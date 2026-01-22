Văn phòng Công chứng Đất Tổ: Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hoạt động

{title}
{publish}
{head}
- Tên gọi: Văn phòng công chứng Đất Tổ.
- Địa chỉ trụ sở: 213 đường Lê Xoay, Tổ dân phố Đội Cấn, xã Vĩnh Tường, tỉnh Phú Thọ.
- Các công chứng viên hành nghề:
1. Ông Nguyễn Văn Anh - Quyết định bổ nhiệm công chứng viên số: 136/QĐ-BTP ngày 18/01/2012 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.
2. Ông Nguyễn Văn Dũng - Quyết định bổ nhiệm công chứng viên số: 924/QĐ-BTP ngày 02/06/2023 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.
3. Ông Nguyễn Văn Luân - Quyết định bổ nhiệm công chứng viên số: 4491/QĐ-UBND ngày 29/08/2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.
- Giấy đăng ký hoạt động số 25.2024.02.0005/TP-ĐKHĐ-CC do Sở Tư pháp tỉnh Phú Thọ cấp lần đầu, ngày 06/3/2025, cấp lại lần thứ nhất, ngày 02/7/2025, cấp lại lần thứ hai, ngày 02/10/2025. Nơi đăng ký hoạt động: Tổ dân phố Đội Cấn, xã Vĩnh Tường, tỉnh Phú Thọ. Ngày bắt đầu hoạt động: 06/3/2025.
Thị trường cửa nhôm kính tại Hà Nội những năm gần đây chứng kiến sự phát triển đầy mạnh mẽ với sự xuất hiện của hàng trăm đơn vị sản xuất, cung cấp dịch vụ thi công lắp đặt....
Khi cạnh tranh sản xuất công nghiệp ngày càng gia tăng, nguồn khí nén ổn định và hiệu quả trở thành yếu tố quyết định giúp các doanh nghiệp tối ưu hóa quy trình vận hành, tiết...
Bạn đang cần quạt hút bụi công nghiệp để xử lý bụi gỗ, bụi kim loại, bụi bột, khói – mùi trong nhà xưởng, giúp môi trường làm việc sạch hơn và giảm rủi ro ảnh hưởng sức khỏe?
Xianyu hay còn gọi là 2Taobao là thiên đường đồ cũ chất lượng cao, tuy nhiên rào cản về ngôn ngữ và tài khoản thanh toán khiến nhiều người mua Việt Nam gặp khó khăn. Việt Trung...
Giấc ngủ chất lượng đóng vai trò quan trọng đối với sức khỏe thể chất lẫn tinh thần. Trong đó, nệm foam ngày càng được nhiều người tiêu dùng quan tâm nhờ khả năng nâng đỡ cơ...
- Tên gọi: Văn phòng công chứng Đất Tổ.
Top 5 nhà cung cấp eSIM du lịch quốc tế uy tín, hỗ trợ 24/7