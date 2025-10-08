UBND tỉnh tổ chức phiên họp hành chính tháng 9

Sáng 8/10, dưới sự chủ trì của đồng chí Trần Duy Đông - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, UBND tỉnh tổ chức phiên họp hành chính tháng 9, cho ý kiến vào báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội và giải ngân đầu tư công 9 tháng năm 2025, nhiệm vụ, giải pháp những tháng cuối năm 2025; tình hình triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; kết quả giải quyết thủ tục hành chính tháng 9/2025 và xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng khác.

Cùng dự có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể. Hội nghị được kết nối trực tuyến đến 148 xã, phường trong tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông phát biểu kết luận hội nghị

Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông nhấn mạnh: Phiên họp hành chính tháng 9/2025 được vận hành kết nối trực tuyến tới 148 xã phường trên địa bàn tỉnh và kết nối với Hệ thống Phòng họp không giấy tờ E-Cabinet của tỉnh tại địa chỉ https://ecabinet.phutho.gov.vn. Việc triển khai Hệ thống phòng họp không giấy tờ của tỉnh với đầy đủ các tính năng hiện đại, khoa học, đáp ứng mục tiêu đơn giản hóa việc tổ chức các cuộc họp; giảm thiểu văn bản giấy; tiết kiệm chi phí văn phòng phẩm; rút ngắn thời gian chuẩn bị và thời gian họp; nâng cao chất lượng thảo luận tại cuộc họp; giúp lãnh đạo đưa ra các quyết định kịp thời, nhanh chóng, chính xác.

Việc đưa vào vận hành Hệ thống Phòng họp không giấy tờ còn là bước triển khai quyết liệt, hiệu quả của Văn phòng UBND tỉnh nhằm cụ thể hóa chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Thông báo kết luận số 192/TB-UBND ngày 23/9/2025; đồng thời tiếp tục khẳng định nỗ lực của Văn phòng UBND tỉnh trong thực hiện công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số cũng như những kết quả đạt được của Văn phòng UBND tỉnh sau hơn 2 tháng hoạt động, trong điều kiện vừa ổn định tổ chức bộ máy, biên chế, cơ sở vật chất; vừa khắc phục những khó khăn, tồn tại phát sinh sau sáp nhập.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông phát biểu chỉ đạo hội nghị

Tiếp đó, hội nghị đã nghe, thảo luận về tình hình phát triển kinh tế - xã hội; nhiệm vụ, giải pháp phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng 10,3% năm 2025. Theo đó, 9 tháng năm 2025, kinh tế - xã hội của tỉnh đạt được nhiều kết quả tích cực, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, nhiều chỉ tiêu, chỉ số quan trọng cao hơn so với cùng kỳ. Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm GRDP tăng 10,22%, đứng thứ 4 toàn quốc, đứng đầu các tỉnh trung du miền núi phía Bắc và cao hơn so với chỉ tiêu Chính phủ giao. Tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn tỉnh đạt gần 103.000 tỷ đồng, tăng trên 18% so với cùng kỳ.

Thu ngân sách Nhà nước đạt cao so với dự toán Trung ương giao, ước đạt 42.000 tỷ đồng, trong đó thu nội địa đạt gần 37.000 tỷ đồng. Thu hút vốn đầu tư FDI ước đạt trên 910 triệu USD, tăng 39% so với cùng kỳ; thu hút vốn DDI ước đạt hơn 62.000 tỷ đồng, cao gấp gần 3 lần so với cùng kỳ. Giải ngân vốn đầu tư công 9 tháng đạt gần 17.000 tỷ đồng, đạt 74,4% kế hoạch, cao hơn tỷ lệ giải ngân bình quân chung cả nước, xếp thứ 6/34 địa phương. Tổng kim ngạch xuất khẩu của Phú Thọ ước đạt gần 53 tỷ USD.

9 tháng năm 2025, toàn tỉnh giải quyết việc làm cho gần 50.000 người, đạt gần 98% kế hoạch năm. Đánh giá về điều kiện vận hành hiệu quả Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã tỉnh Phú Thọ xếp thứ 2/34 tỉnh, thành phố. Kết quả đánh giá theo Bộ Chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện TTHC, cung cấp dịch vụ công trực tuyến, tháng 9/2025 tỉnh Phú Thọ đạt 80,12 điểm, xếp thứ 5/34 tỉnh, thành; trong đó công khai, minh bạch, tiến độ giải quyết, dịch vụ công trực tuyến; thanh toán trực tuyến, mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp xếp thứ 5/34 tỉnh, thành.

Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu, điều hành các nội dung thuộc lĩnh vực phụ trách

Nhằm đẩy nhanh hoàn thành các nhiệm vụ công tác đã đề ra, tại phiên họp tháng 9, UBND tỉnh đã thảo luận và thông qua 13 nội dung, trong đó có các báo cáo, tờ trình đề nghị ban hành Quyết định, Kế hoạch của UBND tỉnh, như: Quy định mức hỗ trợ giải quyết việc làm và đào tạo nghề cho hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Phú Thọ; Phương án thực hiện sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước và đầu mối bên trong các cơ quan, tổ chức hành chính trên địa bàn tỉnh Phú Thọ; Quy định về bồi thường nhà, công trình xây dựng gắn liền với đất; bồi thường chi phí tự cải tạo, sửa chữa nhà ở thuộc sở hữu nhà nước, di chuyển tài sản, di dời mồ mả; ban hành đơn giá bồi thường thiệt hại về nhà, nhà ở, công trình xây dựng gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh...

Các đai biểu dự hội nghị

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đề nghị tập trung kiện toàn Ban bồi thường, giải phóng mặt bằng các cấp, nhất là về con người thực hiện nhiệm vụ để làm tốt công tác giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm, thu hút nhà đầu tư chiến lược vào tỉnh; làm việc với Bộ Công Thương để tăng công suất phát điện nhà máy Thủy điện Hòa Bình để tăng nguồn thu ngân sách cho tỉnh.

Các ý kiến cũng đề nghị UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các ngành, các cấp rà soát tồn tại đất đai trong khu vực quy hoạch các dự án; quản lý chặt nguồn vật liệu phục vụ dự án; tiếp tục quản lý chặt an ninh trật tự khu vực nông thôn; rà soát các khu vực có nguy cơ sạt lở trong khu dân cư bảo đảm an toàn cho người dân; đề nghị các cơ quan, đơn vị, chính quyền cơ sở nâng cao trách nhiệm bảo đảm an toàn an ninh thông tin mạng máy tính; khẩn trương vào cuộc kiềm chế việc gia tăng tình trạng tội phạm trong thanh thiếu niên, tai nạn giao thông, mất trật tự an toàn giao thông, tình hình cháy nổ;...

Tăng cường nhân lực, cơ sở vật chất, hạ tầng phục vụ cải cách hành chính, chuyển đổi số cho các địa phương; tăng phụ cấp cho cán bộ phục vụ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công; bổ sung nguồn lực hỗ trợ cho các địa phương khắc phục ảnh hưởng của bão lụt.

Các đại biểu tham luận, báo cáo tại hội nghị

Kết luận phiên họp, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông đánh giá cao nỗ lực của các sở, ngành, địa phương trong công tác tham mưu triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh thời gian qua. Để phấn đấu đạt và vượt các mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2025, đồng chí Chủ tịch UBD tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các xã, phường triển khai, cụ thể hóa nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, tập trung xây dựng, cụ thể hóa các đề án, chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh.

Triển khai quyết liệt các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương, đặc biệt các chính sách vĩ mô, các tháo gỡ vướng mắc của Trung ương, các giải pháp thúc đẩy mạnh mẽ các động lực tăng trưởng truyền thống và các động lực tăng trưởng mới nghiên cứu cụ thể hóa bằng các phong trào thi đua, các mô hình kinh tế hiệu quả.

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao hiệu quả công việc trong các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh; tập trung cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, thực hiện thủ tục hành chính thông suốt, hiệu quả khi triển khai chính quyền địa phương 2 cấp. Hoàn thành xây dựng, vận hành các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành đáp ứng yêu cầu dữ liệu “đúng, đủ, sạch, sống” và triển khai dịch vụ công trực tuyển toàn trình.

Tập trung đầu tư phát triển đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng cho phát triển kinh tế - xã hội. Kịp thời thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ triệt để những điểm nghẽn, vướng mắc kéo dài, nhất là trong công tác giải phóng mặt bằng, cung ứng nguyên vật liệu cho xây dựng, triển khai các dự án. Đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2025, đặc biệt là các dự án trọng điểm của tỉnh và các dự án liên kết vùng nhằm gắn kết các khu vực của tỉnh Phú Thọ sau hợp nhất.

Đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch phân khu của 12 khu công nghiệp, chấp thuận chủ trương đầu tư đối với 5 khu công nghiệp, tập trung tháo gỡ khó khăn cho 10 khu công nghiệp. Đôn đốc nhà đầu tư hạ tầng thực hiện bồi thường - giải phóng mặt bằng triển khai xây dựng hạ tầng khu công nghiệp, tạo quỹ đất công nghiệp thu hút các nhà đầu tư thứ cấp. Hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho các dự án đầu tư trực tiếp đã đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh gia tăng sản lượng sản xuất và 51 dự án đầu tư dự kiến đi vào hoạt động sản xuất trong các tháng cuối năm 2025.

Tập trung cao độ trong việc chủ động ứng phó với bão, lũ, khẩn trương khắc phục hậu quả, nhanh chóng ổn định tình hình Nhân dân vùng bị ảnh hưởng bởi thiên tai trong thời gian sớm nhất, khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó với cơn bão số 11, đặc biệt là việc sạt lở đất, ngập úng ảnh hưởng lớn đến đời sống của Nhân dân.

Hỗ trợ Nhân dân sửa chữa nhà cửa bị tốc mái, hư hại do bão, lũ; bố trí nơi ở tạm, hỗ trợ lương thực, nước uống, nhu yếu phẩm cho những hộ dân bị mất nhà cửa, dứt khoát không để bất cứ người dân nào bị đói, không có chỗ ở, thiếu quần áo...; tăng cường công tác ứng trực, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn.

Đinh Vũ