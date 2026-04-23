Vĩnh An tập trung nguồn lực xây dựng nông thôn mới nâng cao

Xác định xây dựng nông thôn mới (NTM) nâng cao, thôn dân cư NTM kiểu mẫu là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, ngay sau thành công Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ, chính quyền xã Vĩnh An đã tích cực tuyên truyền, triển khai Chương trình xây dựng NTM nâng cao nhằm cải thiện, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân và đạt được nhiều kết quả tích cực, quan trọng.

Đồng thuận xây dựng cuộc sống mới

Xã Vĩnh An được sáp nhập từ 3 xã Chấn Hưng, Yên Bình và Kim Xá với tổng diện tích tự nhiên hơn 21,4km2; quy mô dân số hơn 33 nghìn người. Trước khi sáp nhập, cả 3 xã đều đã được công nhận đạt chuẩn NTM; trong đó xã Yên Bình (cũ) đạt chuẩn NTM nâng cao với 19/19 tiêu chí. Đặc biệt, có 5/19 khu dân cư đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, gồm: Lực Điền, khu Nôi (khu vực Yên Bình); khu Nhi, khu Quyết Tiến (khu vực Chấn Hưng); khu Cẩm Chiền (khu vực Kim Xá).

Bí thư chi bộ, Trưởng khu dân cư Lực Điền Trần Thanh Ích cho biết: Khu có 456 hộ với gần 1.700 nhân khẩu, 41 đảng viên. Trong quá trình xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu, gần 50 hộ gia đình đã tự nguyện hiến hàng nghìn mét vuông đất thổ cư, đất sản xuất để mở rộng đường giao thông. Nhiều người dân ủng hộ tiền, vật chất để mua sắm trang thiết bị phục vụ sinh hoạt cộng đồng tại nhà văn hóa. Đến nay, toàn khu chỉ còn 2 hộ cận nghèo do hoàn cảnh đặc biệt, đã được bảo trợ xã hội. Cán bộ, đảng viên và Nhân dân tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng khu dân cư kiểu mẫu theo tiêu chí “sáng - xanh - sạch - đẹp - hiện đại”.

Trưởng khu dân cư Yên Bình Bùi Thị Trà chia sẻ: Toàn khu có 630 hộ với gần 2.600 nhân khẩu. Phát huy tinh thần đoàn kết, người dân đã đóng góp 30 triệu đồng, cùng hàng trăm ngày công lao động để xây dựng đường hoa, chỉnh trang cảnh quan, mua sắm thiết bị phục vụ nhà văn hóa, qua đó hoàn thành các tiêu chí khu dân cư NTM kiểu mẫu.

Đường vào khu dân cư Lực Điền xã Vĩnh An luôn xanh - sạch - đẹp.

Nhờ triển khai hiệu quả Chương trình xây dựng NTM, đến nay toàn xã có 9/9 trường học đạt chuẩn quốc gia, trong đó 4 trường đạt chuẩn mức độ 2; bậc Tiểu học và Trung học cơ sở đạt chuẩn phổ cập mức độ 3; phổ cập xóa mù chữ đạt mức độ 2. Xã đạt chuẩn quốc gia về y tế; 100% đường giao thông nông thôn được cứng hóa, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội.

Năm 2025, tốc độ tăng trưởng kinh tế của xã đạt 10,01%; tổng giá trị sản xuất đạt hơn 1.030 tỷ đồng. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực với công nghiệp - xây dựng chiếm gần 44,3%; thương mại - dịch vụ chiếm 35,63%; nông, lâm, thủy sản chiếm gần 21%.

Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt 215,6 tỷ đồng, vượt xa dự toán, gấp hơn 4 lần dự toán. Thu nhập bình quân đầu người ước đạt trên 72 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,31%, hộ cận nghèo còn 0,49% theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025.

Khu Lực Điền, xã Vĩnh An khang trang.

Tập trung xây dựng nông thôn mới nâng cao

Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Vĩnh An nhiệm kỳ 2025-2030 đề ra 16 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, 3 khâu đột phá, 7 nhiệm vụ trọng tâm và 5 giải pháp nhằm xây dựng xã đạt chuẩn NTM nâng cao vào năm 2030. Theo đó, thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tăng bình quân trên 10%/năm; đến năm 2030 đạt 175 tỷ đồng/năm. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội giai đoạn 2025-2030 đạt khoảng 1.169 tỷ đồng. Phấn đấu đến năm 2030, toàn xã có 95 doanh nghiệp, 25 cơ sở và trên 300 hộ kinh doanh cá thể chuyển đổi thành doanh nghiệp; có thêm từ 2-3 khu dân cư đạt chuẩn NTM kiểu mẫu.

Bà Trần Thị Hoa, khu Đình, xã Vĩnh An trồng ớt giống mới GM 40 cho giá trị thu nhập 50 triệu đồng/sào/năm.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Vĩnh An Nguyễn Quốc Thịnh, cho biết: Với quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 và giai đoạn 2025-2030 theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã đã đề ra, ngay sau Đại hội, Ban Thường vụ Đảng ủy đã ban hành Chương trình hành động nhiệm kỳ 2025–2030; UBND xã xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể theo từng lĩnh vực. Trong đó, tập trung thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM nâng cao trong điều kiện mới; lấy phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, thương mại - dịch vụ làm trọng tâm, đồng thời chú trọng phát triển nông nghiệp bền vững, đảm bảo an ninh lương thực.

Xã tiếp tục đẩy mạnh đổi mới tổ chức sản xuất, hình thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung, giá trị gia tăng cao; phát triển nông nghiệp theo hướng hữu cơ, VietGAP, nông nghiệp sinh thái. Đồng thời, hỗ trợ người dân phát triển các cây trồng có giá trị kinh tế cao như ớt lai, bí đao, súp lơ, lạc, đỗ, dưa chuột...; xây dựng các mô hình sản xuất hiệu quả, nâng cao thu nhập.

Cùng với đó, xã tập trung đầu tư, nâng cấp hệ thống hạ tầng, đặc biệt là giao thông kết nối các khu, cụm công nghiệp; chỉnh trang, cải tạo hệ thống đường giao thông nông thôn tại các khu vực Kim Xá, Chấn Hưng; xây dựng NTM nâng cao theo hướng hiện đại, đồng bộ, bền vững.

Nhìn lại những kết quả đạt được trong xây dựng NTM nâng cao, cán bộ, đảng viên và Nhân dân xã Vĩnh An thêm tự hào, quyết tâm chung sức, đồng lòng xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh, trở thành điểm sáng trong phong trào xây dựng nông thôn mới hiện đại.

Xuân Hùng