Kinh tế
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Vĩnh Phúc - xứng tầm một trong những siêu phường của tỉnh Phú Thọ

Sau sáp nhập, tỉnh Phú Thọ có tổng số 148 xã, phường. Trong đó, phường Vĩnh Phúc nổi lên như một “siêu phường” kiểu mẫu, nơi có hạ tầng đồng bộ, hiện đại, được quy hoạch bài bản, tạo sức hút mạnh mẽ với các nhà đầu tư và du khách trong, ngoài nước.

Vĩnh Phúc - xứng tầm một trong những siêu phường của tỉnh Phú Thọ

Điểm nhấn nổi bật của Vĩnh Phúc là hạ tầng giao thông phát triển nhanh chóng và đồng bộ.

Vĩnh Phúc - xứng tầm một trong những siêu phường của tỉnh Phú Thọ

Các tuyến đường được quy hoạch bài bản, giảm thiểu ùn tắc, tạo diện mạo văn minh, hiện đại.

Vĩnh Phúc - xứng tầm một trong những siêu phường của tỉnh Phú Thọ

Cầu Đầm Vạc không chỉ là công trình giao thông hiện đại mà còn là biểu tượng của sự kết nối liên vùng, thúc đẩy giao thương phát triển.

Vĩnh Phúc - xứng tầm một trong những siêu phường của tỉnh Phú Thọ

Trên nền tảng giao thông hoàn chỉnh, phường Vĩnh Phúc chứng kiến sự vươn lên của những toà nhà cao tầng.

Vĩnh Phúc - xứng tầm một trong những siêu phường của tỉnh Phú Thọ

Khu quảng trường rộng lớn được xem như “trái tim” sinh hoạt cộng đồng - nơi diễn ra nhiều hoạt động văn hoá - xã hội quy mô, góp phần tạo nên bản sắc riêng cho vùng đất này.

Vĩnh Phúc - xứng tầm một trong những siêu phường của tỉnh Phú Thọ

Bên cạnh đó, phường Vĩnh Phúc còn sở hữu nhiều nhà hàng, khách sạn đạt chuẩn quốc tế...

Vĩnh Phúc - xứng tầm một trong những siêu phường của tỉnh Phú Thọ

... mang đến không gian, phong cách phục vụ sang trọng.

Vĩnh Phúc - xứng tầm một trong những siêu phường của tỉnh Phú Thọ

Trong định hướng phát triển kinh tế, những sân golf đẳng cấp đang dần trở thành mũi nhọn phát triển bền vững của phường.

Vĩnh Phúc - xứng tầm một trong những siêu phường của tỉnh Phú Thọ

Những sân chơi này không chỉ thu hút golfer trong nước mà còn mở ra cơ hội lớn từ dòng khách quốc tế.

Vĩnh Phúc - xứng tầm một trong những siêu phường của tỉnh Phú Thọ

Hiện nay, phường Vĩnh Phúc đang là “bến đỗ” an toàn của nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước với những hạ tầng khu công nghiệp hiện đại.

Vĩnh Phúc - xứng tầm một trong những siêu phường của tỉnh Phú Thọ

Nơi mà mỗi công nhân lao động được làm việc trong môi trường an toàn, thân thiện, ổn định.

Vĩnh Phúc - xứng tầm một trong những siêu phường của tỉnh Phú Thọ

Với những lợi thế vượt trội, phường Vĩnh Phúc trở thành miền đất đáng sống và có vai trò quan trọng trong việc góp phần đưa Phú Thọ vươn mình mạnh mẽ trên bản đồ phát triển kinh tế vùng và cả nước.

Lê Minh


Lê Minh

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng tỉnh Phú Thọ phường Vĩnh Phúc Nhà đầu tư Du khách Hiện đại Sức hút quy mô dân số địa phương quy hoạch
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Thoát nghèo nhờ trồng rau an toàn

Thoát nghèo nhờ trồng rau an toàn
2025-09-25 15:59:00

baophutho.vn Chỉ hơn 2 năm trước, bà Ngô Thị Liên ở khu 2, xã Hoàng Cương chưa bao giờ nghĩ mỗi năm gia đình có thể thu tới hàng trăm triệu đồng từ mấy sào...

Phú Thọ tạo đột phá về hạ tầng

Phú Thọ tạo đột phá về hạ tầng
2025-09-25 14:11:00

baophutho.vn Năm 2025 là năm cuối của một kỳ kế hoạch 5 năm đầy biến động, cũng là năm bản lề mở ra một chương mới đầy kỳ vọng sau quyết định hợp nhất ba...

Tin liên quan

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Tổng Biên tập: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

Chứng nhận tín nhiệm mạng

POWERED BY
Việt Long