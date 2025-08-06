Quảng cáo
VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG NGUYỄN VĂN THẮNG THÔNG BÁO

Bổ sung Công chứng viên của Văn phòng công chứng:

Ngày 23/7/2025, Văn phòng công chứng Nguyễn Văn Thắng bổ sung thêm Công chứng viên làm việc theo chế độ Hợp đồng: bà Lê Thị Thuý Vân - sinh năm 1991 (được bổ nhiệm theo quyết định số 593/QĐ-BTP, ngày 20/4/2023)

2. Các thông tin khácvề người đại diện theo pháp luật, công chứng viên hợp danh, mã số thuế, số điện thoại không có sự thay đổi.

Theo giấy đăng ký hoạt động số 10/TP-ĐKHĐ-CC do Sở Tư pháp Uỷ ban nhân dân tỉnh Phú Thọ cấp lần đầu ngày 24/04/2017, cấp lại lần thứ 3 ngày 01/7/2025.

Văn phòng chúng tôixin thông báo để Quý khách hàng, quý đối tác được biết và phối hợp thực hiện.



