Vĩnh Tường ra mắt Ban Đại diện Ngân hàng Chính sách xã hội

Ngày 9/4, UBND xã Vĩnh Tường ra mắt và tổ chức phiên họp lần thứ Nhất của Ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) xã năm 2026.

Các đại biểu chúc mừng Ban đại diện NHCSXH xã Vĩnh Tường.

Ban Đại diện xã Vĩnh Tường được thành lập gồm 4 thành viên, trong đó Chủ tịch UBND xã giữ vai trò Trưởng Ban, cùng các thành viên là đại diện Mặt trận Tổ quốc, lĩnh vực văn hóa - xã hội và lãnh đạo Phòng giao dịch NHCSXH Vĩnh Tường.

Tại phiên họp, Ban Đại diện đã thông qua dự thảo phân công nhiệm vụ các thành viên, chương trình kiểm tra, giám sát năm 2026 và báo cáo kết quả hoạt động tín dụng chính sách xã hội quý I, phương hướng nhiệm vụ quý II/2026.

Theo báo cáo, 3 tháng đầu năm 2026, tổng dư nợ tín dụng chính sách trên địa bàn xã đạt trên 138 tỷ đồng, với hơn 2.100 hộ vay vốn, góp phần hỗ trợ tạo việc làm, cải thiện điều kiện sống và nâng cao thu nhập cho người dân. Nguồn vốn ưu đãi đã giúp 26 lao động có việc làm, đồng thời hỗ trợ xây dựng, cải tạo hơn 150 công trình nước sạch và vệ sinh môi trường, góp phần đảm bảo an sinh xã hội tại địa phương.

Phiên họp cũng thống nhất nhiều nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới như: đẩy mạnh tuyên truyền chính sách tín dụng ưu đãi; huy động nguồn vốn trong dân cư; nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ tiết kiệm và vay vốn; kiểm soát, giảm nợ quá hạn và lãi tồn đọng; đảm bảo 100% hộ nghèo, cận nghèo đủ điều kiện được tiếp cận vốn vay.

Việc ra mắt và tổ chức phiên họp đầu tiên của Ban Đại diện NHCSXH xã Vĩnh Tường là bước quan trọng nhằm tăng cường hiệu quả quản lý, điều hành nguồn vốn tín dụng chính sách, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Kim Liên