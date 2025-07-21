Vận động người dân xóm Nhàng nhanh chóng di dời sang khu tái định cư

Trước diễn biến phức tạp của cơn bão số 3 (WIPHA), chiều 21/7, lãnh đạo xã Xuân Đài, tỉnh Phú Thọ cùng đoàn công tác của xã đã khẩn trương triển khai các biện pháp phòng, chống thiên tai, trong đó ưu tiên hàng đầu là công tác kiểm tra, vận động và hỗ trợ người dân xóm Nhàng di dời sang khu tái định cư mới.

Xóm Nhàng vốn là khu vực thường xuyên xảy ra diễn biến thời tiết bất thường, địa hình đồi dốc, tiềm ẩn nhiều nguy cơ rủi ro thiên tai khó lường. Đặc biệt, sau ảnh hưởng của bão số 3 (bão Yagi) năm 2024, tại khu vực đồi phía sau khu dân cư đã xuất hiện nhiều vết nứt dài, hiện tượng trượt lở đất rõ rệt, đe dọa trực tiếp đến tính mạng và tài sản của người dân.Trước tình hình đó, UBND tỉnh đã phê duyệt tình huống khẩn cấp về thiên tai, đồng thời bố trí tái định cư khẩn cấp tại khu đất mới trên địa bàn xã.

Địa phương đã bố trí lực lượng túc trực 24/24 giờ, hỗ trợ các hộ dân gặp khó khăn trong di chuyển.

Khu tái định cư mới được xây dựng tại địa bàn xã Xuân Đài trên diện tích 4,9 ha, với tổng mức đầu tư khoảng 25 tỷ đồng. Hạ tầng khu tái định cư được đầu tư bài bản, đồng bộ. Đến ngày 28/5/2025, khu tái định cư xóm Nhàng chính thức được khánh thành. Đây là dấu mốc quan trọng trong công tác đảm bảo an toàn, ổn định đời sống nhân dân khu vực miền núi, vùng có nguy cơ thiên tai cao của tỉnh.

Toàn bộ 64 hộ dân xóm Nhàng đã di chuyển đến nơi ở mới, được bố trí nhà cửa kiên cố, tiếp cận đầy đủ hạ tầng thiết yếu. Tuy nhiên, một số hộ vẫn quay lại khu vực cũ để canh tác hoa màu và chăn nuôi nhỏ lẻ do chưa chuyển toàn bộ đất sản xuất sang khu vực mới.

Lãnh đạo xã Xuân Đài cùng đoàn công tác của xã yêu cầu người dân di chuyển người và tài sản về nơi ở mới, tuyệt đối không lưu trú tại khu vực có nguy cơ sạt lở.

Trước diễn biến phức tạp của bão số 3 (WIPHA), chính quyền xã Xuân Đài đã chủ động triển khai phương án “4 tại chỗ”, phân công lực lượng bám nắm địa bàn, rà soát từng hộ dân, đặc biệt là các hộ còn sinh sống hoặc sản xuất tại khu vực cũ có nguy cơ sạt lở cao. Chiều 21/7, lãnh đạo xã cùng đoàn công tác đã trực tiếp đến từng hộ dân để kiểm tra, tuyên truyền, vận động và kiên quyết yêu cầu di dời người và tài sản về nơi ở mới an toàn.

Đối với những gia đình khó khăn, đặc biệt là có người già, trẻ nhỏ, xã đã huy động lực lượng dân quân, công an, đoàn viên thanh niên hỗ trợ di chuyển đến nơi tránh trú trước khi mưa lớn kéo dài, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho người dân.

Bảo Thoa