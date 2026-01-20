Vinh dự lớn, trách nhiệm cao với Đảng, nhân dân

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng, đánh dấu một giai đoạn phát triển mới của đất nước. Tham dự Đại hội là vinh dự lớn lao và trách nhiệm chính trị đặc biệt của mỗi đại biểu. Từ những cương vị công tác khác nhau, các đại biểu mang đến Đại hội tiếng nói của thực tiễn, của cơ sở, của các tầng lớp Nhân dân, với chung một niềm tin, sự tự hào, ý thức sâu sắc về trách nhiệm và khát vọng đóng góp cho sự phát triển bền vững của đất nước.

Đại biểu Nguyễn Việt Phương - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư phường Xuân Hòa: Mang tiếng nói của cơ sở đến diễn đàn quyết định vận mệnh đất nước

Được Đảng tin tưởng cử tham dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV là niềm vinh dự lớn lao đối với cá nhân tôi và Đảng bộ, Nhân dân phường Xuân Hòa. Ở cấp phường – nơi trực tiếp tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng – sự hiện diện tại Đại hội mang ý nghĩa như một sự ghi nhận đối với những nỗ lực bền bỉ của cả hệ thống chính trị cơ sở trong bối cảnh nhiều yêu cầu mới đặt ra.

Niềm tự hào lớn nhất của tôi khi dự Đại hội là được mang theo tiếng nói của cơ sở – tiếng nói của những cán bộ đang ngày ngày làm việc tại khu dân cư, tổ dân phố; của người dân mong mỏi những chuyển biến rõ nét hơn trong quản lý đô thị, cải cách hành chính, nâng cao chất lượng môi trường sống. Được tham dự Đại hội, với tôi, là cơ hội để những vấn đề đó được đặt trong tầm nhìn chiến lược, được lắng nghe và được phản ánh trong các quyết sách lớn của Đảng.

Từ thực tiễn lãnh đạo, điều hành ở cơ sở, tôi nhận thấy năm 2025 là một năm nhiều biến động nhưng cũng ghi nhận những kết quả quan trọng. Bộ máy chính quyền từng bước ổn định, hệ thống chính trị vận hành ngày càng thông suốt hơn trong điều kiện sắp xếp tổ chức bộ máy và triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Tuy nhiên, thực tiễn cũng đặt ra không ít vấn đề cần tiếp tục tập trung tháo gỡ, từ nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đẩy mạnh cải cách hành chính, đến giải quyết dứt điểm những tồn tại trong quản lý đô thị, đất đai và các kiến nghị chính đáng của Nhân dân.

Tôi tham dự Đại hội với tâm thế trân trọng, lắng nghe và học hỏi. Trân trọng niềm tin mà Đảng đã giao phó; lắng nghe những định hướng lớn cho chặng đường phát triển sắp tới; và mang về cho cơ sở tinh thần đổi mới, khát vọng phát triển, niềm tin vững chắc hơn vào con đường mà Đảng đã lựa chọn.

Đối với người cán bộ cơ sở, được dự Đại hội không phải là điểm nhấn cá nhân, mà là dấu mốc đáng nhớ của cả tập thể. Đó là niềm tự hào chung, là động lực để Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân phường Xuân Hòa tiếp tục nỗ lực, góp phần thiết thực vào thành công chung của Đại hội và sự phát triển của tỉnh, của đất nước trong giai đoạn mới.

Đại biểu Trịnh Thế Truyền – Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo: Trách nhiệm của đại biểu trước những quyết định chiến lược tại Đại hội

Tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, tôi xác định rõ trách nhiệm của đại biểu trong việc tham gia đóng góp trí tuệ, kinh nghiệm thực tiễn từ cơ sở vào quá trình thảo luận, quyết định những vấn đề chiến lược của đất nước.

Theo tôi, Đại hội lần này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc tổng kết toàn diện chặng đường phát triển vừa qua, đồng thời xác lập tầm nhìn, mục tiêu và định hướng lớn cho giai đoạn phát triển tiếp theo. Trách nhiệm của đại biểu là nghiên cứu, thảo luận và góp ý vào các văn kiện của Đại hội trên cơ sở khoa học, khách quan, bám sát thực tiễn, bảo đảm các nghị quyết của Đảng có chiều sâu tư duy chiến lược, tính hệ thống và khả năng tổ chức thực hiện cao.

Từ góc độ ngành Giáo dục và đào tạo, tôi tập trung quan tâm đến các nội dung liên quan trong dự thảo Văn kiện Đại hội. Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, giáo dục và đào tạo tiếp tục được xác định là lĩnh vực then chốt, giữ vai trò nền tảng trong nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phát huy sức mạnh nội sinh và bảo đảm phát triển nhanh, bền vững. Việc xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; bảo đảm công bằng trong tiếp cận giáo dục; thúc đẩy chuyển đổi số; gắn giáo dục với khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo cần được xác định là những nhiệm vụ chiến lược, dài hạn, có lộ trình rõ ràng và nguồn lực bảo đảm.

Tôi cho rằng công tác nhân sự tại Đại hội đóng vai trò quan trọng. Việc bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa mới là nhiệm vụ chính trị trọng yếu, đòi hỏi mỗi đại biểu phải phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, cân nhắc thận trọng, toàn diện, đặt lợi ích quốc gia - dân tộc lên trên hết; lựa chọn những đồng chí có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, tư duy chiến lược và năng lực lãnh đạo, tổ chức thực tiễn.

Từ những nội dung trên, tôi cho rằng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng sẽ tạo nền tảng chính trị quan trọng để tiếp tục hoàn thiện đường lối phát triển đất nước trong giai đoạn mới, tăng cường sự thống nhất giữa chủ trương của Đảng và yêu cầu của thực tiễn, qua đó bảo đảm các nghị quyết của Đại hội được triển khai đồng bộ, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững của đất nước.

Đại biểu Nguyễn Hồng Nhung – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh: Lan tỏa khát vọng và vai trò của phụ nữ trong giai đoạn phát triển mới

Việc được tham dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, với tôi là niềm vinh dự rất lớn, đồng thời là trách nhiệm chính trị đặc biệt quan trọng. Tôi ý thức sâu sắc rằng, tham dự Đại hội không chỉ với tư cách cá nhân mà còn là người đại diện cho tiếng nói, tâm tư, nguyện vọng và khát vọng vươn lên của đông đảo cán bộ, hội viên phụ nữ tỉnh Phú Thọ.

Trách nhiệm của tôi là phản ánh trung thực, đầy đủ những vấn đề mà phụ nữ đang quan tâm; đồng thời đóng góp ý kiến, kiến nghị các giải pháp nhằm phát huy vai trò của phụ nữ trong thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ và các khâu đột phá chiến lược mà Đại hội XIV xác định, nhất là các nội dung gắn với phát triển nguồn nhân lực, chuyển đổi số, khoa học – công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Tôi kỳ vọng Đại hội lần này sẽ tiếp tục khẳng định rõ hơn vai trò, vị thế của phụ nữ trong chiến lược phát triển đất nước; coi phụ nữ không chỉ là đối tượng được quan tâm mà là chủ thể quan trọng, là nguồn lực to lớn trong phát triển kinh tế – xã hội, xây dựng gia đình hạnh phúc và phát triển con người Việt Nam toàn diện.

Sau Đại hội, nhiệm vụ quan trọng của tôi là kịp thời tuyên truyền, quán triệt sâu rộng nội dung Nghị quyết và tinh thần Đại hội đến cán bộ, hội viên phụ nữ toàn tỉnh; gắn việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV với các phong trào thi đua yêu nước, với khát vọng vươn lên của phụ nữ Phú Thọ. Tôi mong muốn mỗi cán bộ, hội viên phụ nữ sẽ nhận thức rõ hơn vai trò, trách nhiệm của mình, chủ động học tập, lao động sáng tạo, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xây dựng đất nước phát triển nhanh, bền vững, phồn vinh và hạnh phúc.

