quốc, TV360 không chỉ là nơi người hâm mộ thể thao trải nghiệm bóng đá đỉnh cao, mà còn là nền tảng quảng cáo hiệu quả dành cho các nhãn hàng và nhà tài trợ.