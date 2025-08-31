Vân Sơn tặng quà cho 30 hộ khó khăn

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 * 2/9/2025), xã Vân Sơn vừa phối hợp với Chi nhánh Ngân hàng VietinBank Hòa Bình tổ chức đoàn công tác đến thăm hỏi, động viên và tặng quà cho các hộ dân trên địa bàn.

Đoàn đã trực tiếp đến thăm hỏi, động viên, tặng 30 suất quà trị giá 27,5 triệu đồng cho 30 hộ gia đình nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và một số hộ bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 5 vừa qua. Mỗi hộ được trao tặng một phần quà trị giá 250 nghìn đồng cùng 1 triệu đồng tiền mặt. Những phần quà tuy giá trị không lớn nhưng là sự quan tâm, sẻ chia, góp phần giúp bà con vơi bớt khó khăn, có thêm điều kiện đón Tết Độc lập đầm ấm, đủ đầy hơn.

Lãnh đạo xã Vân Sơn và đại diện Ngân hàng Vietinbank Hòa Bình tặng quà cho hộ khó khăn trên địa bàn xã

Tại các hộ gia đình đến thăm, lãnh đạo xã và đại diện VietinBank Hòa Bình đã ân cần động viên, chia sẻ khó khăn, khích lệ tinh thần để bà con vững tin vươn lên trong cuộc sống. Nhiều hộ dân bày tỏ niềm vui và sự biết ơn trước sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền và doanh nghiệp.

Hộ dân được nhận quà bày tỏ sự vui mừng trước sự quan tâm của lãnh đạo xã và doanh nghiệp

Hoạt động ý nghĩa này không chỉ hỗ trợ kịp thời về vật chất mà còn lan tỏa tinh thần “tương thân tương ái”, góp phần củng cố niềm tin, thắt chặt tình đoàn kết, tạo động lực để người dân Vân Sơn yên tâm lao động, sản xuất, xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Đinh Thắng