Viettel Telecom xác định mục tiêu trở thành công ty công nghệ trong nhiệm kỳ 2025 - 2030

Trong hai ngày 24–25/7/2025, Đại hội Đảng bộ Tổng Công ty Viễn thông Viettel (Viettel Telecom) lần thứ VI, nhiệm kỳ 2025–2030, đã diễn ra trọng thể, quy tụ 150 đại biểu đại diện cho hơn 1.700 đảng viên. Đại hội là dấu mốc quan trọng, khẳng định bản lĩnh, trí tuệ và khát vọng vươn lên sau 25 năm xây dựng và phát triển, thể hiện quyết tâm chuyển mình mạnh mẽ để đưa Viettel Telecom trở thành một công ty công nghệ hàng đầu, góp phần xây dựng Việt Nam trong kỷ nguyên số.

Thượng tá Hoàng Trung Thành, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Viễn thông Viettel trình bày báo cáo trung tâm của

Đại hội.

Nhiệm kỳ 2020–2025: Bản lĩnh vượt gian nan, giữ vững vị thế số 1

Vượt qua đại dịch Covid-19, xung đột địa chính trị và thiên tai khốc liệt, Đảng bộ Viettel Telecom đã dẫn dắt Tổng Công ty hoàn thành toàn diện các mục tiêu đề ra. Viettel Telecom không chỉ giữ vững vị trí số 1 trong lĩnh vực di động, mà còn vươn lên dẫn đầu trong thị trường băng rộng cố định. Doanh nghiệp trở thành biểu tượng về dịch vụ khách hàng, trải nghiệm số và là lá cờ đầu trong thương mại hóa công nghệ 5G, IoT, phát triển hệ sinh thái dịch vụ số.

Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung quan trọng.

Bên cạnh đó, Viettel Telecom đã đóng góp tích cực cho các thị trường quốc tế, triển khai các chương trình an sinh xã hội và nâng cao đời sống cán bộ nhân viên. Đảng bộ 5 năm liền đạt danh hiệu trong sạch, vững mạnh -khẳng định sức mạnh từ nền tảng tư tưởng và tổ chức.

Đại hội làm công tác bầu cử Ban chấp hành Đảng bộ mới và nhân sự đi dự Đại hội Đảng bộ Tập đoàn

Tầm nhìn 2025-2030: Dẫn đầu công nghệ, vươn tầm toàn cầu

Đại hội xác lập một tầm nhìn lớn, mạnh mẽ và đầy khát vọng cho Viettel Telecom trong 5 năm tới. Mục tiêu chiến lược là chuyển đổi mô hình tăng trưởng, từ doanh nghiệp viễn thông truyền thống sang công ty công nghệ với các động lực tăng trưởng mới: nền tảng số, dịch vụ số, AI, Cloud, Big Data, và các giải pháp ứng dụng trong mọi mặt đời sống. Cụ thể là:

- Phổ cập hạ tầng công nghệ tiên tiến: phủ sóng 5G đến >90% dân số, >70% thuê bao di động là thuê bao 5G, hơn 70% hộ gia đình tiếp cận mạng cáp quang tốc độ Gigabit.

- Ứng dụng AI sâu rộng: dẫn đầu Việt Nam về Trải nghiệm khách hàng dựa trên AI (AX).

- Chuyển đổi mô hình kinh doanh: từ kết nối đơn thuần sang nền tảng số phục vụ hàng triệu khách hàng.

- Vươn ra toàn cầu: đưa các sản phẩm – dịch vụ Made by Viettel đến thị trường quốc tế.

Mục tiêu tăng trưởng bền vững trong lõi viễn thông và bứt phá ở các dịch vụ số

Thiếu tướng Tào Đức Thắng- Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn dự và chỉ đạo Đại hội.

Phát biểu tại Đại hội, Thiếu tướng Tào Đức Thắng -Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Viettel -khẳng định: “Viettel Telecom là một trong những đơn vị bản lĩnh và kiên cường nhất Tập đoàn. Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, Tổng Công ty vẫn giữ vững ngôi vị số 1 và không ngừng vươn lên dẫn đầu xu hướng”. Chủ tịch Tập đoàn yêu cầu trong giai đoạn 2025-2030, Viettel Telecom phải: Tạo đột phá trong phát triển thuê bao data và dịch vụ 5G, với mục tiêu hơn 20.000 trạm phát sóng 5G ngay trong năm 2025. Khai thác tối đa tiềm năng của hạ tầng viễn thông và nền tảng số. Đổi mới toàn diện chăm sóc khách hàng. Phát triển bền vững, đi đầu trong đổi mới sáng tạo, đoàn kết, kỷ cương và trách nhiệm.

Đại hội lần thứ VI khép lại, mở ra một nhiệm kỳ mới đầy thử thách nhưng cũng tràn ngập cơ hội. Với khát vọng chuyển mình mạnh mẽ, tinh thần đổi mới không ngừng và ý chí kiên cường, Viettel Telecom sẵn sàng bước vào hành trình mới -hành trình của một doanh nghiệp công nghệ Việt Nam vươn tầm thế giới./.