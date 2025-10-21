Vì sao shophouse Vinhomes Cần Giờ có thể trở thành “phố du lịch 24h”

Shophouse Vinhomes Cần Giờ thuộc đại đô thị biển 2.870ha của Vinhomes – một trong những dự án hiếm hoi tại Việt Nam hội đủ ba yếu tố: Quy mô quốc tế, vị trí chiến lược ven biển TP.HCM và cấu trúc vận hành du lịch bền vững.

Trong bối cảnh thành phố đang tái thiết mô hình “kinh tế đêm” và định vị Cần Giờ thành cực tăng trưởng mới của khu Nam, dòng shophouse Vin Cần Giờ được xem là hạt nhân thương mại – giải trí hoạt động 24h đầu tiên của TP.HCM.

Bài viết này sẽ lý giải cơ chế hình thành, yếu tố nền tảng và giá trị đầu tư lâu dài của “phố du lịch không ngủ” từ shophouse tại dự án. Hãy cùng theo dõi ngay!

Lý do shophouse Vinhomes Cần Giờ có thể trở thành phố du lịch 24h

Không phải ngẫu nhiên giới đầu tư ví Shophouse Vinhomes Green Paradise như “The Walk” của Dubai. Khi ba yếu tố hạ tầng – dòng khách – mô hình vận hành đồng bộ, sản phẩm thương mại ven biển này đủ sức tạo ra hệ sinh thái kinh tế đêm liên tục, nơi giá trị bất động sản và du lịch cộng hưởng bền vững.

Vị trí then chốt – cửa ngõ đón dòng khách từ trung tâm TP.HCM

Không nằm ở một tỉnh ven biển xa xôi, Vinhomes Green Paradise là đại đô thị biển duy nhất thuộc địa giới hành chính TP.HCM. Khi cầu Cần Giờ khởi công (2026) và hoàn thành (2028), khoảng cách 45 phút di chuyển từ trung tâm sẽ rút ngắn chỉ còn 25–30 phút.

Vị trí giáp biển duy nhất thuộc địa phận TP.HCM của Vinhome Cần Giờ

Điều này biến shophouse ở đây thành cửa ngõ thương mại – giải trí gần nhất của 10 triệu dân TP.HCM, không chỉ đón khách du lịch mà còn hút khách vãng lai, nhóm cuối tuần, MICE, doanh nhân.

Nếu Hồ Tràm, Phan Thiết phụ thuộc khách qua đêm thì shophouse Vinhome Cần Giờ có lợi thế vận hành “2 dòng khách/ngày”: sáng – du lịch, tối – giải trí.

Đó là cơ chế khiến shophouse có thể khai thác 24 giờ liên tục mà vẫn duy trì lưu lượng khách đều đặn quanh năm.

Quý khách muốn đầu tư chung cư tại dự án, bấm xem ngay bảng giá, bảng hàng và phân tích của chuyên gia về lý do nên mua trong giai đoạn này tại: CHUNG CƯ VINHOMES CẦN GIỜ

Quy hoạch bài bản – thương mại gắn liền hạ tầng du lịch và quảng trường biển

Một “phố du lịch 24h” không thể hình thành nếu chỉ có dãy nhà shophouse, mà phải là một cấu trúc vận hành tổng thể.

Tại Vinhomes Cần Giờ, các tuyến shophouse được quy hoạch dọc trục Quảng trường biển – VinWonders – Vincom Mega Mall – bến du thuyền quốc tế, tạo nên chuỗi hoạt động thương mại xuyên suốt ngày đêm.

Phối cảnh shophouse Vinhomes Cần Giờ

Ban ngày, trục phố vận hành các ngành hàng F&B, thời trang, chăm sóc sức khỏe, trung tâm trải nghiệm; ban đêm, khu vực được kích hoạt bằng hệ thống ánh sáng, âm thanh, biểu diễn nghệ thuật ngoài trời, tạo nên không gian giải trí tương tự Marina Bay Singapore.

Điểm khác biệt là mô hình này nằm trong một đô thị dân cư thực thụ, chứ không chỉ phục vụ khách du lịch ngắn hạn.

Đây là điều kiện cốt lõi để duy trì hoạt động kinh tế đêm ổn định và bền vững – điều mà nhiều khu phố du lịch ở Việt Nam như Bùi Viện hay Hạ Long chưa đạt được.

Hệ sinh thái tiện ích hút dòng khách thật

Khách hàng không tự sinh ra, mà đến từ những điểm hút. Tại Vinhomes Green Paradise, các “động cơ tạo traffic” được Vingroup thiết kế hoàn chỉnh:

- VinWonders & Safari 122ha thu hút khách du lịch quốc tế và nội địa.

- Vincom Mega Mall, Blue Waves Theatre, Winter Wonderland tạo trung tâm giải trí quanh năm.

- Vinpearl & bến du thuyền quốc tế kéo dòng khách cao cấp.

- Vinschool – Vinmec – khu dân cư 300.000 người tạo dòng cầu tiêu dùng thường trực.

Cơ chế này tạo nên vòng tuần hoàn traffic 3 tầng: cư dân - du khách - thương mại - quay lại cư dân. Khi đô thị đạt tới “độ bão hòa dân sinh”, shophouse không chỉ sống nhờ du lịch mà trở thành mảnh ghép kinh tế lõi của cả thành phố biển.

Phối cảnh Nhà hát Sóng Xanh sức chứa 50.000 người tại dự án

Cấu trúc sản phẩm phù hợp khai thác thương mại linh hoạt

Không phải mọi shophouse đều phù hợp mô hình 24h. Với shophouse Vinhome Cần Giờ, mỗi căn được thiết kế mặt tiền rộng, trần cao 4–6m, mặt tiền đường 17 - 50m, tạo điều kiện cho ngành hàng dịch vụ – ẩm thực – giải trí vận hành cả ban ngày lẫn ban đêm.

Thiết kế bàn giao hoàn thiện mặt ngoài – thô bên trong giúp chủ đầu tư tùy biến công năng: từ boutique café, nhà hàng, spa, lounge đến mini hotel hoặc co-working.

Chính tính “đa dụng theo thời điểm” này khiến shophouse tại đây không bị rơi vào chu kỳ thấp điểm như những sản phẩm thương mại ven biển truyền thống.

Hạ tầng khu Nam – cú hích đưa Cần Giờ thành cực du lịch mới

Không thể có “phố du lịch 24h” nếu khu vực không được tiếp sức bởi hạ tầng đồng bộ.

Cầu Cần Giờ, cao tốc Bến Lức – Long Thành, Vinspeed và trục Rừng Sác mở rộng chính là bộ ba hạ tầng chiến lược giúp dòng khách từ TP.HCM, Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu hội tụ về đây nhanh chóng.

Từ góc nhìn đầu tư, đây là “điểm rơi chu kỳ hạ tầng” tương tự Thủ Thiêm 2012–2016: khi cầu Thủ Thiêm 1 hoàn thành, giá bất động sản khu vực tăng gấp 3 lần chỉ sau 4 năm. Với shophouse Vin Cần Giờ, lợi thế cộng hưởng thêm biển và du lịch sẽ giúp biên lợi nhuận thương mại cao hơn đáng kể.

Shophouse Vinhomes Cần Giờ không đơn thuần là sản phẩm kinh doanh ven biển, mà là một cấu trúc kinh tế mới của đô thị biển hiện đại – nơi du lịch, thương mại và đời sống cộng đồng giao hòa 24h không ngừng nghỉ. Với vị trí cửa ngõ TP.HCM, quy hoạch đồng bộ và hệ sinh thái khổng lồ của Vingroup, dự án này không chỉ tạo ra giá trị đầu tư bền vững mà còn mở ra một “định nghĩa mới” cho kinh tế đêm của Việt Nam trong thập kỷ tới.

