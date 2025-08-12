Vị trí Sun Urban City ở đâu? Có lợi thế gì thu hút nhà đầu tư?

Vị trí Sun Urban City tọa lạc ngay mặt tiền đường Lê Công Thanh, thuộc phường Hà Nam, trung tâm phát triển mới của khu đô thị Bắc Châu Giang, tỉnh Ninh Bình.

Được phát triển bởi Sun Group , dự án sở hữu lợi thế vàng khi nằm gần cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ – Ninh Bình, Quốc lộ 1A, đường sắt Bắc – Nam và trục vành đai 5 vùng Thủ đô. Không chỉ thuận tiện kết nối Hà Nội, Sun Hà Nam còn kề cận các khu công nghiệp lớn, trung tâm hành chính – thương mại mới và hạ tầng đồng bộ, mở ra tiềm năng tăng giá, kinh doanh và khai thác cho thuê bền vững.

Bài viết dưới đây sẽ phân tích chi tiết vị trí và lợi thế cạnh tranh của dự án, giúp quý khách đưa ra quyết định đầu tư chính xác. Hãy cùng khám phá!

Quý khách muốn tìm hiểu tất tần tật thông tin về dự án, giá bán và phân tích của ông Lưu Trung Quân - CEO SaleReal về tiềm năng đầu tư, bấm xem ngay tại: SUN URBAN CITY

Vị trí Sun Urban City ở đâu?

Urban City Hà Nam tọa lạc tại mặt tiền đường Lê Công Thanh, thuộc xã Tiên Hiệp và phường Lam Hạ, TP. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam (Nay là phường Hà Nam, tỉnh Ninh Bình).

Đây là khu vực trung tâm phát triển mới, thuộc quy hoạch đô thị Bắc Châu Giang -định hướng trở thành khu hành chính -dịch vụ -thương mại cốt lõi trong giai đoạn 2025 -2035.

Vị trí chiến lược của Sun Urban Hà Nam

Dự án chỉ cách trung tâm Hà Nội khoảng 45 -50km, thuận tiện di chuyển bằng nhiều tuyến đường lớn như:

- Cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ – Ninh Bình

- Quốc lộ 1A và Quốc lộ 21B

- Tuyến đường sắt Bắc – Nam (ga Phủ Lý cách vài km)

- Vành đai 5 Vùng Thủ đô (đang triển khai, đi qua khu vực dự án)

Nhờ vị trí chiến lược và hạ tầng hiện hữu đồng bộ, Urban City vừa thuận tiện cho người dân sinh sống, vừa là điểm đến lý tưởng cho làn sóng dịch chuyển dân cư từ Hà Nội.

Vị trí Sun Urban City có tiềm năng gì? Đón đầu quy hoạch trung tâm hành chính - thương mại mới

Khu vực Bắc Châu Giang, nơi dự án tọa lạc, được quy hoạch trở thành trung tâm hành chính mới của tỉnh, nơi tập trung toàn bộ cơ quan chính quyền, các trung tâm thương mại -dịch vụ, giáo dục và y tế chất lượng cao.

Sự dịch chuyển này không chỉ tạo ra lượng lớn nhu cầu nhà ở thực, mà còn đẩy giá trị bất động sản trong khu vực tăng đều theo tiến độ hoàn thiện hạ tầng công.

Cận kề các khu công nghiệp lớn tạo nguồn cầu ở thực và thuê mạnh mẽ

Sun Urban nằm gần các cụm công nghiệp trọng điểm như KCN Biên Hòa, Châu Sơn, Kim Bảng, Kim Bình... Đây là khu vực có mật độ chuyên gia, kỹ sư và lao động kỹ thuật cao, tạo nên nguồn cầu ổn định về chỗ ở và lưu trú dài hạn.

Đối với nhà đầu tư, đây là thị trường đầy tiềm năng cho thuê hoặc kinh doanh dịch vụ (ăn uống, siêu thị, lưu trú, giáo dục...), đặc biệt tại các phân khu shophouse hoặc căn hộ dịch vụ.

Tăng trưởng mạnh nhờ “cú hích” hạ tầng vùng

Phủ Lý là điểm giao nhau giữa nhiều tuyến giao thông trọng điểm quốc gia và vùng thủ đô:

- Đường sắt cao tốc Bắc -Nam (dự kiến khởi công 2027), đi qua ga Phủ Lý

- Vành đai 5 vùng thủ đô, kết nối 8 tỉnh và chạy qua gần dự án

- Cao tốc Hà Nội -Ninh Bình, Quốc lộ 1A giúp kết nối cực nhanh về trung tâm

Theo số liệu từ các chuyên gia thị trường, bất động sản tại các khu vực có tuyến vành đai hoặc đường cao tốc chạy qua thường tăng giá 20 -40% sau 1-2 năm thi công hoàn thiện. Điều này giúp Sun Urban trở thành một trong những khu đô thị có tiềm năng tăng giá mạnh nhất tại Hà Nam giai đoạn 2025-2030.

Thực tế cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình

Thừa hưởng lợi thế “đô thị vệ tinh” của thủ đô Hà Nội

Với xu hướng giãn dân ra các vùng ven do áp lực hạ tầng và giá cả tại Hà Nội, các khu đô thị trong bán kính 50-60km từ trung tâm thủ đô đang trở thành đích đến của cư dân mua ở thực lẫn giới đầu tư dài hạn.

Sun Group Hà Nam chỉ cách Hà Nội 45 phút di chuyển -đáp ứng hoàn hảo nhu cầu sống chuẩn mực với quy hoạch bài bản, môi trường sinh thái và hệ tiện ích hiện đại. Đây là điểm cộng lớn giúp dự án luôn giữ được lực cầu bền vững, không chỉ trong giai đoạn đầu mà còn trong dài hạn.

Tọa lạc tại vị trí chiến lược trong trung tâm thành phố Phủ Lý, Sun Urban City không chỉ mang lại lợi thế về kết nối mà còn mở ra tiềm năng phát triển dài hạn nhờ quy hoạch đồng bộ và cú hích hạ tầng. Trong bối cảnh bất động sản vệ tinh Hà Nội đang bước vào chu kỳ tăng trưởng mới, vị trí của dự án là tài sản hiếm có -hội tụ đủ ba yếu tố: ở thuận tiện, đầu tư an toàn và tiềm năng sinh lời thực tế.

