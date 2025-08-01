U23 Việt Nam vinh dự nhận Bằng khen của Thủ tướng

Ngày 1/8, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức buổi gặp mặt, chúc mừng đội tuyển U23 Việt Nam sau thành tích xuất sắc giành chức vô địch Giải U23 Đông Nam Á 2025.

Tham dự buổi lễ có Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng, Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương; đại diện lãnh đạo Ủy ban Olympic Việt Nam, lãnh đạo Cục Thể dục Thể thao. Về phía LĐBĐVN có Chủ tịch Trần Quốc Tuấn, Phó Chủ tịch Nguyễn Trung Kiên, Ủy viên Thường trực BCH Nguyễn Quốc Hội, Phó Tổng thư ký Nguyễn Thanh Hà; cùng các thành viên Ban huấn luyện và đại diện cầu thủ đội tuyển U23 Việt Nam.

Tại buổi lễ, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng đã trao Bằng khen của Thủ tướng cho tập thể đội tuyển U23 Việt Nam và 24 cá nhân xuất sắc. Đồng thời, 5 thành viên của đội cũng được nhận Bằng khen của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, ghi nhận những nỗ lực, cống hiến to lớn trên hành trình bảo vệ thành công ngôi vô địch khu vực. Nhằm động viên tinh thần đội tuyển, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng cũng thay mặt Ủy ban Olympic Việt Nam trao thưởng 500 triệu đồng cho toàn đội.

Đội tuyển U23 Việt Nam vinh dự nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (Ảnh: Đăng Huy).

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh: “Với quyết tâm và ý chí kiên cường, cùng công tác huấn luyện, chuẩn bị kỹ lưỡng, U23 Việt Nam đã giành được chức vô địch Đông Nam Á 2025. Chiến thắng này tạo hiệu ứng lan tỏa tình đoàn kết rộng rãi trong xã hội, đồng thời mang đến niềm tin cho bóng đá trẻ nước nhà”.

Bộ trưởng cũng khẳng định đây chỉ là điểm khởi đầu cho hành trình tiếp theo và đề nghị toàn đội tiếp tục giữ vững tinh thần thi đấu, nâng cao chất lượng công tác chuyên môn, hướng tới hai mục tiêu lớn vào cuối năm là Vòng loại U23 châu Á 2026 và SEA Games 33.

Thay mặt LĐBĐVN, Chủ tịch Trần Quốc Tuấn cảm ơn sự quan tâm sâu sắc của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch dành cho bóng đá Việt Nam nói chung và đội tuyển U23 nói riêng. Chủ tịch Trần Quốc Tuấn chia sẻ, chức vô địch U23 Đông Nam Á 2025 là nguồn động viên to lớn đối với các cầu thủ trẻ Việt Nam.

Đặc biệt là trong bối cảnh các quốc gia Đông Nam Á gia tăng nhập tịch cầu thủ, bóng đá Việt Nam vẫn kiên định với định hướng xây dựng đội tuyển mang bản sắc riêng và gặt hát thành quả từ công tác đầu tư cho bóng đá trẻ.

Về phần mình, HLV trưởng Kim Sang Sik bày tỏ niềm vinh dự được đón nhận sự ghi nhận của lãnh đạo Nhà nước và ngành thể thao. Ông Kim Sang Sik cảm ơn sự tin tưởng từ LĐBĐVN, đồng thời cho biết sẽ tiếp tục nỗ lực cùng Ban huấn luyện nâng cao chất lượng chuyên môn để chuẩn bị tốt nhất cho các giải đấu sắp tới.

Ngay sau buổi lễ, đội tuyển U23 Việt Nam chính thức kết thúc đợt tập trung, các cầu thủ trở về CLB chủ quản. HLV Kim Sang Sik sẽ có một kỳ nghỉ ngắn trước khi quay lại với công tác chuyên môn, tiếp tục dự khán các trận đấu tại V-League và Giải hạng Nhất 2025/2026 để tuyển chọn nhân sự cho đội tuyển trong các đợt tập trung tiếp theo.

Theo kế hoạch U23 Việt Nam dự kiến sẽ hội quân trở lại vào cuối tháng 8 tới để chuẩn bị cho Vòng loại U23 châu Á 2026.

Nguồn vov.vn