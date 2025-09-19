Viện kiểm sát Nhân dân khu vực 9 – trách nhiệm “Không để oan sai, bỏ lọt tội phạm”

Viện kiểm sát Nhân dân khu vực 9 - tỉnh Phú Thọ, một đơn vị được thành lập trên cơ sở sáp nhập Viện kiểm sát Nhân dân (VKSND) các huyện Tam Đảo, Tam Dương và thành phố Vĩnh Yên, với đặc thù là một địa bàn rộng lớn và dân cư đông đúc. Tuy nhiên, đơn vị đã bám sát chức năng, nhiệm vụ, thực hiện hiệu quả công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp, góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và sự nghiêm minh của pháp luật. Một trong những nhiệm vụ trọng tâm được đặt lên hàng đầu chính là “Không để oan sai, bỏ lọt tội phạm”.

Lãnh đạo, Kiểm sát viên VKSND khu vực 9 - Phú Thọ nghe báo cáo án bằng sơ đồ tư duy

Ngay sau khi sáp nhập, Viện KSND khu vực 9 - Phú Thọ đối mặt với thách thức lớn từ đặc thù địa bàn rộng lớn và dân cư đông đúc. Tuy nhiên, đơn vị đã bám sát chức năng, nhiệm vụ, thực hiện hiệu quả công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp.

Với phương châm “Không để oan sai, bỏ lọt tội phạm” được đặt lên hàng đầu, VKSND khu vực 9 - Phú Thọ đã góp phần tích cực vào việc bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và sự nghiêm minh của pháp luật tại địa phương. Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thể hiện cam kết của Viện trong việc bảo vệ công lý và quyền lợi của người dân.

Để thực hiện nhiệm vụ xuyên suốt này, VKSND khu vực 9 đã tăng cường trách nhiệm công tố trong giải quyết các vụ án hình sự. 100% các vụ án đều được kiểm sát chặt chẽ ngay từ khi khởi tố và trong suốt quá trình giải quyết. VKSND cũng đẩy mạnh các hoạt động nâng cao chất lượng xét hỏi, tranh tụng của kiểm sát viên và chất lượng kháng nghị phúc thẩm, đảm bảo việc xét xử đúng pháp luật.

Kiểm sát viên VKSND khu vực 9 báo cáo án băng sơ đồ tư duy

Những con số dưới đây đã phần nào phản ánh hiệu quả công tác của đơn vị trong thời gian qua như: Công tác kiểm sát giải quyết tin báo, tố giác tội phạm đã giải quyết 423/535 tin báo, đạt tỷ lệ 80%; Công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra đã giải quyết 293/377 vụ án, đạt tỷ lệ 77,7%; Công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp trong giai đoạn truy tố đã giải quyết 281/285 vụ án. Đáng chú ý, 100% các vụ án truy tố đều được đảm bảo đúng thời hạn và tội danh. Không có trường hợp nào phải đình chỉ điều tra do không phạm tội.

Những kết quả này cho thấy sự nỗ lực vượt bậc của tập thể VKSND khu vực 9 trong việc đảm bảo mỗi quyết định đưa ra đều chính xác, khách quan, bảo vệ công lý.

Để đạt được những thành tựu trên, ông Trần Anh Tuấn, Viện trưởng VKSND khu vực 9, cho biết: “Chúng tôi luôn xác định chống oan sai, bỏ lọt tội phạm là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt. Trong năm vừa qua, đơn vị đã chú trọng thực hiện các giải pháp như kiểm soát chặt chẽ ngay từ khâu tiếp nhận, giải quyết tin báo tố giác tội phạm; phối hợp với cơ quan điều tra để phân loại, xử lý tin báo ngay từ giai đoạn đầu. Đặc biệt, chúng tôi tích cực ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số hóa hồ sơ để giúp hội đồng xét xử đánh giá chính xác các tình tiết khách quan của vụ án”.

Việc ứng dụng công nghệ thông tin đã mang lại nhiều lợi ích thiết thực. Đơn vị đã trang bị 100% máy tính cho cán bộ và 02 máy scan để số hóa hồ sơ. Năm 2025, VKSND khu vực 9 đã số hóa 100% hồ sơ các vụ án hình sự đã truy tố, 100% các vụ án dân sự - hành chính đã giải quyết. Hơn nữa, việc sử dụng hình ảnh số hóa hồ sơ tại phiên tòa đã giúp quá trình xét hỏi, tranh tụng trở nên thuyết phục hơn. VKSND khu vực 9 đã tổ chức thành công nhiều phiên tòa trực tuyến, cho thấy sự chủ động và thích ứng với xu thế phát triển chung của ngành.

Kiểm sát viên và Điều tra viên trao đổi nghiệp vụ

Kiểm sát viên Lê Bảo Ngọc chia sẻ: “Là một kiểm sát viên, tôi luôn xác định công tác phòng chống oan sai, bỏ lọt tội phạm là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Tôi luôn nghiêm túc tuân thủ các quy định của pháp luật, phối hợp chặt chẽ với cơ quan điều tra, kịp thời đề ra yêu cầu điều tra để đảm bảo việc thu thập tài liệu, chứng cứ đầy đủ. Từ đó, mỗi quyết định khởi tố, truy cứu trách nhiệm hình sự đều đúng người, đúng tội, đúng pháp luật”.

Nhờ sự nỗ lực của toàn thể cán bộ, kiểm sát viên, đơn vị đã hoàn thành 100% các chỉ tiêu kế hoạch đề ra, với 49 chỉ tiêu vượt kế hoạch. Không có vụ án nào khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử oan sai hay bỏ lọt tội phạm. 100% trường hợp bắt giữ hình sự đều có đủ căn cứ khởi tố. Điều này thể hiện sự kiểm soát chặt chẽ, hiệu quả trong toàn bộ quy trình tố tụng.

Trong năm 2025, VKSND khu vực 9 đã thực hiện tốt quyền yêu cầu, kiến nghị, kháng nghị, yêu cầu Cơ quan điều tra khởi tố 8 vụ án, ban hành 7 yêu cầu phục hồi giải quyết tin báo. Đơn vị cũng đã yêu cầu Tòa án xác minh bổ sung chứng cứ đối với 49 vụ án dân sự, hành chính, kinh doanh thương mại, góp phần đảm bảo việc giải quyết các vụ án này có căn cứ và đúng pháp luật.

Nhận định tình hình tội phạm sẽ còn phức tạp, ngành kiểm sát tỉnh nói chung và VKSND khu vực 9 nói riêng sẽ tiếp tục triển khai các khâu đột phá đã đề ra, quyết tâm hoàn thành và vượt các nhiệm vụ được giao. Điều này không chỉ đảm bảo sự nghiêm minh của pháp luật mà còn góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo tiền đề cho sự phát triển kinh tế - xã hội bền vững trên địa bàn.

Ngọc Thắng