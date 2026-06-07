Vốn chính sách giúp người dân phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững

Những năm qua, nguồn vốn chính sách ưu đãi thông qua Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Yên Lạc trở thành điểm tựa giúp nhiều hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách có điều kiện phát triển sản xuất, kinh doanh, nâng cao thu nhập.

Tạo sinh kế, nâng cao thu nhập cho người dân

Từng nhiều năm sống trong hoàn cảnh khó khăn, kinh tế gia đình chủ yếu dựa vào vài sào ruộng nên cuộc sống của gia đình bà Thiều Thị Hường ở xã Nguyệt Đức luôn trong cảnh thiếu trước hụt sau. Bước ngoặt đến khi gia đình bà được tiếp cận khoản vay 60 triệu đồng dành cho hộ cận nghèo từ Ngân hàng Chính sách xã hội. Từ nguồn vốn này, bà Hường mạnh dạn mở cửa hàng nhỏ kinh doanh buôn bán. Mô hình tuy quy mô chưa lớn nhưng đã giúp gia đình có thêm nguồn thu nhập ổn định, giảm bớt gánh nặng kinh tế.

Bà Thiều Thị Hường đã có thu nhập ổn định từ việc bán phân bón cho cây trồng.

Bà Hường chia sẻ: “Gia đình có bốn mẹ con, hoàn cảnh còn nhiều khó khăn. Được vay 60 triệu đồng từ Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Yên Lạc, tôi đã mở cửa hàng bán phân bón và thu mua phế liệu của người dân trên địa bàn. Thu nhập tuy không nhiều nhưng cũng đủ trang trải cuộc sống, không còn phải vay mượn như trước”.

Cũng nhờ nguồn vốn ưu đãi, nhiều hộ dân trên địa bàn xã Nguyệt Đức có điều kiện đầu tư phát triển kinh tế gia đình. Từ chăn nuôi, sản xuất đến mở rộng hoạt động kinh doanh, nguồn vốn tín dụng chính sách đã giúp người dân chủ động hơn trong việc tạo việc làm và nâng cao thu nhập.

Là một trong những hộ được vay vốn, bà Trịnh Thị Huyền cho biết: Gia đình buôn bán được 5 năm nay, nhưng trước gặp nhiều khó khăn do thiếu vốn đầu tư. Sau khi được vay 100 triệu đồng từ chương trình cho vay giải quyết việc làm của Ngân hàng Chính sách xã hội, gia đình tôi có điều kiện mở rộng cửa hàng, nhập thêm nhiều hàng hóa, buôn bán cũng thuận lợi hơn. Nhờ đó, đời sống gia đình ngày càng được cải thiện”.

Để nguồn vốn đến đúng đối tượng và phát huy hiệu quả, Ngân hàng Chính sách xã hội phối hợp chặt chẽ với các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác tại địa phương. Thông qua hệ thống hội, đoàn thể, việc bình xét, giải ngân và giám sát sử dụng vốn được thực hiện công khai, minh bạch, góp phần nâng cao hiệu quả chương trình tín dụng chính sách.

Theo bà Nguyễn Thị Duyên - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Nguyệt Đức, nguồn vốn tín dụng chính sách mang lại những chuyển biến tích cực trong đời sống hội viên và Nhân dân địa phương. Các nguồn vốn vay được triển khai đến hội viên đúng đối tượng, sử dụng đúng mục đích và đạt hiệu quả rõ rệt. Nhờ đó, tỷ lệ hộ nghèo của địa phương giảm còn 0,48%, tỷ lệ hộ cận nghèo giảm còn 1,33%. Không chỉ góp phần giảm nghèo, nguồn vốn chính sách còn thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn, tạo việc làm tại chỗ, hạn chế tình trạng lao động phải rời quê hương tìm việc làm, đồng thời góp phần bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn.

Phát huy hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính sách

Theo Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Yên Lạc, tính đến 31/5/2026, tổng dư nợ đạt gần 672 tỷ đồng với hơn 9.100 khách hàng đang vay vốn, tăng hơn 20 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, dư nợ các chương trình cho vay hộ nghèo, cận nghèo, mới thoát nghèo đạt gần 90 tỷ đồng; cho vay giải quyết việc làm đạt trên 259 tỷ đồng.

Chỉ riêng trong 5 tháng đầu năm 2026, ngân hàng đã giải ngân gần 70 tỷ đồng cho 1.096 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách vay vốn phát triển kinh tế. Nguồn vốn được triển khai qua nhiều chương trình, bao phủ các nhóm đối tượng như hộ nghèo, cận nghèo, mới thoát nghèo, học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, người lao động cần vốn tạo việc làm... Nhờ đó, nhiều hộ gia đình đã mạnh dạn đầu tư chăn nuôi, trồng trọt, kinh doanh dịch vụ, từng bước nâng cao thu nhập.

Cán bộ Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH Yên Lạc giải ngân vốn cho các hộ dân.

Ông Phan Ngọc Phú - Phó Giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Yên Lạc cho biết: “Để đưa nguồn vốn ưu đãi đến đúng đối tượng, đúng nhu cầu và phát huy hiệu quả cao nhất, thời gian tới, đơn vị tiếp tục tập trung nguồn lực cho các chương trình tín dụng trọng điểm. Bên cạnh nguồn vốn từ Trung ương và của tỉnh, ngân hàng sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, huy động nguồn vốn nhàn rỗi trong Nhân dân nhằm bổ sung nguồn lực, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu vay vốn phát triển kinh tế”.

Nguồn vốn tín dụng chính sách không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ tài chính đơn thuần mà còn là động lực giúp người dân thay đổi tư duy sản xuất, mạnh dạn đầu tư phát triển kinh tế gia đình. Khi đồng vốn được sử dụng đúng mục đích, hiệu quả sẽ là chìa khóa mở ra cơ hội đổi thay cho hàng nghìn hộ dân nông thôn, góp phần giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới nâng cao tại các địa phương.

Thu Hoài