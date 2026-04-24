“Vân Phú - Điểm hẹn di sản”: Hội tụ và lan tỏa giá trị văn hóa Đất Tổ

Tối 24/4 (tức ngày 8/3 âm lịch), tại không gian Miếu Lãi Lèn, phường Vân Phú đã diễn ra chương trình “Vân Phú - Điểm hẹn di sản”. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Giỗ Tổ Hùng Vương - Tuần Văn hóa Du lịch Đất Tổ năm 2026, góp phần tôn vinh và lan tỏa các giá trị di sản văn hóa truyền thống đặc sắc của quê hương.

Tham dự chương trình có các đồng chí: Bùi Thị Minh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Nguyễn Mạnh Sơn - Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Nguyễn Trung Kiên - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Thị Cẩm Phương - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Thị Thanh Huyền - Phó Bí thư Thường trực chuyên trách Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh; Đặng Bích Ngọc - Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh.

Tham dự chương trình còn có lãnh đạo một số sở, ban, ngành, địa phương, đông đảo nghệ nhân, nghệ sĩ và Nhân dân.

Chương trình cũng quy tụ các đoàn nghệ thuật tiêu biểu đến từ các phường Xoan gốc của Phú Thọ, Câu lạc bộ Quan họ làng Diềm (Bắc Ninh), Nhà hát Chèo Thái Bình..., tạo nên không gian giao lưu văn hóa đa vùng miền, giàu bản sắc.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng hoa cho các nghệ nhân, nghệ sĩ, diễn viên.

Vân Phú là vùng đất giàu truyền thống, nơi lưu giữ nhiều di sản văn hóa vật thể và phi vật thể mang đậm dấu ấn thời đại Hùng Vương, đặc biệt là Hát Xoan - di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Việc tổ chức chương trình không chỉ nhằm tôn vinh di sản mà còn tạo cơ hội để các loại hình nghệ thuật dân gian gặp gỡ, giao lưu, góp phần bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống trong đời sống đương đại.

Ngay sau phần khai mạc, các tiết mục nghệ thuật đặc sắc lần lượt được trình diễn, mang đến cho khán giả một hành trình văn hóa giàu cảm xúc. Từ những làn điệu Hát Xoan mộc mạc, sâu lắng gắn với tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương, đến những câu Quan họ ngọt ngào của miền Kinh Bắc, hay sắc màu tâm linh trong nghệ thuật Chầu văn, âm hưởng chèo truyền thống... tất cả hòa quyện, tạo nên bức tranh văn hóa đa dạng, đậm đà bản sắc dân tộc.

Điểm nhấn của chương trình là phần giao lưu giữa nghệ nhân, nghệ sĩ với đại biểu và Nhân dân, tạo không khí gần gũi, gắn kết, đưa di sản đến gần hơn với cộng đồng. Những làn điệu Xoan ngân lên trong không gian linh thiêng của Miếu Lãi Lèn không chỉ là biểu diễn, mà còn là sự tiếp nối mạch nguồn văn hóa được trao truyền qua nhiều thế hệ.

Chương trình “Vân Phú - Điểm hẹn di sản” khép lại trong dư âm sâu lắng, để lại ấn tượng đẹp trong lòng người xem. Không chỉ là một đêm nghệ thuật, sự kiện còn góp phần khẳng định vai trò của di sản văn hóa trong phát triển du lịch, xây dựng hình ảnh Đất Tổ Phú Thọ giàu bản sắc, thân thiện và hấp dẫn.

Các tiết mục văn nghệ đặc sắc của Chương trình “Vân Phú- Điểm hẹn di sản” do các nghệ nhân, nghệ sĩ, diễn viên trong và ngoài tỉnh biểu diễn

Hương Giang