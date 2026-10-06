Vì sao nên chọn Việt Nam Solar lắp điện mặt trời tại Phú Thọ

Khi tìm hiểu lắp điện năng lượng mặt trời EVN, khách hàng quan tâm đến thiết bị, khảo sát, thiết kế và thi công hệ thống. Với vai trò nhà phân phối thiết bị và tổng thầu EPC, Việt Nam Solar cung cấp giải pháp điện mặt trời cho nhiều nhóm khách hàng. Doanh nghiệp đồng hành từ tư vấn, lựa chọn cấu hình đến triển khai và hỗ trợ sau lắp đặt.

Việt Nam Solar phát triển năng lực từ 2018

Việt Nam Solar là công ty lắp đặt điện mặt trời được thành lập ngày 8/8/2018, hoạt động trong lĩnh vực năng lượng mặt trời với hai vai trò chính gồm nhà phân phối thiết bị và tổng thầu EPC. Doanh nghiệp hiện sở hữu các chứng nhận ISO 9001:2015, ISO 45001:2018, ISO 14001:2015 cùng giấy phép hoạt động điện lực và giấy phép xây dựng.

Hiện nay, Việt Nam Solar có đội ngũ hơn 50 kỹ sư, 3 chi nhánh, 3 tổng kho và 50 điểm bán. Doanh nghiệp cũng cho biết đang hợp tác phân phối với hơn 20 thương hiệu trong lĩnh vực năng lượng mặt trời, qua đó mở rộng lựa chọn thiết bị cho từng nhu cầu sử dụng.

Năng lực này tạo nền tảng để Việt Nam Solar triển khai các giải pháp từ quy mô hộ gia đình đến công trình, nhà xưởng và dự án. Thay vì chỉ cung cấp thiết bị riêng lẻ, doanh nghiệp hướng đến mô hình đồng hành từ khâu tư vấn giải pháp đến thi công hệ thống.

Đa dạng giải pháp điện mặt trời cho khách hàng

Tùy nhu cầu sử dụng điện, diện tích mái và điều kiện công trình, hệ thống có thể được thiết kế theo nhiều cấu hình khác nhau. Việt Nam Solar hiện cung cấp giải pháp hòa lưới và hệ thống hybrid tích hợp pin lưu trữ, đáp ứng nhu cầu sử dụng điện ban ngày và tăng khả năng dự phòng khi cần thiết. Danh mục thiết bị doanh nghiệp phân phối gồm:

Tấm pin từ: Panasonic, AIKO, Trina Solar, Tongwei, JA Solar, Canadian Solar, Risen...

Inverter từ: Huawei, Sigenergy, Anker SOLIX, Solis, Hoymiles, FIMER...

Pin lưu trữ lithium của: BYD, Huawei, Sigenergy, Anker SOLIX và Dyness.

Việc có nhiều lựa chọn thiết bị giúp phương án thiết kế có thể được cân đối theo công suất, diện tích lắp đặt và nhu cầu tiêu thụ điện. Với hộ gia đình, giải pháp có thể tập trung vào khả năng khai thác điện mặt trời vào ban ngày. Trong khi doanh nghiệp, nhà xưởng có thể cần cấu hình phù hợp với đặc điểm phụ tải và thời gian vận hành.

Quy trình lắp đặt chú trọng tính đồng bộ

Đối với việc lắp đặt điện mặt trời, quy trình khảo sát và thiết kế đóng vai trò quan trọng trong xác định cấu hình phù hợp. Việt Nam Solar tư vấn dựa trên nhu cầu, hiện trạng công trình và điều kiện mái trước khi đưa ra phương án. Ở khâu thi công, các thành phần như tấm pin, inverter, tủ điện, khung giàn, hệ thống cáp và tiếp địa cần phối hợp đồng bộ.

Việc lựa chọn thiết bị và phương án kỹ thuật phù hợp giúp hệ thống vận hành ổn định, đồng thời thuận tiện hơn cho công tác kiểm tra, bảo trì về sau. Việt Nam Solar có đầy đủ chứng từ VAT, CO, CQ và pháp lý liên quan đến thi công hệ thống điện, xây dựng. Doanh nghiệp cũng công bố các tiêu chuẩn ISO 9001, ISO 45001 và ISO 14001 trong hồ sơ năng lực.

Chính vì vậy, khách hàng có thể trao đổi trực tiếp về nhu cầu, mức tiêu thụ điện và điều kiện công trình để được tư vấn cấu hình. Đây là cơ sở để việc lắp điện năng lượng mặt trời EVN được xem xét trên tổng thể nhu cầu sử dụng và các yêu cầu kỹ thuật liên quan.

Việt Nam Solar - Đồng hành cùng khách hàng sau lắp đặt

Bên cạnh phân phối và thi công, Việt Nam Solar xây dựng hệ thống hỗ trợ gồm chi nhánh, kho hàng và trung tâm bảo hành. Hiện có hệ thống tại TP.HCM, Cần Thơ và Khánh Hòa, cùng hơn 50 điểm bán hỗ trợ hộ gia đình và dự án. Mạng lưới này giúp khách hàng thuận tiện khi cần tư vấn, kiểm tra, bảo trì hoặc hỗ trợ kỹ thuật trong quá trình sử dụng.

Từ năng lực EPC, hệ thống phân phối thiết bị đến đội ngũ kỹ thuật, Việt Nam Solar phát triển giải pháp điện mặt trời đồng bộ. Với khách hàng tìm hiểu lắp điện năng lượng mặt trời EVN, lựa chọn đơn vị có khả năng tư vấn, thiết kế và thi công là việc cần cân nhắc. Sự đồng bộ trong từng khâu giúp quá trình triển khai thuận tiện, phù hợp với nhu cầu sử dụng điện.

Việt Nam Solar tiếp tục đồng hành cùng khách hàng trong quá trình chuyển đổi sang nguồn năng lượng sạch. Từ khảo sát, tư vấn cấu hình đến triển khai và hỗ trợ vận hành, doanh nghiệp hướng đến quy trình phục vụ xuyên suốt. Đây cũng là định hướng giúp đơn vị đáp ứng nhu cầu sử dụng điện mặt trời của hộ gia đình, doanh nghiệp và nhà xưởng.

Thông tin liên hệ:

Công ty TNHH Việt Nam Solar

Văn Phòng: 188 đường ĐHT 41, phường Đông Hưng Thuận, TP.HCM

Chi nhánh Cần Thơ: 41D Mậu Thân, phường Cái Khế, TP.Cần Thơ

Chi nhánh Khánh Hòa: Quốc Lộ 1A, xã Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa

Hotline: 088 60.60.660 - 081 60.60.660 - 0944.244.424

Email: lienhe@vietnamsolar.vn

Website: vietnamsolar.vn