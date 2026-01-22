Việt Trung Company hỗ trợ đặt hàng Xianyu uy tín

Xianyu hay còn gọi là 2Taobao là thiên đường đồ cũ chất lượng cao, tuy nhiên rào cản về ngôn ngữ và tài khoản thanh toán khiến nhiều người mua Việt Nam gặp khó khăn. Việt Trung Company hỗ trợ đặt hàng Xianyu giúp bạn xóa bỏ mọi lo ngại về rủi ro hàng hóa, đảm bảo quy trình vận chuyển nhanh chóng và an toàn tuyệt đối từ Trung Quốc về Việt Nam.

Tại sao nên chọn Việt Trung Company để nhập hàng Xianyu?

Việt Trung Company cung cấp dịch vụ đặt hàng Xianyu, giải quyết triệt để các vấn đề về thanh toán, vận chuyển và kiểm định chất lượng mà người mua cá nhân thường xuyên gặp phải.

Giải quyết rào cản ngôn ngữ và thanh toán

Xianyu gây trở ngại về ngôn ngữ và xác thực Alipay. Việt Trung Company hỗ trợ đàm phán, thanh toán hộ không cần thẻ nội địa Trung hay số điện thoại.

Chúng tôi loại bỏ hoàn toàn rủi ro khóa tài khoản, giúp khách hàng mua sắm an toàn, thuận tiện và tối ưu chi phí.

Dịch vụ trọn gói từ A đến Z minh bạch

Chỉ cần gửi ảnh hoặc link, chúng tôi lo trọn gói từ tìm hàng, đàm phán đến giao tận nơi. Dịch vụ order Xianyu giúp chủ shop tiết kiệm thời gian với báo giá minh bạch, cam kết không chi phí ẩn, đảm bảo tiện lợi và an toàn tuyệt đối.

Quy trình đặt hàng Xianyu chuyên nghiệp tại Việt Trung

Để đảm bảo tính chính xác và hiệu quả cao nhất, chúng tôi áp dụng quy trình làm việc tiêu chuẩn gồm 5 bước rõ ràng, giúp khách hàng dễ dàng theo dõi lộ trình đơn hàng.

Tiếp nhận yêu cầu và tìm nguồn hàng

Quy trình bắt đầu khi khách hàng cung cấp thông tin chi tiết về sản phẩm cần mua như hình ảnh mẫu, số lượng, kích thước hoặc các yêu cầu đặc biệt khác. Dựa trên dữ liệu này, đội ngũ chuyên viên sẽ tiến hành tìm kiếm các nhà cung cấp uy tín trên sàn Xianyu phù hợp với tiêu chí của khách.

Sau khi lọc được danh sách tiềm năng, chúng tôi sẽ chủ động đàm phán trực tiếp với người bán để chốt được mức giá nhập hàng tối ưu nhất. Khách hàng sẽ nhận được báo giá chi tiết bao gồm giá vốn và các chi phí liên quan trước khi quyết định xuống tiền.

Thanh toán, vận chuyển và xử lý khiếu nại

Sau khi chốt đơn, khách hàng tiến hành thanh toán để chúng tôi thực hiện mua hàng và vận chuyển về kho tại Hà Nội, Đà Nẵng hoặc TP. HCM trong khoảng thời gian từ 5 - 7 ngày. Khi hàng về đến kho, khách hàng có thể đến lấy trực tiếp hoặc yêu cầu hỗ trợ gửi hàng về địa chỉ riêng.

Nếu phát hiện sản phẩm bị lỗi, hỏng hóc hoặc không đúng mô tả khi kiểm tra, khách hàng cần thông báo ngay để được hỗ trợ xử lý kịp thời. Chúng tôi sẽ đại diện người mua khiếu nại với shop Trung Quốc để đòi quyền lợi hoặc thực hiện bồi thường theo cam kết.

Cam kết chất lượng và chính sách bảo vệ khách hàng

Uy tín là yếu tố cốt lõi trong hoạt động kinh doanh, do đó Việt Trung Company luôn tuân thủ nghiêm ngặt các cam kết về tài chính và bảo mật thông tin cho mọi đối tác.

Chính sách bồi hoàn và minh bạch tài chính

Chúng tôi cam kết bồi hoàn 100% giá trị đơn hàng nếu xảy ra sai sót, mất mát hoặc lỗi xuất phát từ hệ thống vận hành của công ty trong quá trình đặt hàng. Mọi chi phí dịch vụ đều được niêm yết công khai, minh bạch ngay từ đầu và tuyệt đối không phát sinh các khoản phí ngầm hay phụ phí ẩn gây khó chịu.

Kiểm soát chất lượng và bảo mật thông tin

Hàng được kiểm tra kỹ tại kho Trung Quốc kèm ảnh/video thực tế nhằm đảm bảo chất lượng. Chúng tôi cam kết bảo mật tuyệt đối thông tin khách và nguồn hàng, giúp bảo vệ bí mật kinh doanh cũng như lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp của bạn.

Đồng hành cùng Việt Trung Company để tối ưu nguồn hàng

Khai thác hàng cũ Xianyu giúp tối ưu chi phí và tăng lợi nhuận. Việt Trung Company là đối tác tin cậy, cung cấp giải pháp nhập hàng xuyên biên giới an toàn, nhanh chóng.

Với đội ngũ giàu kinh nghiệm, chúng tôi hỗ trợ tiếp cận kho hàng đa dạng từ điện tử đến đồ sưu tầm. Hãy để chúng tôi đơn giản hóa quy trình, giúp bạn tập trung phát triển kinh doanh hiệu quả ngay hôm nay.

Thông tin liên hệ:

CÔNG TY XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI VIỆT TRUNG

Văn phòng Việt Nam

- VP Hà Nội: Số 189, phố Quan Hoa, phường Nghĩa Đô, Thành phố Hà Nội

- VP Đà Nẵng: Tầng 2, Tòa nhà Savico, số 66 Võ Văn Tần, Phường Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng

- VP HCM: 264-264A Nguyễn Thái Bình, Phường Bảy Hiền, Thành phố Hồ Chí Minh

- Website: https://viettrungcompany.com/

Văn phòng Trung Quốc

- Kho hàng 17/2, Da Sha Tou, Quảng Châu, Trung Quốc

- Jia Yuan Hotel, 405 YanJiang Dong Road, Quảng Châu, Trung Quốc

Hệ Thống Kho Tại

- Quảng Châu - Phật Sơn - Đông Hưng - Bằng Tường - Chiết Giang - Trùng Khánh - Bắc Kinh - Thượng Hải

Số điện thoại liên hệ

- Miền Bắc: 0965551166

- Miền Trung: 0935131816

- Miền Nam: 0935086838

- Trung Quốc: 0086 13710964989

- Complaint: 0977 96 96 66