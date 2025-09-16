Văn minh trong việc cưới, việc tang của đồng bào dân tộc thiểu số

Xã Đạo Trù có gần 90% đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, chủ yếu là người Sán Dìu, Dao, Mông. Từ bao đời nay, ở nơi đây tồn tại nhiều hủ tục gắn với cưới xin và ma chay. Trong đó, việc cưới hỏi thường gắn với tảo hôn, thách cưới nặng nề; việc tang thì kéo dài nhiều ngày, tổ chức rườm rà, tốn kém, khiến không ít gia đình lâm cảnh nợ nần. Thi thể để lâu trong nhà cũng dẫn đến nguy cơ mất vệ sinh, ảnh hưởng sức khỏe cộng đồng. Những hủ tục ấy không chỉ kìm hãm sự phát triển mà còn làm suy giảm chất lượng đời sống văn hóa ở một vùng quê còn nhiều khó khăn.

Trước thực trạng đó, cấp ủy, chính quyền xã Đạo Trù đã kiên trì, bền bỉ vào cuộc; thực hiện quyết liệt Chỉ thị 11 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc đẩy mạnh xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được gắn chặt với việc xét danh hiệu “gia đình văn hóa” hằng năm, tạo động lực để mỗi gia đình tự giác thay đổi thói quen, hướng tới cách tổ chức tiết kiệm, văn minh nhưng vẫn giữ được bản sắc truyền thống.

Điểm nhấn quan trọng chính là công tác tuyên truyền. Không chỉ dừng ở loa phát thanh, cán bộ, đoàn thể xã còn trực tiếp xuống từng thôn, từng hộ, lồng ghép nội dung vận động vào các cuộc họp, buổi sinh hoạt cộng đồng. Mỗi khi có đám cưới, đám tang, cán bộ lại đến tận nhà, kiên trì giải thích, hướng dẫn gia chủ cách thức tổ chức gọn nhẹ, vừa hợp pháp vừa giữ được sự trang nghiêm. Cán bộ, công chức được yêu cầu gương mẫu đi đầu, cưới hỏi đúng pháp luật, không mời cỗ trong giờ làm việc; tang lễ nói không với mê tín dị đoan.

Người Sán Dìu ngày nay đã thay đổi nếp nghĩ, tích cực xóa bỏ những hủ tục, chỉ gìn giữ, phát huy nét đẹp văn hóa truyền thống.

Câu chuyện của gia đình ông Triệu Văn Sáng, người Dao ở thôn Làng Hà là minh chứng rõ nét cho sự chuyển biến. Năm ngoái, khi mẹ ông qua đời, thay vì tổ chức ăn uống dài ngày như trước, gia đình ông chỉ làm tang lễ gọn trong vòng 2 ngày. Bà con họ hàng đến chia buồn, thắp nén hương, cùng nhau lo việc chôn cất trong sự trang nghiêm, chu toàn. Ông Sáng chia sẻ: “Ban đầu tôi cũng lo người ta dị nghị nhưng được cán bộ xã phân tích, vận động, tôi mới hiểu để tang không phải phô trương mâm cỗ mà quan trọng là tấm lòng. Làm gọn nhẹ vừa tiết kiệm, vừa giữ được tình cảm, không ai chê trách cả”. Chính sự thay đổi ấy đã được bà con trong thôn hưởng ứng, coi như tấm gương để làm theo.

Không chỉ ở việc tang, nhiều gia đình cũng đã thay đổi nếp cưới. Như gia đình chị Dương Thị Hạnh, dân tộc Sán Dìu, thay vì dựng rạp to, mời cỗ cả tuần, chị chỉ tổ chức trong một ngày, làm thủ tục đăng ký kết hôn theo quy định pháp luật. Chị Hạnh cho biết: “Ngày vui đâu phải cứ kéo dài thì mới hạnh phúc. Mình làm gọn nhẹ, tiết kiệm thì sau này còn có điều kiện chăm lo cho cuộc sống vợ chồng, con cái”.

Hát Sọong cô - nét đẹp văn hóa người Sán Dìu.

Nếu như trước kia, tang ma có khi kéo dài đến cả tuần thì nay phần lớn chỉ còn 1–2 ngày. Người mất không để quá 48 giờ trong nhà, hạn chế ăn uống linh đình, giảm thiểu tối đa lãng phí. Trong việc cưới, tình trạng tảo hôn cơ bản được ngăn chặn; thanh niên dân tộc đã đăng ký kết hôn đúng độ tuổi, bỏ bớt nhiều thủ tục nặng nề. Tất cả các đám cưới hiện nay đều văn minh, lịch sự, tiết kiệm, không còn cảnh thách cưới hay ăn uống nhiều ngày liền.

Tuy vậy, vẫn còn những vấn đề đặt ra. Tỷ lệ các gia đình lựa chọn hỏa táng ở Đạo Trù còn thấp, trong khi đây là giải pháp thiết thực để bảo vệ môi trường, tiết kiệm đất đai, phù hợp xu thế văn minh. Chính quyền xã đang tiếp tục đẩy mạnh vận động, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và người dân, khuyến khích lựa chọn hình thức hỏa táng như một biểu hiện cụ thể của nếp sống mới.

Theo lãnh đạo địa phương, để thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào dân tộc thiểu số không thể chỉ trông chờ vào những mệnh lệnh hành chính. Quan trọng hơn cả là sự bền bỉ tuyên truyền, sự gương mẫu của cán bộ, sự đồng thuận trong cộng đồng. Khi “cái cũ” dần được thay thế bằng “cái mới” phù hợp, người dân sẽ tự giác thực hiện và nhận thấy xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang là điều cần thiết, không chỉ góp phần gìn giữ thuần phong mỹ tục mà còn là thước đo cho sự phát triển của một xã hội hiện đại.

Lê Minh