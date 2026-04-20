Việt Nam vào TOP 5 quốc gia về Chỉ số vốn con người mở rộng

Việt Nam được vinh danh trong nhóm 5 quốc gia có thành tích cao nhất về Chỉ số Vốn con người mở rộng (HCI+) trong nhóm các nước có cùng mức thu nhập.

Ông Nguyễn Quốc Dũng - Đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ đã đại diện Việt Nam nhận danh hiệu quốc gia có thành tích tốt nhất về Chỉ số Vốn con người mở rộng (HCI+)

Trong khuôn khổ Hội nghị Mùa xuân năm 2026 của Ngân hàng Thế giới (WB) và Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) tại Washington D.C tổ chức vừa qua, Việt Nam được vinh danh là một trong 5 quốc gia có thành tích cao về phát triển vốn con người trong các nước có cùng thu nhập. Đây là ghi nhận của các tổ chức tài chính đa phương đối với kết quả trong phát triển nguồn nhân lực và sử dụng nguồn lực.

Tại hội nghị, bà Mamta Murthi, Phó Chủ tịch phụ trách nguồn lực con người của Nhóm Ngân hàng Thế giới đã trao danh hiệu cho Việt Nam trong nhóm các nước có cùng mức thu nhập. Danh hiệu nhằm ghi nhận nỗ lực trong việc sử dụng nguồn lực con người phục vụ tăng trưởng kinh tế.

Việc được vinh danh phản ánh kết quả trong nâng cao năng lực cạnh tranh và sự thay đổi của thị trường lao động. Kết quả này gắn với quá trình triển khai các nghị quyết về bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân và phát triển giáo dục, đào tạo nhân lực đến năm 2030.

Dưới góc nhìn của các chuyên gia kinh tế, kết quả tại chỉ số HCI+ năm 2026 không chỉ liên quan đến giáo dục và y tế mà còn gắn với công tác quản lý tài chính nhà nước. Việt Nam được đánh giá có khả năng chuyển hóa nguồn lực đầu tư từ ngân sách vào giáo dục và y tế thành kết quả kinh tế.

Chất lượng chi tiêu công gắn với kết quả giáo dục cho thấy hiệu quả trong phân bổ nguồn lực cho lĩnh vực tri thức. Đồng thời, Ngân hàng Thế giới ghi nhận sự cải thiện về việc làm hưởng lương tại Việt Nam, phản ánh sự kết nối giữa nguồn lực tài chính cho đào tạo với nhu cầu của thị trường lao động.

So với các quốc gia trong khu vực và cùng mức thu nhập, Việt Nam đạt hiệu quả cao hơn trong việc chuyển đổi kỹ năng thành việc làm và thu nhập thực tế. Việc được vinh danh tại HCI+ 2026 một lần nữa chứng minh tính đúng đắn của chiến lược lấy con người làm trung tâm, đồng thời là minh chứng cho hiệu quả của việc phân bổ và sử dụng nguồn lực tài chính quốc gia - yếu tố sống còn cho năng lực cạnh tranh trong kỷ nguyên mới.

Thành tựu này không chỉ là sự ghi nhận quốc tế mà còn là động lực để Việt Nam tiếp tục cải cách mạnh mẽ chính sách tài chính, ưu tiên thu hút và quản lý hiệu quả các nguồn lực, bao gồm cả ODA và vốn vay ưu đãi, nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong giai đoạn 2026-2030.

