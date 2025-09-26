Vĩnh Phúc - xứng tầm một trong những siêu phường của tỉnh Phú Thọ

Sau sáp nhập, tỉnh Phú Thọ có tổng số 148 xã, phường. Trong đó, phường Vĩnh Phúc nổi lên như một “siêu phường” kiểu mẫu, nơi có hạ tầng đồng bộ, hiện đại, được quy hoạch bài bản, tạo sức hút mạnh mẽ với các nhà đầu tư và du khách trong, ngoài nước.

Điểm nhấn nổi bật của Vĩnh Phúc là hạ tầng giao thông phát triển nhanh chóng và đồng bộ.

Các tuyến đường được quy hoạch bài bản, giảm thiểu ùn tắc, tạo diện mạo văn minh, hiện đại.

Cầu Đầm Vạc không chỉ là công trình giao thông hiện đại mà còn là biểu tượng của sự kết nối liên vùng, thúc đẩy giao thương phát triển.

Trên nền tảng giao thông hoàn chỉnh, phường Vĩnh Phúc chứng kiến sự vươn lên của những toà nhà cao tầng.

Khu quảng trường rộng lớn được xem như “trái tim” sinh hoạt cộng đồng - nơi diễn ra nhiều hoạt động văn hoá - xã hội quy mô, góp phần tạo nên bản sắc riêng cho vùng đất này.

Bên cạnh đó, phường Vĩnh Phúc còn sở hữu nhiều nhà hàng, khách sạn đạt chuẩn quốc tế...

... mang đến không gian, phong cách phục vụ sang trọng.

Trong định hướng phát triển kinh tế, những sân golf đẳng cấp đang dần trở thành mũi nhọn phát triển bền vững của phường.

Những sân chơi này không chỉ thu hút golfer trong nước mà còn mở ra cơ hội lớn từ dòng khách quốc tế.

Hiện nay, phường Vĩnh Phúc đang là “bến đỗ” an toàn của nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước với những hạ tầng khu công nghiệp hiện đại.

Nơi mà mỗi công nhân lao động được làm việc trong môi trường an toàn, thân thiện, ổn định.

Với những lợi thế vượt trội, phường Vĩnh Phúc trở thành miền đất đáng sống và có vai trò quan trọng trong việc góp phần đưa Phú Thọ vươn mình mạnh mẽ trên bản đồ phát triển kinh tế vùng và cả nước.

Lê Minh