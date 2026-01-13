Việt Nam - điểm đến đáng trải nghiệm hàng đầu châu Á

Từ nhịp sống sôi động, hiện đại của các thành phố lớn, đến những bãi biển hoang sơ, quyến rũ được bao quanh bởi những cánh rừng nhiệt đới xanh ngát, theo tạp chí Vogue, Việt Nam mang tới cho khách du lịch những trải nghiệm không thể bỏ lỡ.

Vẻ năng động, hiện đại của Thành phố Hồ Chí Minh khi đêm về. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam thông tin, tạp chí Vogue (Pháp) vừa bình chọn Việt Nam là điểm đến hấp dẫn hàng đầu châu Á trong năm 2026 nhờ sự kết hợp hoàn hảo giữa cảnh quan thiên nhiên, văn hóa độc đáo và sức sống hiện đại.

Mỗi đô thị mang một sắc thái riêng

Tờ Vogue nhận định, Việt Nam sở hữu vẻ đẹp hài hòa giữa giá trị văn hóa lâu đời và cảnh quan thiên nhiên ngoạn mục với vẻ đẹp chân thực, hiếm có, bền bỉ với thời gian. Sau đợt dịch Covid-19, Việt Nam đã mở cửa du lịch trở lại. Và ngành du lịch đã phục hồi, phát triển mạnh mẽ, vươn mình trở thành một trong những điểm đến hấp dẫn nhất châu Á.

Trong bức tranh đô thị của Việt Nam, mỗi thành phố mang một sắc thái riêng, cùng góp phần tạo nên sức hút độc đáo của điểm đến.

Thủ đô Hà Nội quyến rũ du khách bởi những công trình mang dấu ấn cổ kính như: hồ Hoàn Kiếm, khu phố cổ đậm dấu ấn kiến trúc Pháp, Nhà thờ Lớn... Buổi tối ở khu vực trung tâm thành phố Hà Nội lại trở nên sôi động hơn bao giờ hết với các hoạt động ngoài trời, không gian văn hóa-giải trí và đời sống về đêm, tạo nên một bức tranh đô thị đầy sống động.

Trong khi đó, Cố đô Huế lại đưa du khách trở về với từng trang sử của dân tộc. Nơi được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới. Từ kinh thành, lăng tẩm, vườn cảnh đến nền ẩm thực cung đình tinh tế... tất cả đều lưu giữ trọn vẹn vẻ trầm mặc, thanh nhã, để lại những dấu ấn khó quên.

Nếu như Hà Nội và Huế gây ấn tượng trong mắt khách du lịch với nét đẹp cổ kính thì Thành phố Hồ Chí Minh lại là biểu tượng của một đô thị hiện đại, năng động và cởi mở.

Những tòa nhà chọc trời, đầy rẫy khu phố nhộn nhịp, hoạt động giải trí về đêm sôi nổi cùng nền ẩm thực đầy cuốn hút đã tạo nên nhịp sống giàu năng lượng, phản ánh tinh thần trẻ trung và hội nhập của một thành phố trung tâm miền nam Việt Nam.

Năm 2026, Việt Nam không chỉ là một điểm đến mà còn là hành trình kết nối sâu sắc giữa con người với thiên nhiên và văn hóa bản địa. Đây chính là thời điểm vàng để du khách trong nước và quốc tế lên kế hoạch khám phá vẻ đẹp bất tận của dải đất hình chữ S.

Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam nhận định, hệ thống cơ sở lưu trú cao cấp của Việt Nam ngày càng đa dạng và tinh tế. Từ những khu nghỉ dưỡng nằm giữa thiên nhiên, ven bờ biển hay những khách sạn trong lòng phố cổ... đều mang đến những lựa chọn phong phú, kết nối sâu sắc với thiên nhiên, văn hóa bản địa.

Khám phá khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ

Rời những đô thị lớn, du khách có thể cảm nhận những không gian hoàn toàn khác, nơi thiên nhiên trở thành điểm nhấn, là trung tâm của hành trình du lịch đầy thú vị.

Đến với Ninh Bình, khách du lịch sẽ được tận mắt chiêm ngưỡng cảnh quan hết sức ngoạn mục của vùng đất này với những dãy núi đá vôi trập trùng soi bóng xuống dòng sông hiền hòa, đan xen là những ngôi đền, chùa cổ kính và những cánh đồng lúa, cánh đồng sen trải dài bất tận. Ninh Bình là điểm đến thú vị cho những chuyến khám phá trong một khung cảnh siêu thực, nơi con người sống trọn vẹn cùng thiên nhiên.

Ngược lên vùng cao phía bắc, Sa Pa (Lào Cai) "mê hoặc" du khách bởi cảm giác như đứng giữa mây trời bao la, nhìn ngắm những thửa ruộng bậc thang nối tiếp nhau trong sương mờ. Nổi tiếng với các cung đường trekking, đặc biệt là thung lũng Mường Hoa, Sa Pa còn gây ấn tượng bởi những khu rừng rợp bóng cây, thác nước trong vắt và bầu không khí trong lành.

Nằm giữa “khúc ruột” miền trung, Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng (Quảng Trị) là một trong những điểm đến mà du khách không nên bỏ lỡ trên hành trình khám phá Việt Nam. Vườn quốc gia này sở hữu hệ thống hang động lớn bậc nhất thế giới, cùng các khu rừng nguyên sinh và những dòng sông ngầm bí ẩn. Không gian hoang sơ và những trải nghiệm khám phá độc đáo đưa nơi đây trở thành thiên đường cho du khách yêu thiên nhiên, phiêu lưu và du lịch sinh thái.

Với hơn 3.200km đường bờ biển, Việt Nam mở ra một không gian bao la và hùng vĩ, nơi biển xanh, cát trắng và nắng vàng hòa quyện tạo nên nhịp điệu đầy mê hoặc của miền nhiệt đới.

Làn nước xanh màu ngọc bích, ôm trọn những khối núi đá vôi ở vịnh Hạ Long. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Vịnh Hạ Long (Quảng Ninh), một biểu tượng đã quá quen thuộc trên màn ảnh quốc tế, tiếp tục khẳng định vị thế với những trải nghiệm đáng nhớ cho du khách trong và ngoài nước.

Nổi tiếng với làn nước xanh màu ngọc bích, ôm trọn những khối núi đá vôi, vịnh Hạ Long được nhớ đến là một trong những điểm đến sở hữu cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ bậc nhất trong khu vực. Trên du thuyền sang trọng, khách du lịch có thể ngắm nhìn khoảnh khắc bình minh cho đến khi đêm xuống, mặt nước lúc này bừng sáng bởi những vệt phù du phát quang. Đây hẳn sẽ là ấn tượng khó quên của hành trình khám phá xuyên Việt với không ít du khách.

Xa ngoài khơi, Côn Đảo hiện lên như một thế giới biệt lập. Nơi này vẫn giữ nguyên vẻ hoang sơ, yên bình vốn có. Một trong những điểm nhấn ở Côn Đảo chính là vườn quốc gia với hệ sinh thái động-thực vật phong phú, giúp nơi đây trở thành không gian lý tưởng cho những ai mong muốn hòa mình với thiên nhiên.

Di chuyển vào phía nam, Phú Quốc lại mang đến một nhịp điệu mới mẻ: những bãi cát trắng trải dài, làn nước trong xanh cùng các khu nghỉ dưỡng cao cấp, khu vui chơi giải trí hiện đại tạo nên không gian lý tưởng để tận hưởng sự thư thái, là điểm dừng chân hoàn hảo cho những chuyến du lịch nghỉ dưỡng hoàn hảo, tạm rời xa cuộc sống nhộn nhịp nơi thành phố.

Không khó để nhận ra rằng, sự công nhận của Vogue đối với thương hiệu du lịch Việt không chỉ đến từ vẻ đẹp tự nhiên mà còn nhờ sự đầu tư bài bản của hệ thống cơ sở lưu trú đa dạng, tinh tế và mạng lưới giao thông hàng không, đường bộ ngày càng thuận tiện.

Bên cạnh đó, việc di chuyển cũng trở nên thuận tiện hơn bao giờ hết nhờ mạng lưới hàng không quốc tế phát triển, cùng các kết nối đường bộ, đường biển linh hoạt, giúp du khách dễ dàng tiếp cận các điểm đến, những vùng biển, vịnh đảo hay điểm đến mới nổi một cách an toàn, thoải mái và nhanh chóng.

