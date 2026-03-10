Ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại Đơn vị bầu cử số 16

Chiều 10/3, tại xã Mai Châu, các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026 - 2031 thuộc Đơn vị bầu cử số 16 đã tiếp xúc cử tri để vận động bầu cử theo quy định của pháp luật. Hội nghị được kết nối trực tuyến đến các điểm cầu các xã Mai Hạ, Tân Mai, Pà Cò, Bao La.

Các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026 - 2031 tiếp xúc cử tri tại Đơn vị bầu cử số 16.

Các ứng cử viên tham gia hội nghị tiếp xúc cử tri gồm các ông, bà: Nguyễn Văn Thắng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chánh Thanh tra tỉnh; Lê Văn Thạch - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Tân Lạc; Hà Văn Di - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Mai Châu; Vũ Thị Huyền Trang - Công chức Văn phòng Đảng ủy xã Tân Lạc; Hà Thị Thu Uyên - Công chức Phòng Văn hóa - Xã hội xã Mai Châu.

Cử tri đã nghe giới thiệu tóm tắt tiểu sử các ứng cử viên, qua đó hiểu rõ hơn về quá trình công tác, năng lực chuyên môn, kinh nghiệm và phẩm chất đạo đức của từng người, làm cơ sở xem xét, lựa chọn những người đủ tiêu chuẩn đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân.

Trình bày chương trình hành động, các ứng cử viên bày tỏ vinh dự khi được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026–2031, đồng thời thể hiện quyết tâm đóng góp cho sự phát triển của địa phương và đất nước. Các ứng cử viên khẳng định nếu được cử tri tín nhiệm bầu sẽ thực hiện đầy đủ vai trò, trách nhiệm của đại biểu HĐND, xứng đáng là người đại diện cho Nhân dân.

Các ứng cử viên cũng cam kết thường xuyên giữ mối liên hệ với cử tri, gần dân, lắng nghe và phản ánh kịp thời tâm tư, kiến nghị của người dân; đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn, góp phần thúc đẩy phát triển địa phương. Đồng thời phát huy trí tuệ, kinh nghiệm để tham gia quyết định các vấn đề quan trọng, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.

Quang cảnh hội nghị tiếp xúc cử tri tại xã Mai Châu.

Cử tri các xã đánh giá cao tinh thần trách nhiệm và chương trình hành động của các ứng cử viên, bày tỏ mong muốn sau khi trúng cử các đại biểu tiếp tục rèn luyện phẩm chất, nâng cao năng lực, quan tâm giải quyết các vấn đề về phát triển kinh tế, việc làm cho lao động nông thôn, hạ tầng giao thông, môi trường, giáo dục và y tế cơ sở.

Cử tri tại Đơn vị bầu cử số 16 bày tỏ sự tin tưởng, đánh giá cao trình độ, năng lực, kinh nghiệm công tác của các ứng cử viên.

Các ứng cử viên cảm ơn sự quan tâm, tin tưởng của cử tri và khẳng định nếu trúng cử sẽ nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ, xứng đáng với sự tín nhiệm của Nhân dân.

Thanh Ngoan